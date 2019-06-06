Лучшие поздравления с Днем журналиста 6 июня на украинском языке

25 мая 20 лет тому назад Леонид Кравчук подписал Указ, которым предписал установить в Украине новый праздник - День журналиста. В 1992 году 6 июня Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, эта дата и стала днем профессионального праздника мастеров пера Украины.
Сегодня государство переживает, наверное, один из самых сложных и трагических периодов, к событиям, которые происходят в Украине приковано внимание всей мировой общественности. Работа журналистов в это непростое время особенно трудна.
Всегда, во все времена, во всех странах при любой власти, средства массовой информации ругают и критикуют, однако ежедневно, миллионы людей читают новости, которые собирают, расследуют, ищут и пишут журналисты. Хотим поздравить своих коллег, а также читателей с Днем журналиста.
Поздравления на украинском языке в стихах
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
* * *
Нам так важливо про життя побільше знати,
Де ж інформацію таку наразі взяти?
А журналісти багато чого знають,
Й новини людям всім розповідають.
Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей - ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин - у День журналіста!
Шановні друзі і колеги,
Землячки й земляки мої!
Роки, відомо, як лелеки,
Летять не в теплії краї.
Та сумувати недоречно,
Тим паче - у святкові дні.
Вітаю щиро вас і ґречно,
Як найрідніших із рідні!
І не лише з нагоди свята,
Бо долі так переплелись.
Думки й мої, мов пташенята,
Гніздились саме тут колись.
Тому радію разом з вами
Здобуткам, що прийшли до вас.
Та що тут бавитись словами!
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди - на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
* * *
Вітаю з святом нині Вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед олжею не пасуйте,
Нехай дрижить від Вас вона!
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх - відваги,
Щоб доля матір"ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани -
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви - капітани
Космічних і життєвих трас.
Земля Вам люба і зірниці,
Ласкавий батьківський поріг,
Перо казкової жар-птиці,
Зажура стомлених доріг...
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!"
Ваша зброя - слово,
Штик у вас - перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
Поздравления на украинском языке в прозе
Шановні працівники засобів масової інформації!
Щиро вітаємо вас з професійним святом - Днем журналіста.
Неможливо, уявити собі сучасне суспільство позбавленим інформації, комунікаційних
мереж, особистого неупередженого
осмислення подій фактів журналістами, чесного їх оприлюднення.
Ви продовжуєте кращі традиції вітчизняної і світової журналістики, несете правду про
найважливіші події життя країни,
області, суспільства..
Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, творчого натхнення та
професійних і життєвих успіхів!
* * *
Шановні журналісти!
У вашій великій творчій сім’ї - професійне свято.
З нагоди відзначення Дня журналіста щиро вітаємо всіх, хто помисли свої, талант і вміння віддає служінню цій благородній справі. А це чималий загін власкорів загальноукраїнських видань, журналістів місцевих засобів масової інформації, широкий позаштатний актив, у яких спільна справа і єдина мета - доля рідного краю, його стабільність і гідне майбуття.
Пристрасне слово журналіста не просто піднімає дух - воно зцілює у людях віру, вселяє надію та є неоціненною підтримкою на шляху якісних перемін у житті. Кожний з вас на своєму робочому місці творить історію сьогодення - без прикрас, правдиво і об’єктивно відображаючи сучасність. Через багато років наші нащадки аналізуватимуть непростий час, у якому доводиться жити нашому поколінню, не лише із підручників, а й з газетних і телевізійних архівів.
Відрадно, що у переважній більшості ви з відповідальністю ставитесь до своїх обов’язків, що позиція ваша є виваженою, а розуміння об’єктивних реалій - визначальним у вашій журналістській роботі.
Будьте в цьому завжди послідовними і пам’ятайте про своє головне покликання - служити істині, утвердженню добра, злагоди і миру в суспільстві.
Бажаємо у цьому кожному журналісту здійснення нових творчих задумів та удач. Світлими нехай будуть помисли, щирими думки, переконливим журналістське слово.
Із професійним святом вас!