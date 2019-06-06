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Лучшие поздравления с Днем журналиста 6 июня на украинском языке

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Лучшие поздравления с Днем журналиста 6 июня на украинском языке
13:03 Сегодня Телеграф

Четвертая власть Украины сегодня отмечает свой профессиональный праздник.

25 мая 20 лет тому назад Леонид Кравчук подписал Указ, которым предписал установить в Украине новый праздник - День журналиста. В 1992 году 6 июня Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, эта дата и стала днем профессионального праздника мастеров пера Украины.

Сегодня государство переживает, наверное, один из самых сложных и трагических периодов, к событиям, которые происходят в Украине приковано внимание всей мировой общественности. Работа журналистов в это непростое время особенно трудна.

Всегда, во все времена, во всех странах при любой власти, средства массовой информации ругают и критикуют, однако ежедневно, миллионы людей читают новости, которые собирают, расследуют, ищут и пишут журналисты. Хотим поздравить своих коллег, а также читателей с Днем журналиста.

Поздравления на украинском языке в стихах

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

 

І сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

* * *

Нам так важливо про життя побільше знати,

Де ж інформацію таку наразі взяти?

А журналісти багато чого знають,

Й новини людям всім розповідають.

 

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей - ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин - у День журналіста!

Шановні друзі і колеги,

Землячки й земляки мої!

Роки, відомо, як лелеки,

Летять не в теплії краї.

Та сумувати недоречно,

Тим паче - у святкові дні.

Вітаю щиро вас і ґречно,

Як найрідніших із рідні!

І не лише з нагоди свята,

Бо долі так переплелись.

Думки й мої, мов пташенята,

Гніздились саме тут колись.

Тому радію разом з вами

Здобуткам, що прийшли до вас.

Та що тут бавитись словами!

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди - на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

* * *

Вітаю з святом нині Вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

 

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед олжею не пасуйте,

Нехай дрижить від Вас вона!

 

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх - відваги,

Щоб доля матір"ю була.

 

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

 

Суспільні болі й серця рани -

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви - капітани

Космічних і життєвих трас.

 

Земля Вам люба і зірниці,

Ласкавий батьківський поріг,

Перо казкової жар-птиці,

Зажура стомлених доріг...

 

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!"

Ваша зброя - слово,

Штик у вас - перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

Поздравления на украинском языке в прозе

Шановні працівники засобів масової інформації!

Щиро вітаємо вас з професійним святом - Днем журналіста.

Неможливо, уявити собі сучасне суспільство позбавленим інформації, комунікаційних

мереж, особистого неупередженого

осмислення подій фактів журналістами, чесного їх оприлюднення.

Ви продовжуєте кращі традиції вітчизняної і світової журналістики, несете правду про

найважливіші події життя країни,

області, суспільства..

Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, творчого натхнення та

професійних і життєвих успіхів!

* * *

Шановні журналісти!

У вашій великій творчій сім’ї - професійне свято.

З нагоди відзначення Дня журналіста щиро вітаємо всіх, хто помисли свої, талант і вміння віддає служінню цій благородній справі. А це чималий загін власкорів загальноукраїнських видань, журналістів місцевих засобів масової інформації, широкий позаштатний актив, у яких спільна справа і єдина мета - доля рідного краю, його стабільність і гідне майбуття.

Пристрасне слово журналіста не просто піднімає дух - воно зцілює у людях віру, вселяє надію та є неоціненною підтримкою на шляху якісних перемін у житті. Кожний з вас на своєму робочому місці творить історію сьогодення - без прикрас, правдиво і об’єктивно відображаючи сучасність. Через багато років наші нащадки аналізуватимуть непростий час, у якому доводиться жити нашому поколінню, не лише із підручників, а й з газетних і телевізійних архівів.

Відрадно, що у переважній більшості ви з відповідальністю ставитесь до своїх обов’язків, що позиція ваша є виваженою, а розуміння об’єктивних реалій - визначальним у вашій журналістській роботі.

Будьте в цьому завжди послідовними і пам’ятайте про своє головне покликання - служити істині, утвердженню добра, злагоди і миру в суспільстві.

Бажаємо у цьому кожному журналісту здійснення нових творчих задумів та удач. Світлими нехай будуть помисли, щирими думки, переконливим журналістське слово.

Із професійним святом вас!

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