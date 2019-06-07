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Поздравления с 30 годовщиной свадьбы 7 июня в красивых стихах и открытках

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Поздравления с 30 годовщиной свадьбы 7 июня в красивых стихах и открытках
16:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Жемчужная свадьба - тридцатилетие жизни в браке.

Жемчуг - символ целомудрия, любви, чистоты и плодородия. Поэтому предполагается, что на 30 лет жизни в браке супруги должны уже иметь внуков.

В качестве приглашенных гостей на юбилей свадьбы могут быть родственники, друзья, дети и внуки. По традиции на тридцатилетие свадьбы муж должен посветить жене собственные стихи и подарить роскошный букет цветов. Также муж преподносит жене ожерелье из жемчуга. Оно дарится с тем, чтобы попросить прощения за пролитые в течение 30 лет слезы. Ожерелье должно состоять из 30 жемчужин, каждая из которых обозначает очередной год прожитый вместе. Жена же преподносит мужу заколку для галстука или запонки, выполненные из жемчуга.

Для гостей необязательно дарить подарки из жемчуга. Они должны подарить что-либо от души, подарки ручной работы, сувениры, украшения.

Супружеская жизнь, продлившаяся уже 30 лет, похожа на жемчуг. В нем каждая последующая жемчужина нанизывается на предыдущую, образовывая прекрасное ожерелье лет.

Поздравления

Жемчужною свадьба недаром зовется,

Она самой нежной в судьбе остается!

Прожить 30 лет ведь не каждый сумеет,

Не каждый семьей вот такою владеет.

 

А вы вот сумели семью сохранить

И тридцать годков вместе дружно прожить.

Всегда улыбались достойно в ответ.

И преданней Вас друг у друга ведь нет!

 

Пусть ваша семья только крепнет с годами,

А прочным союз должны делать вы сами.

Тогда проживете еще много лет,

Не зная печали и прочих всех бед!

Жемчужная свадьба - не просто слова,

А 30 лет вместе, друг друга любя.

Пусть капали слезы, гремела гроза,

Но все же напротив родные глаза.

 

Так пусть будет к вам благосклонной судьба!

Пусть счастье наполнит реки берега.

Пусть дом ваш обходят печаль и беда,

А в гости заходят с улыбкой друзья.

Нежные поздравления с 15 годовщиной свадьбы

Сегодня очень светлый день -

У вас жемчужный юбилей.

Вы 30 лет прожили вместе,

Таких бы вам еще лет двести.

У семьи вашей день рождения,

Вы заслужили уважение:

Пример для всех, прекрасный брак.

Желаем всех земных вам благ.

Нежность друг другу подарите,

Любите крепко и цените.

Ну вот и пролетело тридцать лет,

Как мужем и женой вас объявили.

Жемчужным светом этот день согрет,

И мы о нем, конечно, не забыли.

 

Вы тридцать лет бок о бок провели,

С чем вас сегодня мы и поздравляем.

Чтобы и дальше рядышком вы шли,

Сердечно вам и искренне желаем.

 

Прожить в согласье еще лет до ста

Без ревности, упреков и обид.

Пусть, словно жемчуг, будет жизнь чиста,

И пусть Господь семью вашу хранит.

Милые СМС-поздравления с 20 годовщиной свадьбы

У вас жемчужный юбилей!

Желаем вам жемчужных дней,

Чтоб в браке крепком вы цвели,

Боготворили ваши дни.

 

Друг к другу просто приросли

И в счастье годы провели.

Наверно, ангел в облаках

Вас обвенчал на небесах.

 

Желаем, чтобы сотни лет

Семья не знала ваша бед,

Оставить жемчуг позади -

До красной свадьбы дорасти.

 

Гармонии, любви в семье,

Друг другу помогать в беде,

Теплом в морозы согревать

И от любви не уставать.

 

Друг другу вы роднее всех,

Вам и завидовать не грех.

Пусть ваш огонь сто лет пылает

И мир любовью согревает!

Душа в душу 30 лет!

Пары преданнее нет!

Вы до свадебки жемчужной

Дошагали вместе дружно.

 

Поздравляем с этой датой,

Пожелаем жить богато,

Не ругаться, не браниться,

А любить и веселиться.

 

Ведь недаром муж с женою

Связаны судьбой одною.

Радость, горе - все по силам,

если рядом есть любимый.

 

Пусть не будет огорчений,

Разногласий и сомнений.

Пожелаем счастья только

И, конечно, крикнем "Горько!".

Нежные СМС-поздравления с 25 годовщиной свадьбы

Ваша свадьба жемчужной зовется,

Тридцать лет, как вы счастливы вместе,

Пусть вам сладко и мирно живется

Лет еще, ну как минимум, двести.

 

Счастья вашему доброму дому,

И любовь чтоб всегда согревала,

Чтобы к вашему дню золотому

Также радость на лицах сияла!

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