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Лучшие поздравления с 36 годовщиной свадьбы 15 июня в стихах и открытках

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Лучшие поздравления с 36 годовщиной свадьбы 15 июня в стихах и открытках
15:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Свадьба костяного фарфора - это 36 лет жизни мужа и жены.

Свадьба костяного фарфора - это 36 лет жизни мужа и жены. Во многих странах, включая Россию, раньше ее не праздновали, но теперь, со смешением западной и русской культур, праздник обрел свое значение. Фарфор выглядит богато и величественно, но в то же время он очень хрупок, как и чувства, даже перенесшие так много. Тридцать шестая годовщина со дня свадьбы напоминает нам, что нужно аккуратно относиться к своим чувствам и беречь их даже столько лет спустя. Муж и жена в этот праздничный день наряжаются в светлое, отправляются вместе в ресторан или устраивают романтический ужин дома. А если хочется порадовать "молодых", подарить им можно красивый фарфоровый сервиз или чайные пары.

Поздравления

36-летний юбилей свадьбы почти не отмечается,

Эта свадьба костяного фарфора называется,

Друг друга вы поздравьте нежно,

Пусть счастье ваше будет безбрежным.

Живите в достатке всегда,

Пусть путь ваш освещает яркая звезда,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть будет жизнь ваша красивой.

36 лет вы вместе живете,

Песню жизни одну поете,

Дети уж внуков вам подарили,

Чтоб хлопоты приятные у вас были.

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пускай вас, щедро одарит судьба,

Пусть улыбается вам счастье,

Пускай исчезнут все ненастья.

Поздравления с 33 годовщиной свадьбы

От юбилейных дат намникуда не деться,

В 36-летний юбилей привет жениху и невесте,

Вы самая примерная семья,

Своей любовью дорожите всегда.

Мы желаем счастья вам от всей души,

Пусть непременно сбудутся все ваши мечты,

Пусть солнышко подарит вам лучик тепла,

Пускай везет во всем всегда.

Сегодня свадьбы вашей юбилей,

Дети и внуки за столом,

Пусть будет много счастливых дней,

Пусть будет полной чашей дом.

Со свадьбой костяного фарфора вас поздравляем,

Желаем мира, радости, добра,

Пускай удача вас всегда встречает,

Пусть будет счастьем жизнь полна.

Красивые поздравления с 34 годовщиной свадьбы

Говорят, 36-летнюю годовщину не отмечают,

Но разве можем мы пропустить ваш юбилей,

Всех благ, достатка, радости вам желаем,

И самых счастливых дней.

В день свадьбы костяного фарфора примите поздравленья,

Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье,

Пускай надежда, вера и любовь рядышком шагает,

Пускай друзья надежные окружают.

Вам сегодня комплименты, поздравленья,

Теплые слова, подарки и цветы,

Вы достойны только восхищенья,

Лучшей пары в мире не найти.

С 36-летним юбилеем свадьбы поздравляем,

Желаем радости, улыбок и тепла,

От всей души удачи вам желаем,

Чтоб жизнь текла, как полная река.

СМС-поздравления с 35 годовщиной свадьбы

36 лет шагаете по жизни вы одной дорогой,

Вместе делите радости, тревоги,

Вы крепкая и дружная семья,

В пример вас ставим молодым всегда.

Живите в радости и счастье,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пусть юбилей вам принесет удачу,

И всего самого хорошего в придачу.

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