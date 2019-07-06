Скачать
Суббота, 06.07.2019
Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником
1 / 18

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

День Ивана Купала - один из самых мистических народных праздников, а ночь накануне Ивана Купала превосходит сам день по ритуальному наполнению. Следует отметить, что со времен Средневековья обряды и игрища на Ивана Купала считались бесовскими и запрещались церковными властями. Но, несмотря на однозначное осуждение традиций на Ивана Купала, некоторые из них до сих пор живы. Предлагаем вам поздравления в открытках на Ивана Купала 2019.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Праздник, Ивана Купала, Праздник Ивана Купала, поздравления с Ивана Купала, Ивана Купала 2019, Поздравления с Ивана Купала 2019, Поздравления с Ивана Купала в стихах, Поздравления с Ивана Купала в открытках, Поздравления с Ивана Купала в прозе, СМС-поздравления с Ивана Купала.
18:04 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь