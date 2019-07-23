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Оригинальные поздравления с Днем рождения на 23 июля в прозе

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Оригинальные поздравления с Днем рождения на 23 июля в прозе
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы наделены чувством собственного достоинства, гордостью, творческой активностью и потребностью в самовыражении.

23 июля знак зодиака может быть как Рак, так и Лев. Пишите вопрос — рассчитаем. Знак зависит от времени рождения, а также от года (в разные годы время перехода знаков различается). Чтобы узнать точно знак зодиака — Рак или Лев — задайте свой вопрос астрологу Светлане Стрельцовой.

Дух отважных поисков, ум, чувствительность и неугомонность — вот ваши характерные качества. 

С раннего возраста отличаясь напористостью, вы постоянно находитесь в поисках новых интересов и впечатлений. Ваш неугомонный характер не позволяет сидеть на месте и часто подталкивает проявлять инициативу.

Вы обладаете живым и пытливым умом, но временами действуете слишком поспешно. Однако созидательный умственный потенциал — превосходный помощник в приобретении новых навыков и оттачивании уже имеющегося мастерства.

Нетерпеливость, возможно, — один из серьезнейших недостатков вашего характера, но, развивая настойчивость, можно преодолеть склонность поступать слишком импульсивно.

При встрече с чем-то, на ваш взгляд, достойным и интересным, присущие вам живой ум и разносторонность помогают выработать индивидуальный подход к делу. Совершенствуя силы концентрации и душевной стойкости, вы можете стать более прагматичным во взглядах и развить глубину мысли.

Для использования огромного потенциала, на который указывает дата вашего рождения, вам следует применять научный и логический подход.

Это поможет вам стать усерднее и методичнее, уделяя особое внимание тщательности и деталям. Наряду со множеством талантов, вы обладаете способностью вникать в суть вопроса и решать проблемы быстро и со знанием дела.

Начиная с 30 лет в вашем характере появляются такие черты, как расчетливость, критичность и педантизм. В 60 лет наступает переломный период: на первый план выходят важность взаимоотношений, творчества и гармонии.

 

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

***

Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!

***

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

Самые лучшие поздравления с днем рождения

С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства — как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и "неубиваемости"!

***

Всё, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чём мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

***

Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

Прикольные поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю друзей, которым можно позвонить в любое время и услышать в ответ: "Сейчас приеду". Большой любви, от которой сносит крышу и хочется петь. Здоровья, которое позволяет гулять ночь напролет и утром с улыбкой выйти на работу. Счет в банке, который позволит осуществлять заветные желания. Гармонии в душе и ощущения, что каждый прожитый день является самым счастливым!

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