Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами

1 В народе Медовый Спас служит напоминанием о том, что лето подходит к концу и пора делать запасы на зиму. С этого дня пасечники начинают собирать мед. С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.

2 Поздравляю с Медовым Спасом и от всей души желаю крепкого здоровья, добротной жизни и сладкой любви. Пусть Господь отводит от тебя и беды, и недуги, пусть каждый день дарит медовую радость и усладу.

3 Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы вся твоя жизнь была сладкой, как мёд, чтобы твоя душа всегда находила спасение в лучах отрады и счастья, чтобы сердце твоё любило и было любимо.

4 С Медовым Спасом! Радости и покоя! Пусть дни твои станут чистыми и светлыми! Всегда помни, что Создатель посылает испытания тем, кому Желает блага. Так никогда не отступай же перед трудностями. И пусть покой, достаток и счастье не покидают тебя!

5 Провожаем лето, Медовый Спас пришёл! Пусть будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного мёда и привкусом макового пирога! Раскаты колокольного звона обновят Вас для благодати и событий новых! Медовой погоды Вашему дому! Цветочной и сладкой любви!

6 Поздравляю с Медовым Спасом и желаю, чтобы к тебе, будто к мёду, прилипало лишь счастье и благо, чтобы Бог всегда был с тобой и оберегал твою семью от всех бед. Пусть в твоей душе светит яркое солнышко, пусть твоё сердце от любой печали спасается любовью и надеждой.

7 С Первым Медовым Спасом! Пусть Ваша жизнь будет так же полна радости, как полны соты в ульях. Так же плодотворна, как работа пчелы. Так же сладка, как мед. И пусть всегда рядом будет тот пасечник, который знает, как со всем эти управляться.