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Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами

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Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами
11:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Это один из трех августовских Спасов - праздников, названных в честь Христа Спасителя, другие два - это Яблочный и Ореховый.

  • 1

    В народе Медовый Спас служит напоминанием о том, что лето подходит к концу и пора делать запасы на зиму. С этого дня пасечники начинают собирать мед.

     

    С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.

  • 2

    Поздравляю с Медовым Спасом и от всей души желаю крепкого здоровья, добротной жизни и сладкой любви. Пусть Господь отводит от тебя и беды, и недуги, пусть каждый день дарит медовую радость и усладу.

  • 3

    Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы вся твоя жизнь была сладкой, как мёд, чтобы твоя душа всегда находила спасение в лучах отрады и счастья, чтобы сердце твоё любило и было любимо.

  • 4

    С Медовым Спасом! Радости и покоя! Пусть дни твои станут чистыми и светлыми! Всегда помни, что Создатель посылает испытания тем, кому Желает блага. Так никогда не отступай же перед трудностями. И пусть покой, достаток и счастье не покидают тебя!

  • 5

    Провожаем лето, Медовый Спас пришёл! Пусть будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного мёда и привкусом макового пирога! Раскаты колокольного звона обновят Вас для благодати и событий новых! Медовой погоды Вашему дому! Цветочной и сладкой любви!

  • 6

    Поздравляю с Медовым Спасом и желаю, чтобы к тебе, будто к мёду, прилипало лишь счастье и благо, чтобы Бог всегда был с тобой и оберегал твою семью от всех бед. Пусть в твоей душе светит яркое солнышко, пусть твоё сердце от любой печали спасается любовью и надеждой.

  • 7

    С Первым Медовым Спасом! Пусть Ваша жизнь будет так же полна радости, как полны соты в ульях. Так же плодотворна, как работа пчелы. Так же сладка, как мед. И пусть всегда рядом будет тот пасечник, который знает, как со всем эти управляться.

  • 8

    Вот и наступило время первого Спаса. Пусть жизнь будет сладкой, словно собранный и освященный сегодня мед, пусть болезни не касаются ни вас, ни ваших родных. Пусть прегрешения прощаются, а счастье наведывается в дом к каждого верующего.

Медовый Спас 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе для родных и близких

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