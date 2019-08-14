Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе

14 августа ежегодно православные христиане отмечают Медовый Спас или, как его еще называют, Маковей.

В церковном календаре августа есть особенная дата: праздник Маковея, или Медовый Спас. Он не обойдется без букета "маковейчика", который принято делать своими руками.

Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы счастье твоего сердца было сладким, как мёд, чтобы каждый день был наполнен приятным ароматом любви и вдохновения. Пусть Господь отводит от твоей семьи все беды и недуги, пусть Он дарует тебе силы, веру и терпение для совершения добрых и настоящих чудес.

Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

Поздравляю с Медовым Спасом. Пусть сладость мёда будет на устах, пусть сладким мёдом будет твоё счастье, пусть вкусным, словно мёд, и ароматным будет каждый день твоей жизни. Желаю здравствовать, мечтать, верить в доброе, совершать хорошее и находить своё «лучшее».

С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!

С Медовым Спасом. Желаю каждый день проводить весело, плодотворно и радостно, как пчёлка, а в замен получать от жизни медовый привкус счастья и любви. Пусть сердце поёт, а душа с каждым днём расцветает и благоухает.

Поздравляем всех с праздником Медового Спаса, праздника пчеловодов! Пусть сегодня даже воздух пахнет ароматным медом, а жизнь кажется сладкой и пьянящей, как медовая брага. Счастья, здоровья, успехов и хорошего настроения!

Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будут под покровом Господа и Богородицы!