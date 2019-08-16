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Именины (День Ангела) Антона: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Антона: значение имени и поздравления
09:03 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Обладатель имени Антон – мужчина не без определенного обаяния, хотя он не обязательно использует его сознательно.

Имя Антон имеет латинские корни, происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний). Это очень древнее римское родовое имя, поэтому точное значение не известно.

Возможно, что происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сталкиваться". Есть трактовка имени, близкая к этому значению – "вступающий в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".

Уменьшительно-ласкательное обращение Тони впоследствии стало самостоятельным именем, хотя продолжает активно употребляться и в отношении имени Антон и его аналогов (в основном в европейских и англоязычных странах).

Он предпочитает, чтобы другие любили его за разумные и тонкие качества своего разума, чем за соблазнительные способности, которыми он может обладать.

В детстве это чрезвычайно независимый мальчик, может быть, даже чересчур. Антон часто стремится уйти от всех, уединиться с книгой, предпочитает оставаться в одиночестве, чем в нежелательной компании. Родителям стоит обратить внимание на эту склонность, привить мальчику важность совместного времяпрепровождения, сотрудничества, поскольку подобное поведение может привести к эгоцентричной модели поведения в жизни.

Антона есть талант к организации, и он не ценит быструю работу, работу без основательности. Его способность к труду значительна, у него практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.

 

Дорогой Антон, поздравляю тебя и от души желаю в этот радостный и замечательный день чудесной природы, доброго мира, хороших людей на пути, верных друзей, любящих близких, бравых идей, весёлых затей, креативного мышления и невероятного счастья ощущения.

Замечательный человек, дорогой Антон, я тебя от души хочу поздравить и пожелать постоянного роста и развития твоей личности, высоких полётов к вершинам успеха и славы, громких побед на твоём пути. Пусть всё хорошее возвращается к тебе бумерангом, пусть всё плохое останется позади.

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Дорогой Антошенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно и смело добиваться того, к чему стремится твоё сердце, постоянно пребывать на гране чего-то удивительного и интересного, ловить волну удачи и радости в жизни.

Дорогой Антон, от всего сердца тебя поздравляю и желаю веселья души и прекрасных жизненных идей, крепкого здоровья и верной удачи, бравых замыслов и героичных поступков, искренней любви и уважения, большого счастья и жизнью наслаждения.

Поздравляю, дорогой Антон. Желаю диким зверем бороться за свой успех, желаю настоящим героем оставаться для своей семьи. Пусть твой каждый день будет ярким, красочным и позитивным. Будь всегда в отличной форме, люби, верь в свои мечты и двигайся уверенно вперёд!

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Поздравляю тебя, Антон. Пусть твои друзья пореже вспоминают стишок про Антошку и картошку, если только ты сам этого не хочешь. С Днём Рождения, желаю всего самого наилучшего в тех масштабах, которые ты сам для себя определишь. Пусть счастье только возрастает.

Крутой и модный парень — Тоха, поздравляю тебя с праздником. Желаю всегда стремиться к нужной цели, как пуля в мишень, желаю быть всегда довольным, как ребёнок с большой шоколадкой, желаю быть любимым, как океан дельфинами. Крепкого тебе здоровья, удачи и добра.

 

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