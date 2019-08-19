Яблочный Спас 2019: самые яркие поздравления с Преображением Господним

Поздравления
Светлый, прекрасный праздник сегодня -
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нём!
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
И от души всем друзьям пожелаю
Веры, терпения, много любви,
Были чтоб мысли светлы и чисты.
Пусть вас Господь бережет от напасти,
Пусть в вашем доме поселится счастье.
Будьте здоровы, живите без бед
С вашими близкими вы много лет!
В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми Вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло Вам, легко, хорошо.
Преображение Господне -
Это и Яблочный Спас.
Пусть будут счастье и радость
В сердце и в доме у вас.
Будет здоровья побольше,
Будет достаток в семье,
Будут закрыты дороги
К вашему дому беде.
В летнее время, в благостный час
Праздник настанет - Яблочный спас.
С таинством этим поздравлю тебя,
И пожелаю здоровья, любя.
Пусть жизнь принесет свет и радость тебе,
Пусть трудных мгновений не будет в судьбе,
Пусть будет в достатке и дом, и семья.
С Преображеньем Господнем тебя!
В день этот воздух чист и сладок
И храм наполнен ароматом яблок,
Что люди принесли для освященья,
Приветствуя так Господа Преображенье!
Пусть с праздником приходят свет и радость
И воцарят в сердцах покой и благость.
Храни вас Бог от зла и бед!
И полных счастья долгих лет!
За окнами радостный Яблочный спас!
Мы счастья с собой наберем про запас!
Улыбок и верности, крепких семей!
Желаем вам солнечных ласковых дней!
Здоровьем наполнится тело дух
И сразу отпрянет коварный недуг!
Успехов, тепла, чистоты, красоты
В карьере достигнуть большой высоты!
В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда.
Мира в душе, большого терпения,
Плодами спелыми Вам наслаждения.
Пусть принесет праздник добро,
Все будет светло, легко, хорошо.
Светлый, прекрасный праздник сегодня -
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нем!
В это яблочное лето
Закрома полным-полны,
Солнцем радостным согреты,
Красны яблоки крупны.
На ладошке у ребенка
Солнце яркое лежит.
Улыбаются глазенки,
Сок по пальчикам бежит.
Все хрустят сегодня сладко,
Унеслась далеко грусть,
Возит яблоки лошадка,
Пахнет яблоками Русь.
С Яблочным Спасом!
За окнами радостный Яблочный спас!
Мы счастья с собой наберем про запас!
Улыбок и верности, крепких семей!
Желаем вам солнечных ласковых дней!
Здоровьем наполнится тело дух
И сразу отпрянет коварный недуг!
Успехов, тепла, чистоты, красоты
В карьере достигнуть большой высоты!
В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда.
Мира в душе, большого терпения,
Плодами спелыми Вам наслаждения.
Пусть принесет праздник добро,
Все будет светло, легко, хорошо.
Светлый, прекрасный праздник сегодня —
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нем!
С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом!