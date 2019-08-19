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Яблочный Спас 2019: самые яркие поздравления с Преображением Господним

Смотрите фото (10)
Яблочный Спас 2019: самые яркие поздравления с Преображением Господним
08:51 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Не забудьте поздравить своих родных и близких!

  • 1

    Поздравления

    Светлый, прекрасный праздник сегодня -

    Яблочный Спас, Преображенье Господне.

    С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

    Сладкой, медовой вам жизни желаю.

    Пусть полною чашею будет ваш дом,

    А счастье с любовью всегда живут в нём!

  • 2

    С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

    И от души всем друзьям пожелаю

    Веры, терпения, много любви,

    Были чтоб мысли светлы и чисты.

    Пусть вас Господь бережет от напасти,

    Пусть в вашем доме поселится счастье.

    Будьте здоровы, живите без бед

    С вашими близкими вы много лет!

  • 3

    В Яблочный Спас пожелаю добра,

    Радости в сердце сегодня, всегда,

    Мира в душе и большого терпения,

    Фруктами спелыми Вам наслаждения.

    Пусть принесет этот праздник добро,

    Будет светло Вам, легко, хорошо.

  • 4

    Преображение Господне -

    Это и Яблочный Спас.

    Пусть будут счастье и радость

    В сердце и в доме у вас.

    Будет здоровья побольше,

    Будет достаток в семье,

    Будут закрыты дороги

    К вашему дому беде.

  • 5

    В летнее время, в благостный час

    Праздник настанет - Яблочный спас.

    С таинством этим поздравлю тебя,

    И пожелаю здоровья, любя.

    Пусть жизнь принесет свет и радость тебе,

    Пусть трудных мгновений не будет в судьбе,

    Пусть будет в достатке и дом, и семья.

    С Преображеньем Господнем тебя!

  • 6

    В день этот воздух чист и сладок

    И храм наполнен ароматом яблок,

    Что люди принесли для освященья,

    Приветствуя так Господа Преображенье!

    Пусть с праздником приходят свет и радость

    И воцарят в сердцах покой и благость.

    Храни вас Бог от зла и бед!

    И полных счастья долгих лет!

  • 7

    За окнами радостный Яблочный спас!

    Мы счастья с собой наберем про запас!

    Улыбок и верности, крепких семей!

    Желаем вам солнечных ласковых дней!

    Здоровьем наполнится тело дух

    И сразу отпрянет коварный недуг!

    Успехов, тепла, чистоты, красоты

    В карьере достигнуть большой высоты!

    В Яблочный Спас пожелаю добра,

    Радости в сердце сегодня, всегда.

    Мира в душе, большого терпения,

    Плодами спелыми Вам наслаждения.

    Пусть принесет праздник добро,

    Все будет светло, легко, хорошо.

  • 8

    Светлый, прекрасный праздник сегодня -

    Яблочный Спас, Преображенье Господне.

    С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

    Сладкой, медовой вам жизни желаю.

    Пусть полною чашею будет ваш дом,

    А счастье с любовью всегда живут в нем!

  • 9

    В это яблочное лето

    Закрома полным-полны,

    Солнцем радостным согреты,

    Красны яблоки крупны.

    На ладошке у ребенка

    Солнце яркое лежит.

    Улыбаются глазенки,

    Сок по пальчикам бежит.

    Все хрустят сегодня сладко,

    Унеслась далеко грусть,

    Возит яблоки лошадка,

    Пахнет яблоками Русь.

    С Яблочным Спасом!

  • 10

    За окнами радостный Яблочный спас!

    Мы счастья с собой наберем про запас!

    Улыбок и верности, крепких семей!

    Желаем вам солнечных ласковых дней!

    Здоровьем наполнится тело дух

    И сразу отпрянет коварный недуг!

    Успехов, тепла, чистоты, красоты

    В карьере достигнуть большой высоты!

    В Яблочный Спас пожелаю добра,

    Радости в сердце сегодня, всегда.

    Мира в душе, большого терпения,

    Плодами спелыми Вам наслаждения.

    Пусть принесет праздник добро,

    Все будет светло, легко, хорошо.

  • 11

    Светлый, прекрасный праздник сегодня —

    Яблочный Спас, Преображенье Господне.

    С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

    Сладкой, медовой вам жизни желаю.

    Пусть полною чашею будет ваш дом,

    А счастье с любовью всегда живут в нем!

  • 12

    С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом!

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Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Преображение Господа Бога, Спаса, Яблочный Спас 2019.
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