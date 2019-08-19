Яблочный Спас 2019: самые яркие поздравления с Преображением Господним

1 Поздравления Светлый, прекрасный праздник сегодня - Яблочный Спас, Преображенье Господне. С Яблочным Спасом я вас поздравляю. Сладкой, медовой вам жизни желаю. Пусть полною чашею будет ваш дом, А счастье с любовью всегда живут в нём!

2 С Яблочным Спасом я вас поздравляю. И от души всем друзьям пожелаю Веры, терпения, много любви, Были чтоб мысли светлы и чисты. Пусть вас Господь бережет от напасти, Пусть в вашем доме поселится счастье. Будьте здоровы, живите без бед С вашими близкими вы много лет!

3 В Яблочный Спас пожелаю добра, Радости в сердце сегодня, всегда, Мира в душе и большого терпения, Фруктами спелыми Вам наслаждения. Пусть принесет этот праздник добро, Будет светло Вам, легко, хорошо.

4 Преображение Господне - Это и Яблочный Спас. Пусть будут счастье и радость В сердце и в доме у вас. Будет здоровья побольше, Будет достаток в семье, Будут закрыты дороги К вашему дому беде.

5 В летнее время, в благостный час Праздник настанет - Яблочный спас. С таинством этим поздравлю тебя, И пожелаю здоровья, любя. Пусть жизнь принесет свет и радость тебе, Пусть трудных мгновений не будет в судьбе, Пусть будет в достатке и дом, и семья. С Преображеньем Господнем тебя!

6 В день этот воздух чист и сладок И храм наполнен ароматом яблок, Что люди принесли для освященья, Приветствуя так Господа Преображенье! Пусть с праздником приходят свет и радость И воцарят в сердцах покой и благость. Храни вас Бог от зла и бед! И полных счастья долгих лет!

7 За окнами радостный Яблочный спас! Мы счастья с собой наберем про запас! Улыбок и верности, крепких семей! Желаем вам солнечных ласковых дней! Здоровьем наполнится тело дух И сразу отпрянет коварный недуг! Успехов, тепла, чистоты, красоты В карьере достигнуть большой высоты! В Яблочный Спас пожелаю добра, Радости в сердце сегодня, всегда. Мира в душе, большого терпения, Плодами спелыми Вам наслаждения. Пусть принесет праздник добро, Все будет светло, легко, хорошо.

8 Светлый, прекрасный праздник сегодня - Яблочный Спас, Преображенье Господне. С Яблочным Спасом я вас поздравляю. Сладкой, медовой вам жизни желаю. Пусть полною чашею будет ваш дом, А счастье с любовью всегда живут в нем!

9 В это яблочное лето Закрома полным-полны, Солнцем радостным согреты, Красны яблоки крупны. На ладошке у ребенка Солнце яркое лежит. Улыбаются глазенки, Сок по пальчикам бежит. Все хрустят сегодня сладко, Унеслась далеко грусть, Возит яблоки лошадка, Пахнет яблоками Русь. С Яблочным Спасом!

10 За окнами радостный Яблочный спас! Мы счастья с собой наберем про запас! Улыбок и верности, крепких семей! Желаем вам солнечных ласковых дней! Здоровьем наполнится тело дух И сразу отпрянет коварный недуг! Успехов, тепла, чистоты, красоты В карьере достигнуть большой высоты! В Яблочный Спас пожелаю добра, Радости в сердце сегодня, всегда. Мира в душе, большого терпения, Плодами спелыми Вам наслаждения. Пусть принесет праздник добро, Все будет светло, легко, хорошо.

11 Светлый, прекрасный праздник сегодня — Яблочный Спас, Преображенье Господне. С Яблочным Спасом я вас поздравляю. Сладкой, медовой вам жизни желаю. Пусть полною чашею будет ваш дом, А счастье с любовью всегда живут в нем!