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Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 на украинском языке: стихи и проза

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Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 на украинском языке: стихи и проза
06:58 Сегодня Телеграф

День независимости является одним из самых значимых государственных праздников для любой страны. Красивые поздравления на украинском языке помогут поздравить ваших родных.

  • 1

    Від душі вітаємо вас зі знаменною днем - Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому, хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!

  • 2

    Ненько Україна, калиновий цвіт,

    Ти — моя родина вже багато літ.

    Та у полі стежка, що веде кудись,

    І прекрасна пташка, що летить увись!

    Лиш тебе люблю я і молюсь за тебе,

    Хай тобі дарує вічне щастя Небо!

  • 3

    З національним святом українського народу –

    Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!

    Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

    Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

    Нехай це свято Вам наснаги додає,

    В майбутнє краще доля стежку прокладе.

  • 4

    З Днем Незалежності,

    Вітаю Україно! Вставай!

    Борися до кінця!

    За мирне, світле, чисте небо,

    Та вільне краще майбуття!

    Не забуваймо тих Героїв,

    Котрі пішли у Небеса,

    Тих, що рятують Україну,

    ціною власного життя!

  • 5

    З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

  • 6

    Хай по обидві сторони вікна

    Буде чудовою погода,

    Радує душевна весна,

    Світить сонце внутрішньої свободи!

    З Днем Незалежності!

  • 7

    Зі святом Незалежності вітаю,

    Бажаю щастя я без краю!

    Щоб Україна тільки процвітала

    Та тільки кращою ставала!

  • 8

    Щиро вітаю Вас із визначним святом — Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

  • 9

    Сьогодні в Україні свято –

    День Незалежності настав!

    Бажаю, щоб вона була багата

    на безліч добрих та корисних справ!

  • 10

    Бажаю всім нам у країні вільній жити,

    Свободою цією всім серцем дорожити.

    Любити Україну, їй сили віддавати,

    Щоб вона могла тільки процвітати!

  • 11

    Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.

  • 12

    Святковий день — двадцять четверте серпня,

    Так хочеться усмішок і пісень.

    Віднині Україна незалежна.

    Запам’ятайте, люди, світлий день!

    Здійснилась давня заповітна мрія,

    Бажання і надія поколінь.

    Це почуття свободи серце гріє

    І піднімає думи височінь.

    Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,

    Щоб славу України відродить.

    Щоб дружно жити, в радості і згоді,

    Ми України сестри і брати.

  • 13

    Бажаємо миру і світлої долі,

    Запалу, енергії, сили доволі.

    Творчого вогнику, віри й наснаги,

    Щедрості серця, людської поваги.

  • 14

    Наша країна – це широкі простори, золоті поля, калина, вишні в саду, тополі, берези в степу, родючий чорнозем, гори в хмарах, красиві швидкі ріки. Наша історія – це скрегіт козацьких шабель, стогони невільних людей на панських дворах, заграва помаранчевої революції, герої небесної сотні...З нагоди такого важливого свята хочеться побажати сил у боротьбі та досягнень поставленої мети. Любові до рідної землі! Нехай не згасає оптимізм у душах українського народу! Сьогодні важливо одне: наша перемога, наше майбутнє! Давайте змінимо нашу Батьківщину! Нехай вона стане кращою, чистішою! І в наших душах горить невичерпний шевченківський вогонь любові до рідної землі! Слава Україні!

    Міцнішай, Україно, процвітай,

    Нехай щасливим буде твій народ,

    Незалежна ти – не забувай,

    Розвивайся і йди вперед!

    Нехай розвіє вітер над тобою,

    Хмари, що нависли, наче ніч,

    Я бажаю радості й спокою,

    Ну а біди подолаєм пліч-о-пліч!

  • 15

    Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу. Сердечно бажаю Вам, дорогі друзі, щастя, радості і добра. Зі святом Вас, дорогі співвітчизники! Із Днем Незалежності!

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки 

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