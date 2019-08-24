Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 на украинском языке: стихи и проза

1 Від душі вітаємо вас зі знаменною днем - Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому, хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!

2 Ненько Україна, калиновий цвіт, Ти — моя родина вже багато літ. Та у полі стежка, що веде кудись, І прекрасна пташка, що летить увись! Лиш тебе люблю я і молюсь за тебе, Хай тобі дарує вічне щастя Небо!

3 З національним святом українського народу – Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо! Благополуччя, щастя, радості, натхнення, Добра, здоров’я й злагоди бажаємо. Нехай це свято Вам наснаги додає, В майбутнє краще доля стежку прокладе.

4 З Днем Незалежності, Вітаю Україно! Вставай! Борися до кінця! За мирне, світле, чисте небо, Та вільне краще майбуття! Не забуваймо тих Героїв, Котрі пішли у Небеса, Тих, що рятують Україну, ціною власного життя!

5 З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

6 Хай по обидві сторони вікна Буде чудовою погода, Радує душевна весна, Світить сонце внутрішньої свободи! З Днем Незалежності!

7 Зі святом Незалежності вітаю, Бажаю щастя я без краю! Щоб Україна тільки процвітала Та тільки кращою ставала!

8 Щиро вітаю Вас із визначним святом — Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

9 Сьогодні в Україні свято – День Незалежності настав! Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих та корисних справ!

10 Бажаю всім нам у країні вільній жити, Свободою цією всім серцем дорожити. Любити Україну, їй сили віддавати, Щоб вона могла тільки процвітати!

11 Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.

12 Святковий день — двадцять четверте серпня, Так хочеться усмішок і пісень. Віднині Україна незалежна. Запам’ятайте, люди, світлий день! Здійснилась давня заповітна мрія, Бажання і надія поколінь. Це почуття свободи серце гріє І піднімає думи височінь. Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи, Щоб славу України відродить. Щоб дружно жити, в радості і згоді, Ми України сестри і брати.

13 Бажаємо миру і світлої долі, Запалу, енергії, сили доволі. Творчого вогнику, віри й наснаги, Щедрості серця, людської поваги.

14 Наша країна – це широкі простори, золоті поля, калина, вишні в саду, тополі, берези в степу, родючий чорнозем, гори в хмарах, красиві швидкі ріки. Наша історія – це скрегіт козацьких шабель, стогони невільних людей на панських дворах, заграва помаранчевої революції, герої небесної сотні...З нагоди такого важливого свята хочеться побажати сил у боротьбі та досягнень поставленої мети. Любові до рідної землі! Нехай не згасає оптимізм у душах українського народу! Сьогодні важливо одне: наша перемога, наше майбутнє! Давайте змінимо нашу Батьківщину! Нехай вона стане кращою, чистішою! І в наших душах горить невичерпний шевченківський вогонь любові до рідної землі! Слава Україні! Міцнішай, Україно, процвітай, Нехай щасливим буде твій народ, Незалежна ти – не забувай, Розвивайся і йди вперед! Нехай розвіє вітер над тобою, Хмари, що нависли, наче ніч, Я бажаю радості й спокою, Ну а біди подолаєм пліч-о-пліч!