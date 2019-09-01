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Поздравления с Днем Знаний 2019 на украинском языке в стихах и открытках

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Поздравления с Днем Знаний 2019 на украинском языке в стихах и открытках
12:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

1 сентября - День знаний - особый праздник не только для школьников, но и для учителей и родителей.

  • 1

    Поздравления от родителей

    Незабудок букетик малий

    Зоріє у тебе на грудях,

    Стелиться шлях непростий, та ясний,

    Для тебе між добрії люди.

    Все добре зі школи візьми у життя,

    І вчительську мудрість, і шану від друзів,

    Хай легкою буде доля твоя,

    Хай люблять тебе і шанують усюди.

  • 2

    Перший клас сьогодні вам

    Відчиняє двері,

    Порадуйте тат і мам,

    Будьте мудрі й вченні,

    Поважайте вчителів,

    Добрих друзів майте,

    На дванадцять завжди вчіться,

    А двійок – не майте.

  • 3

    Підійшло перше вересня, шляхом до школи

    Підеш ти, як досить не ходів ніколи.

    І хай же тобі пощастить, мій синок,

    Щоб вчився старанно, як тільки би змог.

    Щоб школа тобі стала другой родиной,

    І щоб ти зростав, мій синочок, щасливим!

  • 4

    Дуже рано прокинулось сонечко,

    Вже й гуляє в небесній блакиті.

    Ще раніше прокинулась донечка,

    Найщасливіша нині у світі.

    Все на місці – і зошит, і книжка,

    Вчасно зібрано все, як ніколи.

    Та хвилюється донечка трішки,

    Адже йде вона вперше до школи.

    Щастя, радості, миру бажаю

    І удач у житті їй багато.

    Хай печалі її оминають.

    3 Першим вересня, донечко, з святом!

  • 5

    Привітати з 1 вересня

    Поспішаємо сьогодні ми тебе.

    Вже зачекалися рідна школа

    І всі твої вчителі.

    Хай буде все як в перший раз:

    Посмішка, блиск щасливих очей.

    А попереду – знову навчання

    І твій веселий дружний клас.

    Бажаю труднощів не знати

    І вранці легко вставати,

    Завжди з бажанням вчитися

    І знати предмет будь на "п'ять"!

  • 6

    Поздравления от учителей

    Сьогодні особливий, урочистий день,

    Поглянь же на світ цей ти веселіше!

    Тебе чекає відкриттів чудовий потік,

    Адже шкільне життя – знань нових потік.

    Зараз ти ще лише на початку шляху,

    Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

    Даруй однокласникам серця тепло.

    З Днем знань тебе!

  • 7

    Шановні друзі, всі присутні,

    Батьки, сьогоднішні й майбутні,

    Дорогі діти, вчителі,

    З найкращим святом на землі!

     

    Хочу усіх вас привітати,

    Слова стараюсь підібрати,

    Щоб кожен раптом це відчув,

    Щоб вересня свого він не забув.

    Щоб ворухнулось щось в душі

    В усіх, хто чує ці вірші.

     

    Бо хоч уже і час пробіг,

    Та кожен з нас забудь не зміг

    Як сам колись, мов ці малята,

    Спішив на перше шкільне свято.

     

    І хоч пройшло чимало літ,

    Та не зітреться дивний слід...

    І ось у вересня погожу днину

    Ти вже ведеш свою дитину.

  • 8

    День знань – день особливий, яскравий.

    Адже попереду – навчальний рік.

    Можливо, вдасться він жарким,

    Але лише наполегливих слава чекає!

    Бажаємо мужності, терпіння,

    Відкриттів дивних і перемог.

    І нехай прекрасні миті

    На багато років залишать слід!

  • 9

    Закінчилося літо і ніжно кличе

    Діточок за парти всіх школа.

    І з книгами новий, чарівний політ

    День Знань подарує вам знову.

     

    І в перший день осені, день вересня

    Вас шкільна дружба зустрічає.

    І дитячі роки, собою срібних,

    На вас світло добра випромінює.

  • 10

    Поздравления от школьников

    Ось знову в школу Ви ідете

    В цей вересневий світлий день;

    Де Ви натхнення це берете,

    За що так любите дітей?

    У них вкладаєте всю душу

    І, як на світі жить, вчите.

    Ніщо Вас, вірим, не примусить,

    Лишити діло це святе.

    Бо Ви народжені для нього;

    Мов діти рідні Вам учні,

    Ви їх виводите в дорогу,

    У світ, на простори ясні.

    Й немає більшої Вам втіхи,

    Коли уперше малюки

    Долають у науці віхи

    Й виводять старанно рядки.

    І прагнете Ви їх навчити

    Як штурмувати висоту

    І що в майбутньому робити,

    Щоб вся земля була в цвіту.

    І за невтомну працю Вашу

    Уклін Вам до землі низький,

    Прийміть подяку щиру нашу

    За труд учительський важкий.

    Хай добре Вам весь час живеться

    Без горя, смутку та біди,

    А галаслива хай малеча

    Приносить радість Вам завжди!

  • 11

    Школо наша, школо,

    Приголуб нас, мила,

    Пригорни усіх нас,

    Як голуб під крила.

    Ти нас всіх навчиш,

    Як у світі жити,

    Як зло обминати,

    А добро чинити.

    Бджілоньки на квітах,

    Дітоньки – до школи,

    Там збирають мудрість,

    Як мед у полі бджоли.

  • 12

    Вже минуло літо променисте,

    І дзвоник знов до школи кличе нас.

    Тут все святково, гарно і врочисто

    В щасливу путь і в добрий час!

    Хай буде всім нам день оцей, як свято,

    Хай буде щастя в серці у батьків.

    Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

    Хай буде радість вищою від слів.

    Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.

    І покличе нас усіх в незвідані світи,

    Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,

    Пам’ятати його будемо завжди.

    Нехай у школі лине срібний дзвін,

    Про новий рік навчальний сповіщає.

    Переплелись і сум, і радість в нім,

    Він, наче птах, у небеса злітає!

  • 13

    Відзвеніло літо,

    Підійшло до кінця,

    Ми несемо букети

    До шкільного ганку.

    Ми хочемо привітати

    Своїх вчителів,

    Побажати душевно,

    Щоб життя було світліше!

    І ще терпіння

    Бажаємо ми з любов'ю,

    Удачі, натхнення

    І міцного здоров'я!

  • 14

    Перша вчителько, уклін Вам до землі,

    Хай прекрасні будуть ваші дні,

    На шкільний нелегкій ниві

    Кожен день в труді,

    Будьте завжди ви щасливі,

    В радості живіть!

  • 15

    Сонце листя обпалило

    Золотавим вереснем.

    Ось і осінь настала,

    Знову в школу ми йдемо.

    Що ж, готові ми до перемог,

    Серце просто рветься в бій!

    Розум наповнимо знань світлом!

    Школа, ми завжди з тобою!

  • 16

    Мама! Закінчилося літо -

    Час без бід і негараздів...

    І означає все це,

    Що настав новий рік

    Для заповнення звивин

    Думкою, розумом, розумом!

    Мама! З тобою мозок всесильний,

    А без тебе - як дурдом.

    Так обіцяй ж мені, мамо,

    (Та за помилки - прости!)

    До знань потужно, вперто

    Доньку свою привести!

  • 17

    Червоної цифрою не відзначений

    Цей день в календарі

    І прапорцями НЕ розцвічені

    Біля будинку, на подвір'ї.

    З однієї простої приймете

    Дізнаємося ми цей день:

    За що йде в школу дітям

    Міст і сіл.

    За веселому хвилювання

    На обличчі учнів,

    За особливим збентеження

    Семирічних новачків ...

    І нехай чимало славних,

    Різних днів у календарі,

    Але один з найголовніших -

    Найперший у вересні!

  • 18

    Ти сьогодні другокласник!

    У цей день осінній

    Безтурботно і чудово

    Буде настрій!

    Ти вже осилив першу -

    Найголовніший клас,

    І батьків, напевно,

    Знаннями потряс!

    Безумовно, ти герой:

    Сміливий і відважний!

    Починається другий

    Рік, звичайно, важливий.

    Клас другу! Друже, будь

    Терплячий і стійкий!

    І учись не як-небудь -

    А учись без двійок!

  • 19

    Ось знову в школу Ви ідете

    В цей вересневий світлий день;

    Де Ви натхнення це берете,

    За що так любите дітей?

     

    У них вкладаєте всю душу

    І, як на світі жить, вчите.

    Ніщо Вас, вірим, не примусить,

    Лишити діло це святе.

     

    Бо Ви народжені для нього;

    Мов діти рідні Вам учні,

    Ви їх виводите в дорогу,

    У світ, на простори ясні.

     

    Й немає більшої Вам втіхи,

    Коли уперше малюки

    Долають у науці віхи

    Й виводять старанно рядки.

     

    І прагнете Ви їх навчити

    Як штурмувати висоту

    І що в майбутньому робити,

    Щоб вся земля була в цвіту.

     

    І за невтомну працю Вашу

    Уклін Вам до землі низький,

    Прийміть подяку щиру нашу

    За труд учительський важкий.

     

    Хай добре Вам весь час живеться

    Без горя, смутку та біди,

    А галаслива хай малеча

    Приносить радість Вам завжди!

  • 20

    Було це неначе вчора

    Прийшли ми у перший клас

    І Вас привітали хором

    І вчились полюбити Вас

    Було нам всього по 6 років

    Звали нас всі «малюки»

    Робили ми перші кроки

    Навчаючись залюбки.

    До успіхів було далеко

    Нам заважали балачки

    І виявилось – ой нелегко

    Писати палички й гачки!

    Та віру в усіх Ви вселяли

    І заспокоювались нами

    Було – і нас розвеселяли

    І витирали слізки нам.

    І поступово ми звикали

    Тримати ручки й олівці

    Вже нас контрольні не лякали

    Від Вас ми чули «молодці».

    Було нам цікаво писати й читати

    Розвязувать вправи було до душі

    Раділи Ви, матуся й тато

    Коли ми виразно читали вірші.

    Ви до нашого рідного слова

    Прищепили повагу й любов

    Ви навчили нас рідної мови

    Щира дяка Вам знову й знов.

    За нас були спокійні мами

    Усі минулії літа

    Ділили завжди Ви із нами

    Навчання, працю і свята.

    Ви нас навчили чесно жити

    Єднатися в нелегкий час

    Ми класом почали дружити

    З’явились справи спільні в нас.

    Ми полюбили фізкультуру

    Росли й міцніли з кожним днем

    Збирали ми макулатуру

    Було в нас свято не одне.

    У дні народження ми з вами

    Ділили ласощі на всіх

    Пекли торти нам наші мами

    Пісні звучали, жарти, сміх.

    А наші походи до бібліотеки?

    Бо ми ж полюбили читати книжки

    Про нинішній час, про події далекі

    Бувальщини, оповідання і науки.

    А концерти у залі шкільному

    Цирк, театр? Як цікаво було

    Ми в ці дні не спішили додому

    Скільки їх за чотири роки спливло.

    Останнє нині в нас побачення

    Нам сумно розлучатись з Вами

    І просимо у Вас пробачення

    Ми найщирішими словами.

    За те, що колись хтось не вивчив урок,

    Домашнє завдання не виконав в строк,

    А хтось одержував двійку,

    Вступав з товаришем в бійку,

    Базікав часто безупинно,

    Та Ви прощали нам провини.

    Для нас Ви були друга ненька

    Жаліли щиро нас маленьких

    І нашим мамам завжди радо

    Давали добрі Ви поради.

    Скажіть, де маємо знайти такі слова,

    Щоб побажати щастя-долі, удачі і добра?!

    Розцілувать Вас доволі

    Бо ж прощання прийшла пора.

    Прийміть же ще раз привітання – найпалкіші,

    А з ними побажання – найщиріші -

    Добра, поваги, злагоди, любові,

    Багатої на щастя долі.

     

    Тож прийміть уклін від нас земний

     

    Хай дасть Вам Бог прожити ще 100 літ

    І залишити у житті лиш добрий слід.

  • 21

    Учитель! І цим все сказано нам,

    Не висловити почуття словами.

    Ми з Вами безстрашно паримо по хвилях,

    Зігріті знань променями.

     

    У День знань Вам щиро даруємо квіти,

    Що восени щедро зігріті.

    І з Вами зводимо ми знань мости,

    І цінуємо від Вас всі поради.

  • 22

    Закінчилося літо і ніжно кличе

    Діточок за парти всіх школа.

    І з книгами новий, чарівний політ

    День Знань подарує вам знову.

     

    І в перший день осені, день вересня

    Вас шкільна дружба зустрічає.

    І дитячі роки, собою срібних,

    На вас світло добра випромінює.

День Знаний 2019: поздравления первокласснику на украинском языке

Поздравления с Днем Знаний 2019: стихи, проза и открытки

День знаний 2019: поздравления на украинском языке в стихах

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