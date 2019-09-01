Поздравления с Днем Знаний 2019 на украинском языке в стихах и открытках

1 Поздравления от родителей Незабудок букетик малий Зоріє у тебе на грудях, Стелиться шлях непростий, та ясний, Для тебе між добрії люди. Все добре зі школи візьми у життя, І вчительську мудрість, і шану від друзів, Хай легкою буде доля твоя, Хай люблять тебе і шанують усюди.

2 Перший клас сьогодні вам Відчиняє двері, Порадуйте тат і мам, Будьте мудрі й вченні, Поважайте вчителів, Добрих друзів майте, На дванадцять завжди вчіться, А двійок – не майте.

3 Підійшло перше вересня, шляхом до школи Підеш ти, як досить не ходів ніколи. І хай же тобі пощастить, мій синок, Щоб вчився старанно, як тільки би змог. Щоб школа тобі стала другой родиной, І щоб ти зростав, мій синочок, щасливим!

4 Дуже рано прокинулось сонечко, Вже й гуляє в небесній блакиті. Ще раніше прокинулась донечка, Найщасливіша нині у світі. Все на місці – і зошит, і книжка, Вчасно зібрано все, як ніколи. Та хвилюється донечка трішки, Адже йде вона вперше до школи. Щастя, радості, миру бажаю І удач у житті їй багато. Хай печалі її оминають. 3 Першим вересня, донечко, з святом!

5 Привітати з 1 вересня Поспішаємо сьогодні ми тебе. Вже зачекалися рідна школа І всі твої вчителі. Хай буде все як в перший раз: Посмішка, блиск щасливих очей. А попереду – знову навчання І твій веселий дружний клас. Бажаю труднощів не знати І вранці легко вставати, Завжди з бажанням вчитися І знати предмет будь на "п'ять"!

6 Поздравления от учителей Сьогодні особливий, урочистий день, Поглянь же на світ цей ти веселіше! Тебе чекає відкриттів чудовий потік, Адже шкільне життя – знань нових потік. Зараз ти ще лише на початку шляху, Налаштуйся з перемогою його ти пройти, Даруй однокласникам серця тепло. З Днем знань тебе!

7 Шановні друзі, всі присутні, Батьки, сьогоднішні й майбутні, Дорогі діти, вчителі, З найкращим святом на землі! Хочу усіх вас привітати, Слова стараюсь підібрати, Щоб кожен раптом це відчув, Щоб вересня свого він не забув. Щоб ворухнулось щось в душі В усіх, хто чує ці вірші. Бо хоч уже і час пробіг, Та кожен з нас забудь не зміг Як сам колись, мов ці малята, Спішив на перше шкільне свято. І хоч пройшло чимало літ, Та не зітреться дивний слід... І ось у вересня погожу днину Ти вже ведеш свою дитину.

8 День знань – день особливий, яскравий. Адже попереду – навчальний рік. Можливо, вдасться він жарким, Але лише наполегливих слава чекає! Бажаємо мужності, терпіння, Відкриттів дивних і перемог. І нехай прекрасні миті На багато років залишать слід!

9 Закінчилося літо і ніжно кличе Діточок за парти всіх школа. І з книгами новий, чарівний політ День Знань подарує вам знову. І в перший день осені, день вересня Вас шкільна дружба зустрічає. І дитячі роки, собою срібних, На вас світло добра випромінює.

10 Поздравления от школьников Ось знову в школу Ви ідете В цей вересневий світлий день; Де Ви натхнення це берете, За що так любите дітей? У них вкладаєте всю душу І, як на світі жить, вчите. Ніщо Вас, вірим, не примусить, Лишити діло це святе. Бо Ви народжені для нього; Мов діти рідні Вам учні, Ви їх виводите в дорогу, У світ, на простори ясні. Й немає більшої Вам втіхи, Коли уперше малюки Долають у науці віхи Й виводять старанно рядки. І прагнете Ви їх навчити Як штурмувати висоту І що в майбутньому робити, Щоб вся земля була в цвіту. І за невтомну працю Вашу Уклін Вам до землі низький, Прийміть подяку щиру нашу За труд учительський важкий. Хай добре Вам весь час живеться Без горя, смутку та біди, А галаслива хай малеча Приносить радість Вам завжди!

11 Школо наша, школо, Приголуб нас, мила, Пригорни усіх нас, Як голуб під крила. Ти нас всіх навчиш, Як у світі жити, Як зло обминати, А добро чинити. Бджілоньки на квітах, Дітоньки – до школи, Там збирають мудрість, Як мед у полі бджоли.

12 Вже минуло літо променисте, І дзвоник знов до школи кличе нас. Тут все святково, гарно і врочисто В щасливу путь і в добрий час! Хай буде всім нам день оцей, як свято, Хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий, Хай буде радість вищою від слів. Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко. І покличе нас усіх в незвідані світи, Дзвоник люблять всі – дорослі і малі, Пам’ятати його будемо завжди. Нехай у школі лине срібний дзвін, Про новий рік навчальний сповіщає. Переплелись і сум, і радість в нім, Він, наче птах, у небеса злітає!

13 Відзвеніло літо, Підійшло до кінця, Ми несемо букети До шкільного ганку. Ми хочемо привітати Своїх вчителів, Побажати душевно, Щоб життя було світліше! І ще терпіння Бажаємо ми з любов'ю, Удачі, натхнення І міцного здоров'я!

14 Перша вчителько, уклін Вам до землі, Хай прекрасні будуть ваші дні, На шкільний нелегкій ниві Кожен день в труді, Будьте завжди ви щасливі, В радості живіть!

15 Сонце листя обпалило Золотавим вереснем. Ось і осінь настала, Знову в школу ми йдемо. Що ж, готові ми до перемог, Серце просто рветься в бій! Розум наповнимо знань світлом! Школа, ми завжди з тобою!

16 Мама! Закінчилося літо - Час без бід і негараздів... І означає все це, Що настав новий рік Для заповнення звивин Думкою, розумом, розумом! Мама! З тобою мозок всесильний, А без тебе - як дурдом. Так обіцяй ж мені, мамо, (Та за помилки - прости!) До знань потужно, вперто Доньку свою привести!

17 Червоної цифрою не відзначений Цей день в календарі І прапорцями НЕ розцвічені Біля будинку, на подвір'ї. З однієї простої приймете Дізнаємося ми цей день: За що йде в школу дітям Міст і сіл. За веселому хвилювання На обличчі учнів, За особливим збентеження Семирічних новачків ... І нехай чимало славних, Різних днів у календарі, Але один з найголовніших - Найперший у вересні!

18 Ти сьогодні другокласник! У цей день осінній Безтурботно і чудово Буде настрій! Ти вже осилив першу - Найголовніший клас, І батьків, напевно, Знаннями потряс! Безумовно, ти герой: Сміливий і відважний! Починається другий Рік, звичайно, важливий. Клас другу! Друже, будь Терплячий і стійкий! І учись не як-небудь - А учись без двійок!

19 Ось знову в школу Ви ідете В цей вересневий світлий день; Де Ви натхнення це берете, За що так любите дітей? У них вкладаєте всю душу І, як на світі жить, вчите. Ніщо Вас, вірим, не примусить, Лишити діло це святе. Бо Ви народжені для нього; Мов діти рідні Вам учні, Ви їх виводите в дорогу, У світ, на простори ясні. Й немає більшої Вам втіхи, Коли уперше малюки Долають у науці віхи Й виводять старанно рядки. І прагнете Ви їх навчити Як штурмувати висоту І що в майбутньому робити, Щоб вся земля була в цвіту. І за невтомну працю Вашу Уклін Вам до землі низький, Прийміть подяку щиру нашу За труд учительський важкий. Хай добре Вам весь час живеться Без горя, смутку та біди, А галаслива хай малеча Приносить радість Вам завжди!

20 Було це неначе вчора Прийшли ми у перший клас І Вас привітали хором І вчились полюбити Вас Було нам всього по 6 років Звали нас всі «малюки» Робили ми перші кроки Навчаючись залюбки. До успіхів було далеко Нам заважали балачки І виявилось – ой нелегко Писати палички й гачки! Та віру в усіх Ви вселяли І заспокоювались нами Було – і нас розвеселяли І витирали слізки нам. І поступово ми звикали Тримати ручки й олівці Вже нас контрольні не лякали Від Вас ми чули «молодці». Було нам цікаво писати й читати Розвязувать вправи було до душі Раділи Ви, матуся й тато Коли ми виразно читали вірші. Ви до нашого рідного слова Прищепили повагу й любов Ви навчили нас рідної мови Щира дяка Вам знову й знов. За нас були спокійні мами Усі минулії літа Ділили завжди Ви із нами Навчання, працю і свята. Ви нас навчили чесно жити Єднатися в нелегкий час Ми класом почали дружити З’явились справи спільні в нас. Ми полюбили фізкультуру Росли й міцніли з кожним днем Збирали ми макулатуру Було в нас свято не одне. У дні народження ми з вами Ділили ласощі на всіх Пекли торти нам наші мами Пісні звучали, жарти, сміх. А наші походи до бібліотеки? Бо ми ж полюбили читати книжки Про нинішній час, про події далекі Бувальщини, оповідання і науки. А концерти у залі шкільному Цирк, театр? Як цікаво було Ми в ці дні не спішили додому Скільки їх за чотири роки спливло. Останнє нині в нас побачення Нам сумно розлучатись з Вами І просимо у Вас пробачення Ми найщирішими словами. За те, що колись хтось не вивчив урок, Домашнє завдання не виконав в строк, А хтось одержував двійку, Вступав з товаришем в бійку, Базікав часто безупинно, Та Ви прощали нам провини. Для нас Ви були друга ненька Жаліли щиро нас маленьких І нашим мамам завжди радо Давали добрі Ви поради. Скажіть, де маємо знайти такі слова, Щоб побажати щастя-долі, удачі і добра?! Розцілувать Вас доволі Бо ж прощання прийшла пора. Прийміть же ще раз привітання – найпалкіші, А з ними побажання – найщиріші - Добра, поваги, злагоди, любові, Багатої на щастя долі. Тож прийміть уклін від нас земний Хай дасть Вам Бог прожити ще 100 літ І залишити у житті лиш добрий слід.

21 Учитель! І цим все сказано нам, Не висловити почуття словами. Ми з Вами безстрашно паримо по хвилях, Зігріті знань променями. У День знань Вам щиро даруємо квіти, Що восени щедро зігріті. І з Вами зводимо ми знань мости, І цінуємо від Вас всі поради.