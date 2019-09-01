Поздравления с Днем Знаний 2019 на украинском языке в стихах и открытках

Поздравления от родителей
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий, та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте тат і мам,
Будьте мудрі й вченні,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок – не майте.
Підійшло перше вересня, шляхом до школи
Підеш ти, як досить не ходів ніколи.
І хай же тобі пощастить, мій синок,
Щоб вчився старанно, як тільки би змог.
Щоб школа тобі стала другой родиной,
І щоб ти зростав, мій синочок, щасливим!
Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці – і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.
Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, донечко, з святом!
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати,
Завжди з бажанням вчитися
І знати предмет будь на "п'ять"!
Поздравления от учителей
Сьогодні особливий, урочистий день,
Поглянь же на світ цей ти веселіше!
Тебе чекає відкриттів чудовий потік,
Адже шкільне життя – знань нових потік.
Зараз ти ще лише на початку шляху,
Налаштуйся з перемогою його ти пройти,
Даруй однокласникам серця тепло.
З Днем знань тебе!
Шановні друзі, всі присутні,
Батьки, сьогоднішні й майбутні,
Дорогі діти, вчителі,
З найкращим святом на землі!
Хочу усіх вас привітати,
Слова стараюсь підібрати,
Щоб кожен раптом це відчув,
Щоб вересня свого він не забув.
Щоб ворухнулось щось в душі
В усіх, хто чує ці вірші.
Бо хоч уже і час пробіг,
Та кожен з нас забудь не зміг
Як сам колись, мов ці малята,
Спішив на перше шкільне свято.
І хоч пройшло чимало літ,
Та не зітреться дивний слід...
І ось у вересня погожу днину
Ти вже ведеш свою дитину.
День знань – день особливий, яскравий.
Адже попереду – навчальний рік.
Можливо, вдасться він жарким,
Але лише наполегливих слава чекає!
Бажаємо мужності, терпіння,
Відкриттів дивних і перемог.
І нехай прекрасні миті
На багато років залишать слід!
Закінчилося літо і ніжно кличе
Діточок за парти всіх школа.
І з книгами новий, чарівний політ
День Знань подарує вам знову.
І в перший день осені, день вересня
Вас шкільна дружба зустрічає.
І дитячі роки, собою срібних,
На вас світло добра випромінює.
Поздравления от школьников
Ось знову в школу Ви ідете
В цей вересневий світлий день;
Де Ви натхнення це берете,
За що так любите дітей?
У них вкладаєте всю душу
І, як на світі жить, вчите.
Ніщо Вас, вірим, не примусить,
Лишити діло це святе.
Бо Ви народжені для нього;
Мов діти рідні Вам учні,
Ви їх виводите в дорогу,
У світ, на простори ясні.
Й немає більшої Вам втіхи,
Коли уперше малюки
Долають у науці віхи
Й виводять старанно рядки.
І прагнете Ви їх навчити
Як штурмувати висоту
І що в майбутньому робити,
Щоб вся земля була в цвіту.
І за невтомну працю Вашу
Уклін Вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре Вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість Вам завжди!
Школо наша, школо,
Приголуб нас, мила,
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.
Ти нас всіх навчиш,
Як у світі жити,
Як зло обминати,
А добро чинити.
Бджілоньки на квітах,
Дітоньки – до школи,
Там збирають мудрість,
Як мед у полі бджоли.
Вже минуло літо променисте,
І дзвоник знов до школи кличе нас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!
Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків.
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.
Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.
І покличе нас усіх в незвідані світи,
Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,
Пам’ятати його будемо завжди.
Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!
Відзвеніло літо,
Підійшло до кінця,
Ми несемо букети
До шкільного ганку.
Ми хочемо привітати
Своїх вчителів,
Побажати душевно,
Щоб життя було світліше!
І ще терпіння
Бажаємо ми з любов'ю,
Удачі, натхнення
І міцного здоров'я!
Перша вчителько, уклін Вам до землі,
Хай прекрасні будуть ваші дні,
На шкільний нелегкій ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
Сонце листя обпалило
Золотавим вереснем.
Ось і осінь настала,
Знову в школу ми йдемо.
Що ж, готові ми до перемог,
Серце просто рветься в бій!
Розум наповнимо знань світлом!
Школа, ми завжди з тобою!
Мама! Закінчилося літо -
Час без бід і негараздів...
І означає все це,
Що настав новий рік
Для заповнення звивин
Думкою, розумом, розумом!
Мама! З тобою мозок всесильний,
А без тебе - як дурдом.
Так обіцяй ж мені, мамо,
(Та за помилки - прости!)
До знань потужно, вперто
Доньку свою привести!
Червоної цифрою не відзначений
Цей день в календарі
І прапорцями НЕ розцвічені
Біля будинку, на подвір'ї.
З однієї простої приймете
Дізнаємося ми цей день:
За що йде в школу дітям
Міст і сіл.
За веселому хвилювання
На обличчі учнів,
За особливим збентеження
Семирічних новачків ...
І нехай чимало славних,
Різних днів у календарі,
Але один з найголовніших -
Найперший у вересні!
Ти сьогодні другокласник!
У цей день осінній
Безтурботно і чудово
Буде настрій!
Ти вже осилив першу -
Найголовніший клас,
І батьків, напевно,
Знаннями потряс!
Безумовно, ти герой:
Сміливий і відважний!
Починається другий
Рік, звичайно, важливий.
Клас другу! Друже, будь
Терплячий і стійкий!
І учись не як-небудь -
А учись без двійок!
Ось знову в школу Ви ідете
В цей вересневий світлий день;
Де Ви натхнення це берете,
За що так любите дітей?
У них вкладаєте всю душу
І, як на світі жить, вчите.
Ніщо Вас, вірим, не примусить,
Лишити діло це святе.
Бо Ви народжені для нього;
Мов діти рідні Вам учні,
Ви їх виводите в дорогу,
У світ, на простори ясні.
Й немає більшої Вам втіхи,
Коли уперше малюки
Долають у науці віхи
Й виводять старанно рядки.
І прагнете Ви їх навчити
Як штурмувати висоту
І що в майбутньому робити,
Щоб вся земля була в цвіту.
І за невтомну працю Вашу
Уклін Вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре Вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість Вам завжди!
Було це неначе вчора
Прийшли ми у перший клас
І Вас привітали хором
І вчились полюбити Вас
Було нам всього по 6 років
Звали нас всі «малюки»
Робили ми перші кроки
Навчаючись залюбки.
До успіхів було далеко
Нам заважали балачки
І виявилось – ой нелегко
Писати палички й гачки!
Та віру в усіх Ви вселяли
І заспокоювались нами
Було – і нас розвеселяли
І витирали слізки нам.
І поступово ми звикали
Тримати ручки й олівці
Вже нас контрольні не лякали
Від Вас ми чули «молодці».
Було нам цікаво писати й читати
Розвязувать вправи було до душі
Раділи Ви, матуся й тато
Коли ми виразно читали вірші.
Ви до нашого рідного слова
Прищепили повагу й любов
Ви навчили нас рідної мови
Щира дяка Вам знову й знов.
За нас були спокійні мами
Усі минулії літа
Ділили завжди Ви із нами
Навчання, працю і свята.
Ви нас навчили чесно жити
Єднатися в нелегкий час
Ми класом почали дружити
З’явились справи спільні в нас.
Ми полюбили фізкультуру
Росли й міцніли з кожним днем
Збирали ми макулатуру
Було в нас свято не одне.
У дні народження ми з вами
Ділили ласощі на всіх
Пекли торти нам наші мами
Пісні звучали, жарти, сміх.
А наші походи до бібліотеки?
Бо ми ж полюбили читати книжки
Про нинішній час, про події далекі
Бувальщини, оповідання і науки.
А концерти у залі шкільному
Цирк, театр? Як цікаво було
Ми в ці дні не спішили додому
Скільки їх за чотири роки спливло.
Останнє нині в нас побачення
Нам сумно розлучатись з Вами
І просимо у Вас пробачення
Ми найщирішими словами.
За те, що колись хтось не вивчив урок,
Домашнє завдання не виконав в строк,
А хтось одержував двійку,
Вступав з товаришем в бійку,
Базікав часто безупинно,
Та Ви прощали нам провини.
Для нас Ви були друга ненька
Жаліли щиро нас маленьких
І нашим мамам завжди радо
Давали добрі Ви поради.
Скажіть, де маємо знайти такі слова,
Щоб побажати щастя-долі, удачі і добра?!
Розцілувать Вас доволі
Бо ж прощання прийшла пора.
Прийміть же ще раз привітання – найпалкіші,
А з ними побажання – найщиріші -
Добра, поваги, злагоди, любові,
Багатої на щастя долі.
Тож прийміть уклін від нас земний
Хай дасть Вам Бог прожити ще 100 літ
І залишити у житті лиш добрий слід.
Учитель! І цим все сказано нам,
Не висловити почуття словами.
Ми з Вами безстрашно паримо по хвилях,
Зігріті знань променями.
У День знань Вам щиро даруємо квіти,
Що восени щедро зігріті.
І з Вами зводимо ми знань мости,
І цінуємо від Вас всі поради.
Закінчилося літо і ніжно кличе
Діточок за парти всіх школа.
І з книгами новий, чарівний політ
День Знань подарує вам знову.
І в перший день осені, день вересня
Вас шкільна дружба зустрічає.
І дитячі роки, собою срібних,
На вас світло добра випромінює.