День Знаний 2019: красивые поздравления на украинском языке

1 Перший клас сьогодні вам Відчиняє двері, Порадуйте і тат, і мам, Будьте мудрі й вчені, Поважайте вчителів, Добрих друзів майте, На дванадцять завжди вчіться, А двійок — не майте!

2 Перший раз у перший клас! Це ж таке є свято! Добрим учнем в школі будь, Друзів май багато. Вчителів завжди шануй, Вчи буквар до дірки! Нехай тішаться батьки За твої п'ятірки!

3 Дуже рано прокинулось сонечко, Вже й гуляє в небесній блакиті. Ще раніше прокинулась донечка, Найщасливіша нині у світі. Все на місці — і зошит, і книжка, Вчасно зібрано все, як ніколи. Та хвилюється донечка трішки, Адже йде вона вперше до школи. Щастя, радості, миру бажаю І удач у житті їй багато. Хай печалі її оминають. 3 Першим вересня, донечко, з святом!

4 Хай навчання в радість буде, Хай наука не забуде Поміститись в голові Щоб вдавалось все тобі! Загалом, ти добре вчися, І ніколи не журися Про оцінки, про свої, Знай, що головне в житті — це освіта і знання, Школа, вчитель і рідня!

5 Вже минуло літо променисте, І дзвоник знов до школи кличе нас. Тут все святково, гарно і врочисто В щасливу путь і в добрий час! Хай буде всім нам день оцей, як свято, Хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий, Хай буде радість вищою від слів. Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко. І покличе нас усіх в незвідані світи, Дзвоник люблять всі – дорослі і малі, Пам’ятати його будемо завжди. Нехай у школі лине срібний дзвін, Про новий рік навчальний сповіщає. Переплелись і сум, і радість в нім, Він, наче птах, у небеса злітає!

6 Навчатись на відмінно Бажаєм вам віднині. Батькам своїм на радість, На славу Україні!

7 Бажаю гарно вчитись, На хлопців не дивитись, Бо в хлопців карі очі, Мішають на уроці.

8 Поздравления учителей Ми хочемо вас привітати У цей святковий осінній день Тепла і сонечка побажати І щоб радісно вам було кожен день! Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, Хай вистачить щастя на ціле століття! Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї, І радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом й веселістю повниться хата, Родина хай буде здорова й багата! І мрій, і бажань, і наснаги творити, Щоб серцю хотілося жити й любити! Хай учні шанують, повагу Злагода й мир у житті хай панують!

9 Ми любимо ваші цікаві уроки, Хоч з нами буває немало мороки, І вчительське серце частенько у герці, Бо неслухи сиплять густесенько перцем. І кліпають потім провин оченята, А вчителя честь захищають завзято. А вчитель справжнісінький факел знання Їх також сумлінно черпає щодня, Щоб учні ловили кожнісіньке слово Багато цікавинок в нього готових. Сім коробів треба, немов в циркача, Щоб учень з уроку не дав «втікача».

10 Сьогодні усі надзвичайно красиві, Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі! Ці зустрічі з вами цікаві, охочі, Щоб зорями сяяли вчительські очі, А учні у школі трудились на славу, І вище ваш труд цінувала держава!

11 Друзі! День 1 Вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

12 Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

13 орогі вчителі учні, батьки! Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці міст і сіл розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарівної хуртовини осінніх айстр. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість – переплелися разом. Це наш край, наша держава зустрічають День знань — справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до нових звершень. З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки за щоденну напружену, титанічну працю вчителям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави.

14 Щиро вітаємо з Днем знань – справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому – високі стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини. Найщиріші слова подяки – вчителям, які щедро діляться з вами своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишається з вихованцями на все життя. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну родину! Зі святом, дорогі друзі!

15 Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, Днем знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. Зі святом усіх!

16 Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує з любов'ю.

17 Ось і настав цей день. 1 вересня – День Знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешній рік! Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко здійсниться!

18 Вересень починається святом знань, просвіти, науки. Перший шкільний день, перший урок, перші вчителі. Наче все вперше – і слово, і музика, і дзвони душі. У цей святковий день кожна мати чи батько, дідусь чи бабуся прокинеться як найраніше, аби неодмінно провести свою дитину до школи – якщо не за ручку, то ідучи поруч. І в цей чарівний час, дозвольте від щирого серця привітати усіх із традиційним святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, святом молодості та надії і насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. У цей момент – уже через роки і відстані, перегортаючи сторінки своїх шкільних днів і років – так хочеться сказати вам, що навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Вчіться, щоб знати, діяти жити. Упевнений, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними у громадському житті.

19 Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці міст і сіл розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарівної хуртовини осінніх айстр. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість – переплелися разом. Це наш край, наша держава зустрічають День знань – справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до нових звершень. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для милих першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступлять на незвіданий шлях. Не менш важливим він буде для одинадцятикласників, яким доведеться обирати професійну стезю. Яким буде їх вибір – залежить тільки від них. А ми завжди будемо поруч, щоб допомогти і підказати. Зі святом!

20 Перше вересня – це особливе свято, тому що 1 вересня – це День знань. Якщо забути про стереотипи та штампи, то це свято змін, свято позитивного розвитку, свято пізнання нового та невідомого, водночас, зі збереженням зв’язку з минулим. У цей день хочеться особливо теплими словами привітати всіх людей, які мають безпосереднє відношення до освіти. Бажаю Вам, дорогі друзі, здоров’я, щастя та радості, а також невичерпної енергії при здобутті нових знань. Нехай завжди з Вами буде поруч підтримка та розуміння Ваших близьких та знайомих. Зі святом Вас!