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Четверг, 31.10.2019
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Трогательные СМС поздравления с Днем рождения маме

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Трогательные СМС поздравления с Днем рождения маме
14:09 Сегодня Телеграф

Мы собрали красивые поздравления с Днем рождения маме в стихах.

  • 1

    Поздравления с маме с Днем рождения – это самые добрые, ласковые, нежные и красивые слова, которые только можно произнести, ведь это праздник самого родного и близкого человека.

    Если вы желаете порадовать свою маму, то поздравления маме с днем рождения в стихах отлично для этого подходят.

     

    Мамочка любимая, с праздником тебя,

    Поздравляем милая, с днем рождения.

    Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,

    И каждый чтоб денечек радость приносил.

    Тебя мы очень любим, тобою дорожим,

    За все тебе спасибо, мамуля, говорим.

  • 2

  • 3

    Мама, мамочка, мамуля,

    С днем рождения тебя!

    Пусть от смеха и веселья

    Век блестят твои глаза.

     

    Пусть с улыбкой лучезарной

    Каждый день проходит твой,

    Радость, счастье и здоровье

    Следом ходят за тобой!

  • 4

  • 5

    Хочу поздравить с днем рождения

    Тебя, мамулечка родная.

    Желаю радости, веселья,

    Улыбок добрых, дорогая.

     

    От счастья пусть глаза искрятся,

    Мечты твои осуществятся.

    Пусть будет классным настроение.

    Моя мамуля, с днем рождения!

  • 6

  • 7

    С днем рождения, любимая мама,

    Поздравляю сегодня тебя.

    Ты прости, что бываю упряма,

    И поверь, это всё не со зла.

     

    Я хочу, чтобы ты, моя мама,

    Очень долго на свете жила.

    И счастливая самая-самая

    В этом мире, мамуля, была.

  • 8

  • 9

    Мамочка, любимая, родная,

    С днем рожденья, милая моя.

    Я тебя душевно поздравляю,

    И пусть Бог всегда хранит тебя.

     

    Пусть хранит тебя твой ангел верный,

    Пусть ты будешь счастлива вовек.

    Я люблю тебя! Ты самый главный,

    Самый дорогой мне человек!

  • 10

  • 11

    В этот день рожденья, мама,

    От души благодарю

    За заботу и старание,

    За любовь и теплоту.

     

    Я тебе желаю счастья,

    Жить без бед и без тревог,

    Чтоб от горя и ненастья

    Ангел твой тебя берег.

  • 12

  • 13

    С днем рождения, милая мамочка.

    Поздравляю, родная моя.

    Я люблю тебя, мама, мамулечка,

    На земле нет дороже тебя.

     

    Оставайся такой же красивою,

    Доброй, нежной, волшебной такой.

    Не старей никогда, моя милая.

    Я всегда буду рядом с тобой.

  • 14

  • 15

    Мамочка, тебя мы поздравляем

    И желаем мирных светлых дней,

    Всяких благ, здоровья и удачи,

    Счастья женского и доброты людей.

     

    Знай, тебя мы просто обожаем,

    Ценим любим и боготворим,

    С днем рожденья! Ты одна такая —

    Мы за все спасибо говорим.

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  • 17

    С днем рожденья, мамочка,

    С днем рожденья, милая!

    Будь ты в этой жизни

    Самою счастливою!

     

    Солнышко лучистое

    Пусть всегда сияет,

    Путь пускай твой жизненный

    Светом озаряет!

     

    Улыбайся чаще,

    Радость ты моя.

    С днем рожденья, мамочка,

    Я люблю тебя!

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  • 19

    С днем рожденья, любимая мама,

    Поздравляю сегодня тебя!

    И желаю, чтоб самой счастливой

    И красивой была жизнь твоя.

     

    Долгих лет я тебе пожелаю.

    Пожелаю покоя, добра.

    А еще пожелаю здоровья...

    Я люблю тебя, мама моя!

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  • 21

    С днем рожденья самую-самую

    Лучшую, добрую, милую маму!

    Пусть каждый день твой

    Счастьем лишь полнится.

    Пусть все желанья

    Скорее исполнятся,

    Жизнь будет светлой и сладкой,

    Радость в душе звенит.

    Здоровья, любви, достатка,

    Господь пусть тебя хранит.

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  • 23

    Мама, с днем рождения! Пускай все у тебя будет хорошо. Побольше улыбайся и не расстраивайся по пустякам. Желаю не болеть и не хандрить. Пускай все твои задумки станут реальностью.

Прикольные поздравления на Хэллоуин в стихах и открытках

Самые душевные и трогательные поздравления с Днем рождения

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