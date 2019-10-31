Трогательные СМС поздравления с Днем рождения маме

Поздравления с маме с Днем рождения – это самые добрые, ласковые, нежные и красивые слова, которые только можно произнести, ведь это праздник самого родного и близкого человека.
Если вы желаете порадовать свою маму, то поздравления маме с днем рождения в стихах отлично для этого подходят.
Мамочка любимая, с праздником тебя,
Поздравляем милая, с днем рождения.
Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,
И каждый чтоб денечек радость приносил.
Тебя мы очень любим, тобою дорожим,
За все тебе спасибо, мамуля, говорим.
Мама, мамочка, мамуля,
С днем рождения тебя!
Пусть от смеха и веселья
Век блестят твои глаза.
Пусть с улыбкой лучезарной
Каждый день проходит твой,
Радость, счастье и здоровье
Следом ходят за тобой!
Хочу поздравить с днем рождения
Тебя, мамулечка родная.
Желаю радости, веселья,
Улыбок добрых, дорогая.
От счастья пусть глаза искрятся,
Мечты твои осуществятся.
Пусть будет классным настроение.
Моя мамуля, с днем рождения!
С днем рождения, любимая мама,
Поздравляю сегодня тебя.
Ты прости, что бываю упряма,
И поверь, это всё не со зла.
Я хочу, чтобы ты, моя мама,
Очень долго на свете жила.
И счастливая самая-самая
В этом мире, мамуля, была.
Мамочка, любимая, родная,
С днем рожденья, милая моя.
Я тебя душевно поздравляю,
И пусть Бог всегда хранит тебя.
Пусть хранит тебя твой ангел верный,
Пусть ты будешь счастлива вовек.
Я люблю тебя! Ты самый главный,
Самый дорогой мне человек!
В этот день рожденья, мама,
От души благодарю
За заботу и старание,
За любовь и теплоту.
Я тебе желаю счастья,
Жить без бед и без тревог,
Чтоб от горя и ненастья
Ангел твой тебя берег.
С днем рождения, милая мамочка.
Поздравляю, родная моя.
Я люблю тебя, мама, мамулечка,
На земле нет дороже тебя.
Оставайся такой же красивою,
Доброй, нежной, волшебной такой.
Не старей никогда, моя милая.
Я всегда буду рядом с тобой.
Мамочка, тебя мы поздравляем
И желаем мирных светлых дней,
Всяких благ, здоровья и удачи,
Счастья женского и доброты людей.
Знай, тебя мы просто обожаем,
Ценим любим и боготворим,
С днем рожденья! Ты одна такая —
Мы за все спасибо говорим.
С днем рожденья, мамочка,
С днем рожденья, милая!
Будь ты в этой жизни
Самою счастливою!
Солнышко лучистое
Пусть всегда сияет,
Путь пускай твой жизненный
Светом озаряет!
Улыбайся чаще,
Радость ты моя.
С днем рожденья, мамочка,
Я люблю тебя!
С днем рожденья, любимая мама,
Поздравляю сегодня тебя!
И желаю, чтоб самой счастливой
И красивой была жизнь твоя.
Долгих лет я тебе пожелаю.
Пожелаю покоя, добра.
А еще пожелаю здоровья...
Я люблю тебя, мама моя!
С днем рожденья самую-самую
Лучшую, добрую, милую маму!
Пусть каждый день твой
Счастьем лишь полнится.
Пусть все желанья
Скорее исполнятся,
Жизнь будет светлой и сладкой,
Радость в душе звенит.
Здоровья, любви, достатка,
Господь пусть тебя хранит.
Мама, с днем рождения! Пускай все у тебя будет хорошо. Побольше улыбайся и не расстраивайся по пустякам. Желаю не болеть и не хандрить. Пускай все твои задумки станут реальностью.