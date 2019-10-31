Трогательные СМС поздравления с Днем рождения маме

1 Поздравления с маме с Днем рождения – это самые добрые, ласковые, нежные и красивые слова, которые только можно произнести, ведь это праздник самого родного и близкого человека. Если вы желаете порадовать свою маму, то поздравления маме с днем рождения в стихах отлично для этого подходят. Мамочка любимая, с праздником тебя, Поздравляем милая, с днем рождения. Желаем лишь здоровья, бодрости и сил, И каждый чтоб денечек радость приносил. Тебя мы очень любим, тобою дорожим, За все тебе спасибо, мамуля, говорим.

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3 Мама, мамочка, мамуля, С днем рождения тебя! Пусть от смеха и веселья Век блестят твои глаза. Пусть с улыбкой лучезарной Каждый день проходит твой, Радость, счастье и здоровье Следом ходят за тобой!

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5 Хочу поздравить с днем рождения Тебя, мамулечка родная. Желаю радости, веселья, Улыбок добрых, дорогая. От счастья пусть глаза искрятся, Мечты твои осуществятся. Пусть будет классным настроение. Моя мамуля, с днем рождения!

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7 С днем рождения, любимая мама, Поздравляю сегодня тебя. Ты прости, что бываю упряма, И поверь, это всё не со зла. Я хочу, чтобы ты, моя мама, Очень долго на свете жила. И счастливая самая-самая В этом мире, мамуля, была.

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9 Мамочка, любимая, родная, С днем рожденья, милая моя. Я тебя душевно поздравляю, И пусть Бог всегда хранит тебя. Пусть хранит тебя твой ангел верный, Пусть ты будешь счастлива вовек. Я люблю тебя! Ты самый главный, Самый дорогой мне человек!

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11 В этот день рожденья, мама, От души благодарю За заботу и старание, За любовь и теплоту. Я тебе желаю счастья, Жить без бед и без тревог, Чтоб от горя и ненастья Ангел твой тебя берег.

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13 С днем рождения, милая мамочка. Поздравляю, родная моя. Я люблю тебя, мама, мамулечка, На земле нет дороже тебя. Оставайся такой же красивою, Доброй, нежной, волшебной такой. Не старей никогда, моя милая. Я всегда буду рядом с тобой.

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15 Мамочка, тебя мы поздравляем И желаем мирных светлых дней, Всяких благ, здоровья и удачи, Счастья женского и доброты людей. Знай, тебя мы просто обожаем, Ценим любим и боготворим, С днем рожденья! Ты одна такая — Мы за все спасибо говорим.

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17 С днем рожденья, мамочка, С днем рожденья, милая! Будь ты в этой жизни Самою счастливою! Солнышко лучистое Пусть всегда сияет, Путь пускай твой жизненный Светом озаряет! Улыбайся чаще, Радость ты моя. С днем рожденья, мамочка, Я люблю тебя!

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19 С днем рожденья, любимая мама, Поздравляю сегодня тебя! И желаю, чтоб самой счастливой И красивой была жизнь твоя. Долгих лет я тебе пожелаю. Пожелаю покоя, добра. А еще пожелаю здоровья... Я люблю тебя, мама моя!

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21 С днем рожденья самую-самую Лучшую, добрую, милую маму! Пусть каждый день твой Счастьем лишь полнится. Пусть все желанья Скорее исполнятся, Жизнь будет светлой и сладкой, Радость в душе звенит. Здоровья, любви, достатка, Господь пусть тебя хранит.

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