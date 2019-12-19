Поздравления с Днем Святого Николая 2019: душевные пожелания для родных и близких

1 С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

2 Николай в ваш дом идет Пусть вам счастья принесет И здоровья, и успеха, Радости, веселья, смеха. Позитива, настроенья, Всех желаний исполненья. И семейного тепла, Веры, света и добра. Защитит пусть вас в дороге Добрый Николай Угодник. А детишкам всем на радость Принесет в подарок сладость.

3 Волшебный и долгожданный день — День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания... Только молиться и просить нужно искренне, от всей души, с жаром любящего и жаждущего сердца в каждом слове нашем! Не зря ведь в этот день дарят подарки и желают благополучия. Всё, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия, светлой и теплой вечности, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми вовек!

4 С Днём Святого Николая. Желаю, чтобы добрый Николайчик подарил тебе счастье и радость, надежду и сладость. Пусть в этот светлый праздник жизнь станет ярче, веселей, чудесней и удивительней. Желаю здоровья, достатка и любви.

5 В День Святого Николая Вас сердечно поздравляю, Мира, радости, добра Всей семье вашей желаю. Защитит пусть Чудотворец От печалей и обид, В жизни пусть всегда поможет, Дух и веру укрепит. Пусть молитва будет чистой, От души пускай идет, Благодать пусть в праздник светлый В дом прекрасный ваш войдет.

6 Пускай Святой Николай принесет в твой дом много счастья, добра и уюта! Пусть этот светлый праздник будет наполнен только радостью, приятными сюрпризами и волшебством! Желаю, чтобы все твои мечты помог воплотить в реальность Святой Николай!

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8 Поздравляю с Днём Святого Николая и пожелать хочу приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, великой удачи и замечательных идей, открытой души и светлой надежды. С Днем святого Николая! Пусть в делах он помогает, Счастье и здоровье дарит И в беде вас не оставит. Пусть избавит от невзгод, Много радости пошлет.

9 Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

10 Пускай Святой Николай всегда идет с тобой рядом в жизни. Пускай он убережет тебя от дурных шагов, покажет истинный путь и благословит на добрую дорогу. Если твои помыслы будут чистыми, и в сердце ты будешь нести только добро и любовь, то святой покровитель сделает твой жизненный путь светлым, радостным и всегда благополучным. С великим праздником Святого Николая!

11 В день Святого Николая В сердце веры я желаю. Пусть печаль тебя не гложет, А в делах Святой поможет. Не копи в душе обиды И беда уйдет из вида. Счастья, мира и покоя, Николай всегда с тобою.