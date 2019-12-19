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Поздравления с Днем Святого Николая 2019: душевные пожелания для родных и близких

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Поздравления с Днем Святого Николая 2019: душевные пожелания для родных и близких
14:19 Сегодня Телеграф

В этот день принято не только дарить подарки, но и отправлять теплые, душевные поздравления, открытки и смс в честь праздника.

  • 1

    С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

  • 2

    Николай в ваш дом идет

    Пусть вам счастья принесет

    И здоровья, и успеха,

    Радости, веселья, смеха.

     

    Позитива, настроенья,

    Всех желаний исполненья.

    И семейного тепла,

    Веры, света и добра.

     

    Защитит пусть вас в дороге

    Добрый Николай Угодник.

    А детишкам всем на радость

    Принесет в подарок сладость.

  • 3

    Волшебный и долгожданный день — День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания... Только молиться и просить нужно искренне, от всей души, с жаром любящего и жаждущего сердца в каждом слове нашем! Не зря ведь в этот день дарят подарки и желают благополучия. Всё, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия, светлой и теплой вечности, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми вовек!

  • 4

    С Днём Святого Николая. Желаю, чтобы добрый Николайчик подарил тебе счастье и радость, надежду и сладость. Пусть в этот светлый праздник жизнь станет ярче, веселей, чудесней и удивительней. Желаю здоровья, достатка и любви.

  • 5

    В День Святого Николая

    Вас сердечно поздравляю,

    Мира, радости, добра

    Всей семье вашей желаю.

     

    Защитит пусть Чудотворец

    От печалей и обид,

    В жизни пусть всегда поможет,

    Дух и веру укрепит.

     

    Пусть молитва будет чистой,

    От души пускай идет,

    Благодать пусть в праздник светлый

    В дом прекрасный ваш войдет.

  • 6

    Пускай Святой Николай принесет в твой дом много счастья, добра и уюта! Пусть этот светлый праздник будет наполнен только радостью, приятными сюрпризами и волшебством! Желаю, чтобы все твои мечты помог воплотить в реальность Святой Николай!

  • 7

  • 8

    Поздравляю с Днём Святого Николая и пожелать хочу приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, великой удачи и замечательных идей, открытой души и светлой надежды.

    С Днем святого Николая!

    Пусть в делах он помогает,

    Счастье и здоровье дарит

    И в беде вас не оставит.

    Пусть избавит от невзгод,

    Много радости пошлет.

  • 9

    Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

  • 10

    Пускай Святой Николай всегда идет с тобой рядом в жизни. Пускай он убережет тебя от дурных шагов, покажет истинный путь и благословит на добрую дорогу. Если твои помыслы будут чистыми, и в сердце ты будешь нести только добро и любовь, то святой покровитель сделает твой жизненный путь светлым, радостным и всегда благополучным. С великим праздником Святого Николая!

  • 11

    В день Святого Николая

    В сердце веры я желаю.

    Пусть печаль тебя не гложет,

    А в делах Святой поможет.

     

    Не копи в душе обиды

    И беда уйдет из вида.

    Счастья, мира и покоя,

    Николай всегда с тобою.

  • 12

    Под защитою святого

    Не случится пусть плохого.

    Николай во всем поддержит,

    Веру укрепит с надеждой.

    Пусть болезни он прогонит

    И покоем жизнь наполнит.

День Святого Николая Чудотворца 2019: лучшие СМС поздравления с праздником для родных и близких

Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе

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