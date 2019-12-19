Поздравления с Днем Святого Николая 2019: душевные пожелания для родных и близких

С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.
Николай в ваш дом идет
Пусть вам счастья принесет
И здоровья, и успеха,
Радости, веселья, смеха.
Позитива, настроенья,
Всех желаний исполненья.
И семейного тепла,
Веры, света и добра.
Защитит пусть вас в дороге
Добрый Николай Угодник.
А детишкам всем на радость
Принесет в подарок сладость.
Волшебный и долгожданный день — День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания... Только молиться и просить нужно искренне, от всей души, с жаром любящего и жаждущего сердца в каждом слове нашем! Не зря ведь в этот день дарят подарки и желают благополучия. Всё, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия, светлой и теплой вечности, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми вовек!
С Днём Святого Николая. Желаю, чтобы добрый Николайчик подарил тебе счастье и радость, надежду и сладость. Пусть в этот светлый праздник жизнь станет ярче, веселей, чудесней и удивительней. Желаю здоровья, достатка и любви.
В День Святого Николая
Вас сердечно поздравляю,
Мира, радости, добра
Всей семье вашей желаю.
Защитит пусть Чудотворец
От печалей и обид,
В жизни пусть всегда поможет,
Дух и веру укрепит.
Пусть молитва будет чистой,
От души пускай идет,
Благодать пусть в праздник светлый
В дом прекрасный ваш войдет.
Пускай Святой Николай принесет в твой дом много счастья, добра и уюта! Пусть этот светлый праздник будет наполнен только радостью, приятными сюрпризами и волшебством! Желаю, чтобы все твои мечты помог воплотить в реальность Святой Николай!
Поздравляю с Днём Святого Николая и пожелать хочу приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, великой удачи и замечательных идей, открытой души и светлой надежды.
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!
Пускай Святой Николай всегда идет с тобой рядом в жизни. Пускай он убережет тебя от дурных шагов, покажет истинный путь и благословит на добрую дорогу. Если твои помыслы будут чистыми, и в сердце ты будешь нести только добро и любовь, то святой покровитель сделает твой жизненный путь светлым, радостным и всегда благополучным. С великим праздником Святого Николая!
В день Святого Николая
В сердце веры я желаю.
Пусть печаль тебя не гложет,
А в делах Святой поможет.
Не копи в душе обиды
И беда уйдет из вида.
Счастья, мира и покоя,
Николай всегда с тобою.
Под защитою святого
Не случится пусть плохого.
Николай во всем поддержит,
Веру укрепит с надеждой.
Пусть болезни он прогонит
И покоем жизнь наполнит.