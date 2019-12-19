Красивые поздравления с Днем святого Николая на украинском языке: стихи и открытки

1 Святий Миколай по світі блукає, Сьогодні в кожну хату завітає. Хай під подушку добро покладе, А все зле з домівки назавжди забере. Щоб в кожній хаті панувала радість, Не турбувала нікого слабість. Здоровими були усі і завжди, Не знали ні смутки, ані біди.

2 Вітаю з Днем Святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

3 Хай покладе Миколай під подушку Здоров’я мішок і жменю добра, Пригоршні щастя, любові і дружби, Трішки грошей і багато тепла. Хай під його великим покровом Мирно, спокійно проходить життя. І хай замовить словечко у Бога, Щоби щаслива була вся сім’я!

4 Вітаю з днем Святого Миколая. Бажаю, щоб у твоєму житті траплялись дива та радощі, щоб у твоїй родині всі були здорові та щирі, щоб на твоєму шляху зустрічалися добрі люди та великі можливості. І нехай Миколайчик подарує тобі солодощі для щасливого життя.

5 Чудотворець Миколай Хай Ваш дім оберігає, Чудеса дарує хай, Щоб ви бід і зла не знали. Щастя, радості, тепла, Благих вістей в вашім домі, Під подушкою добра І до ближнього любові!

6 Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, миру, щастя, гармонії душі та любові серця. Нехай сьогодні все в твоєму житті повернеться у найкращий бік, нехай завжди з тобою буде твоя надія, віра та вдача.

7 Крокує землею Святий Миколай, Вам я дарую пакунок вітань! Там є шоколадні цукерки з добром, Достатком, натхненням, сімейним теплом! У радості, мирі, любові живіть, Нехай Миколай Вас благословить, Дарує хай щастя Вам кожен рік, Щоб мали фортуну Ви увесь вік!

8 З Днем Святого Миколая. Бажаю під подушкою знайти смачну цукерку, а в житті — світлий шлях до успіху і мрії. Нехай у домі панує радість і здоров’я, у родині — взаєморозуміння та добробут, у серці — любов та надія. І нехай сьогодні буде чудовий ранок, дивовижний день та казковий вечір.

9 Миколай Святий прийшов Та дива приніс з собою. Радо його зустрічай, Мрії разом здобувай! Вас зі святом Миколая, Щастя, радощів без краю. Бути впевненим в усьому, Що Святий приніс до дому!

10 Вітаю з Днем Святого Миколая. Нехай твоє серце відкриється для справжнього дива, нехай твою душу покинуть усі сумніви та печалі, нехай сьогодні буде той самий день, коли ти розквітнеш та засяєш променями радості, щастя. Бажаю добробуту та здоров’я, солодких миттєвостей життя та щирих посмішок рідних.

11 День Святого Миколая Здійснює усім дива. З радістю щасти бажаємо Та здоров’я на літа! Миколай нехай покриє Своїм благом та крилом. Заповітну втілить мрію Своїм дивом та добром!

12 З Днем Святого Миколая! Нехай це свято перетвориться на справжнє диво, нехай Миколайчик подарує солодку не тільки цукерку, а і надію. Бажаю відверто радуватись, щиро кохати та щасливо жити.

13 Свято в двері стукає, Кожен маму слухає. Щоб гарним був подарунок, Тішив усіх таємний пакунок. Щоб Миколай приніс в мішку Здоров’я, щастя, оминув біду. Щоб в кожній хаті сміх звучав, Прекрасне свято прославляв.

14 З Днем Святого Миколая. Бажаю радіти, посміхатися, кохати, мріяти, володіти ключем від свого щастя та добробуту. Нехай це свято подарую добру надію та сімейний затишок, нехай Святий Миколай прожене усі негоди та кривди!

15 З днем Святого Миколая, З святом здійснення усіх мрій. Цей Святий дива здійсняє, Тільки ти в своє повір! Вам бажаємо здоров’я, Благ, везіння на життя. Усіх задумів здійснення, Планів давніх набуття! Будьте щирі та відкриті До відвертості людей. Безліч гарних подарунків Та збутових вам ідей!

16 Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю добрим ранком знайти солодку цукерку, щасливим днем зробити це свято, чудовим вечором зібрати всю родину за столом. Бажаю, щоб частіше траплялися у твоєму житті дива та здійснювалися золоті мрії.

17 З днем Святого Миколая, Хай творить для Вас дива. Відкриває добрі справи Та на працю надиха! Хай своїм благословенням Покриває справи усі. Подарує Вам натхнення, Щастя, радощів усім!

18 Вітаю з днем Святого Миколая та бажаю, щоб і сьогодні, і завжди у твоєму житті панувала любов, щоб Миколайчик подарував твоєму серцю добру надію, а тобі і твоїй родині — щастя, здоров’я та добробуту.