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День Анны 2019: красивые поздравления в стихах и прозе

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День Анны 2019: красивые поздравления в стихах и прозе
08:57 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

День святой Анны в православии празднуется 22 декабря.

  • 1

    Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

  • 2

    Аня, Анечка, Анюта,

    Пожелаю в праздник твой,

    Чтобы каждая минута

    Была белой полосой.

    Чтобы беды обходили,

    И с работой повезло,

    И чтоб все тебя ценили,

    Будь собой врагам назло!

  • 3

    Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!

  • 4

    Тебе, прекрасная Анюта,

    Желаю, чтобы ты цвела,

    Чтоб в жизни каждая минута

    Лишь позитив в себе несла!

    Всегда будь счастлива, успешна,

    Мечты сбываются пускай,

    Будь самой милой, доброй, нежной

    И, словно солнышко, сверкай!

  • 5

    Дорогая Анечка, Анюта, прими мои пожелания в столь важный для тебя день! Будь на свете самой счастливой, любимой и единственной. Пусть твоя жизнь течет по ровному руслу, не встречая на своем пути кривых извилин. Успех пусть кружит голову, мечты воплощаются в реальность, а личные отношения будут прочными и нежными. С праздником, моя дорогая!

  • 6

    Солнышко-Анюта, поздравляю тебя от души. Милая, я тебе желаю бескрайних просторов счастья в жизни, большой и красивой мечты, замечательного настроения, добрых друзей, радостных событий, потрясающих идей и искренней любви.

  • 7

    Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!

  • 8

    Поздравляем тебя, Анна!

    Улыбайся, не грусти!

    Добивайся неустанно

    Счастья на своем пути!

    Будь прекрасной и любимой,

    Будь уверенной в себе,

    Яркой и неотразимой,

    Лишь удач тебе в судьбе!

  • 9

    Не зря тебя Анной решили назвать,

    Ведь в имени этом любовь, благодать!

    В тебе есть заботливость и доброта,

    Для близких ты, Анечка, просто мечта!

    Пусть яркая внешность удачу несет,

    Твой славный характер — к успеху ведет,

    Пусть каждый денек украшает задор,

    Улыбки друзей и для счастья простор!

  • 10

    Поздравляю, прекрасная Анна. Желаю, чтобы жизнь была наполнена прекрасным, светлым и добрым. Пусть ясным будет небо, пусть ярко светит солнышко, пусть иногда идёт спокойный ровный дождь, после которого появляется радуга в жизни и красивые полевые цветы. Пусть в жизни будет много целей, стремление к ним и успешное их достижение, пусть будет искренней любовь и настоящим счастье.

  • 11

    Поздравляю тебя, Анна,

    Твое имя — благодать,

    Хочу счастья тебе в жизни

    И добра я пожелать.

    Аня, Анечка, Анюта,

    Как тебя не назови,

    В часе каждая минута

    Будет пусть полна любви.

    Щедрой, милостивой, доброй

    Пожелаю я судьбы,

    Чтобы милой и любимой

    Всегда, Анна, была ты.

  • 12

    Очаровательная Анюта, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе благосклонности судьбы и надёжного ангела-хранителя, неземного счастья и совершенства в любой работе, весёлого досуга в приятной компании, понимания близких, искренней любви, верной удачи и полной самореализации.

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