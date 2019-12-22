День Анны 2019: красивые поздравления в стихах и прозе

Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.
Аня, Анечка, Анюта,
Пожелаю в праздник твой,
Чтобы каждая минута
Была белой полосой.
Чтобы беды обходили,
И с работой повезло,
И чтоб все тебя ценили,
Будь собой врагам назло!
Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!
Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой милой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сверкай!
Дорогая Анечка, Анюта, прими мои пожелания в столь важный для тебя день! Будь на свете самой счастливой, любимой и единственной. Пусть твоя жизнь течет по ровному руслу, не встречая на своем пути кривых извилин. Успех пусть кружит голову, мечты воплощаются в реальность, а личные отношения будут прочными и нежными. С праздником, моя дорогая!
Солнышко-Анюта, поздравляю тебя от души. Милая, я тебе желаю бескрайних просторов счастья в жизни, большой и красивой мечты, замечательного настроения, добрых друзей, радостных событий, потрясающих идей и искренней любви.
Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!
Поздравляем тебя, Анна!
Улыбайся, не грусти!
Добивайся неустанно
Счастья на своем пути!
Будь прекрасной и любимой,
Будь уверенной в себе,
Яркой и неотразимой,
Лишь удач тебе в судьбе!
Не зря тебя Анной решили назвать,
Ведь в имени этом любовь, благодать!
В тебе есть заботливость и доброта,
Для близких ты, Анечка, просто мечта!
Пусть яркая внешность удачу несет,
Твой славный характер — к успеху ведет,
Пусть каждый денек украшает задор,
Улыбки друзей и для счастья простор!
Поздравляю, прекрасная Анна. Желаю, чтобы жизнь была наполнена прекрасным, светлым и добрым. Пусть ясным будет небо, пусть ярко светит солнышко, пусть иногда идёт спокойный ровный дождь, после которого появляется радуга в жизни и красивые полевые цветы. Пусть в жизни будет много целей, стремление к ним и успешное их достижение, пусть будет искренней любовь и настоящим счастье.
Поздравляю тебя, Анна,
Твое имя — благодать,
Хочу счастья тебе в жизни
И добра я пожелать.
Аня, Анечка, Анюта,
Как тебя не назови,
В часе каждая минута
Будет пусть полна любви.
Щедрой, милостивой, доброй
Пожелаю я судьбы,
Чтобы милой и любимой
Всегда, Анна, была ты.
Очаровательная Анюта, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе благосклонности судьбы и надёжного ангела-хранителя, неземного счастья и совершенства в любой работе, весёлого досуга в приятной компании, понимания близких, искренней любви, верной удачи и полной самореализации.