День Анны 2019: красивые поздравления в стихах и прозе

1 Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

2 Аня, Анечка, Анюта, Пожелаю в праздник твой, Чтобы каждая минута Была белой полосой. Чтобы беды обходили, И с работой повезло, И чтоб все тебя ценили, Будь собой врагам назло!

3 Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!

4 Тебе, прекрасная Анюта, Желаю, чтобы ты цвела, Чтоб в жизни каждая минута Лишь позитив в себе несла! Всегда будь счастлива, успешна, Мечты сбываются пускай, Будь самой милой, доброй, нежной И, словно солнышко, сверкай!

5 Дорогая Анечка, Анюта, прими мои пожелания в столь важный для тебя день! Будь на свете самой счастливой, любимой и единственной. Пусть твоя жизнь течет по ровному руслу, не встречая на своем пути кривых извилин. Успех пусть кружит голову, мечты воплощаются в реальность, а личные отношения будут прочными и нежными. С праздником, моя дорогая!

6 Солнышко-Анюта, поздравляю тебя от души. Милая, я тебе желаю бескрайних просторов счастья в жизни, большой и красивой мечты, замечательного настроения, добрых друзей, радостных событий, потрясающих идей и искренней любви.

7 Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!

8 Поздравляем тебя, Анна! Улыбайся, не грусти! Добивайся неустанно Счастья на своем пути! Будь прекрасной и любимой, Будь уверенной в себе, Яркой и неотразимой, Лишь удач тебе в судьбе!

9 Не зря тебя Анной решили назвать, Ведь в имени этом любовь, благодать! В тебе есть заботливость и доброта, Для близких ты, Анечка, просто мечта! Пусть яркая внешность удачу несет, Твой славный характер — к успеху ведет, Пусть каждый денек украшает задор, Улыбки друзей и для счастья простор!

10 Поздравляю, прекрасная Анна. Желаю, чтобы жизнь была наполнена прекрасным, светлым и добрым. Пусть ясным будет небо, пусть ярко светит солнышко, пусть иногда идёт спокойный ровный дождь, после которого появляется радуга в жизни и красивые полевые цветы. Пусть в жизни будет много целей, стремление к ним и успешное их достижение, пусть будет искренней любовь и настоящим счастье.

11 Поздравляю тебя, Анна, Твое имя — благодать, Хочу счастья тебе в жизни И добра я пожелать. Аня, Анечка, Анюта, Как тебя не назови, В часе каждая минута Будет пусть полна любви. Щедрой, милостивой, доброй Пожелаю я судьбы, Чтобы милой и любимой Всегда, Анна, была ты.