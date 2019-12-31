Поздравления с наступающим Новым годом 2020 коллегам, открытки

Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь ― почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в теченье дня.
И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляю!
Желаю только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе ― лад, а в доме чтоб ― уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершаться в Новый год!
Коллеги, в этот Новый год,
Желаю Вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Стабильно пусть растет зарплата,
Чтобы гребли ее лопатой,
Корпоративы были чаще,
А жизнь была добрей и слаще!
Пусть будет то, что нужно Вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил!
Я вам желаю в Новый год
Счастливой жизни без забот,
Работы легкой без преград,
Огромных премий и зарплат.
Чтоб понедельник не пугал,
Начальник сильно не ругал,
И на работу, как на праздник,
Чтоб каждый с радостью бежал!
С Новым годом вас, коллеги!
Он ворвется к нам вот-вот,
Много счастья, будто снега,
Пусть он всем нам принесет.
Самых дружных дней рабочих,
В коллективе ― доброты,
А еще желаю очень,
Чтоб у всех сбылись мечты!
С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же — просветленным, цепким,
В мире — мир, а в семьях — лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!
Встречая праздник новогодний,
Мы все, как дети, ждем чудес.
Мы ждем, что сказка дверь откроет
И поманит в волшебный лес.
И вот, в мечтах своих витая,
Включаю мощный позитив,
И с Новым годом поздравляю
Я свой чудесный коллектив.
Своим коллегам я сегодня
Хочу волшебно пожелать,
Встречая праздник новогодний,
Все планы реализовать.
Желаю премий регулярных —
Мой коллектив их заслужил.
И взлетов профессиональных,
И креатива, новых сил.
Пусть в каждый дом любовь нагрянет,
С собою счастье приведет,
Еще удачу и достаток.
И чудо пусть произойдет!
Год ударно поработав,
Отдохнуть пора пришла.
С Новым годом вас, коллеги!
Отложите все дела.
Я желаю вам зарплату —
Чтоб мешками уносить,
По соседству с депутатом
Домик чтоб смогли купить.
Руководство чтоб хвалило,
Чтобы рост карьеры был.
Чтобы сильно не бранили,
Если что-то подзабыл.
От души я поздравляю.
С вами мы одна семья.
Счастья, радости желаю
И успехов вам, друзья!
Планам нашим исполненье
Пусть подарит Новый год
И добавит нам терпенья,
Если дел невпроворот.
Пусть, коллеги, вам работа
Принесёт свои плоды:
Увеличатся доходы
И исполнятся мечты!
Перепутать мы можем свои дела,
Оказаться на ковре у начальства,
За работой, как будто в лесу пила:
Дали дерево — пилишь, и баста!
Работяги мы самые главные тут,
А в обед, в перерыв отдыхаем.
Вот что значит — коллеги. И нас не ждут
Одинокие будни с холодным чаем.
Коллектив — это сила, и в Новый год
Рад я всех вас поздравить. Пусть вам принесет
Уважение, счастье, удачу этот свеженький Новый год.