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Поздравления с наступающим Новым годом 2020 коллегам, открытки

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Поздравления с наступающим Новым годом 2020 коллегам, открытки
08:07 Сегодня Телеграф

Самые лучшие поздравления в стихах и открытках для коллег и друзей.

  • 1

    Полжизни мы проводим на работе,

    И коллектив теперь ― почти родня.

    Мы делим и печали, и заботы,

    Решая вместе всё в теченье дня.

     

    И день за днем недели пролетают,

    И вот мы на пороге в Новый год.

    Коллеги, от души вас поздравляю!

    Желаю только радостных хлопот!

     

    Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,

    В работе ― лад, а в доме чтоб ― уют,

    Удача чтоб была попутным ветром,

    Доходы постоянно пусть растут.

     

    Простого человеческого счастья,

    Без горестей, печалей и забот.

    Любовь накроет пусть лавиной страсти,

    И чудеса свершаться в Новый год!

  • 2

  • 3

    Коллеги, в этот Новый год,

    Желаю Вам больших высот,

    Побольше прибыльных идей,

    Поменьше грустных новостей.

     

    Стабильно пусть растет зарплата,

    Чтобы гребли ее лопатой,

    Корпоративы были чаще,

    А жизнь была добрей и слаще!

     

    Пусть будет то, что нужно Вам,

    Сопутствует успех делам,

    Чтоб коллектив наш дружно жил

    И чтоб начальник нас хвалил!

  • 4

  • 5

    Я вам желаю в Новый год

    Счастливой жизни без забот,

    Работы легкой без преград,

    Огромных премий и зарплат.

     

    Чтоб понедельник не пугал,

    Начальник сильно не ругал,

    И на работу, как на праздник,

    Чтоб каждый с радостью бежал!

  • 6

  • 7

    С Новым годом вас, коллеги!

    Он ворвется к нам вот-вот,

    Много счастья, будто снега,

    Пусть он всем нам принесет.

     

    Самых дружных дней рабочих,

    В коллективе ― доброты,

    А еще желаю очень,

    Чтоб у всех сбылись мечты!

  • 8

  • 9

    С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.

    Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.

    Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!

    Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.

    Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.

    Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

  • 10

  • 11

    Пусть несет вам Новый год

    Процветанье и доход.

    Пусть сопутствует успех,

    Чтоб ни в чём не знать помех.

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Ум же — просветленным, цепким,

    В мире — мир, а в семьях — лад.

    Повышенья всем зарплат.

     

    Много сил и оптимизма,

    Путешествий и туризма,

    В душах — солнечной погоды.

    Всех, коллеги, с Новым годом!

  • 12

  • 13

    Встречая праздник новогодний,

    Мы все, как дети, ждем чудес.

    Мы ждем, что сказка дверь откроет

    И поманит в волшебный лес.

     

    И вот, в мечтах своих витая,

    Включаю мощный позитив,

    И с Новым годом поздравляю

    Я свой чудесный коллектив.

     

    Своим коллегам я сегодня

    Хочу волшебно пожелать,

    Встречая праздник новогодний,

    Все планы реализовать.

     

    Желаю премий регулярных —

    Мой коллектив их заслужил.

    И взлетов профессиональных,

    И креатива, новых сил.

     

    Пусть в каждый дом любовь нагрянет,

    С собою счастье приведет,

    Еще удачу и достаток.

    И чудо пусть произойдет!

  • 14

  • 15

    Год ударно поработав,

    Отдохнуть пора пришла.

    С Новым годом вас, коллеги!

    Отложите все дела.

     

    Я желаю вам зарплату —

    Чтоб мешками уносить,

    По соседству с депутатом

    Домик чтоб смогли купить.

     

    Руководство чтоб хвалило,

    Чтобы рост карьеры был.

    Чтобы сильно не бранили,

    Если что-то подзабыл.

     

    От души я поздравляю.

    С вами мы одна семья.

    Счастья, радости желаю

    И успехов вам, друзья!

  • 16

  • 17

    Планам нашим исполненье

    Пусть подарит Новый год

    И добавит нам терпенья,

    Если дел невпроворот.

     

    Пусть, коллеги, вам работа

    Принесёт свои плоды:

    Увеличатся доходы

    И исполнятся мечты!

  • 18

  • 19

    Перепутать мы можем свои дела,

    Оказаться на ковре у начальства,

    За работой, как будто в лесу пила:

    Дали дерево — пилишь, и баста!

    Работяги мы самые главные тут,

    А в обед, в перерыв отдыхаем.

    Вот что значит — коллеги. И нас не ждут

    Одинокие будни с холодным чаем.

    Коллектив — это сила, и в Новый год

    Рад я всех вас поздравить. Пусть вам принесет

    Уважение, счастье, удачу этот свеженький Новый год.

С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: красивые поздравления в стихах и прозе

С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках

С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: прикольные СМС-поздравления

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