Поздравления с наступающим Новым годом 2020 коллегам, открытки

1 Полжизни мы проводим на работе, И коллектив теперь ― почти родня. Мы делим и печали, и заботы, Решая вместе всё в теченье дня. И день за днем недели пролетают, И вот мы на пороге в Новый год. Коллеги, от души вас поздравляю! Желаю только радостных хлопот! Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым, В работе ― лад, а в доме чтоб ― уют, Удача чтоб была попутным ветром, Доходы постоянно пусть растут. Простого человеческого счастья, Без горестей, печалей и забот. Любовь накроет пусть лавиной страсти, И чудеса свершаться в Новый год!

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3 Коллеги, в этот Новый год, Желаю Вам больших высот, Побольше прибыльных идей, Поменьше грустных новостей. Стабильно пусть растет зарплата, Чтобы гребли ее лопатой, Корпоративы были чаще, А жизнь была добрей и слаще! Пусть будет то, что нужно Вам, Сопутствует успех делам, Чтоб коллектив наш дружно жил И чтоб начальник нас хвалил!

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5 Я вам желаю в Новый год Счастливой жизни без забот, Работы легкой без преград, Огромных премий и зарплат. Чтоб понедельник не пугал, Начальник сильно не ругал, И на работу, как на праздник, Чтоб каждый с радостью бежал!

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7 С Новым годом вас, коллеги! Он ворвется к нам вот-вот, Много счастья, будто снега, Пусть он всем нам принесет. Самых дружных дней рабочих, В коллективе ― доброты, А еще желаю очень, Чтоб у всех сбылись мечты!

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9 С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив. Пусть сопутствует удача, не покинет позитив. Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют! Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут. Всем успеха и здоровья, света, радости, добра. Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

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11 Пусть несет вам Новый год Процветанье и доход. Пусть сопутствует успех, Чтоб ни в чём не знать помех. Пусть здоровье будет крепким, Ум же — просветленным, цепким, В мире — мир, а в семьях — лад. Повышенья всем зарплат. Много сил и оптимизма, Путешествий и туризма, В душах — солнечной погоды. Всех, коллеги, с Новым годом!

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13 Встречая праздник новогодний, Мы все, как дети, ждем чудес. Мы ждем, что сказка дверь откроет И поманит в волшебный лес. И вот, в мечтах своих витая, Включаю мощный позитив, И с Новым годом поздравляю Я свой чудесный коллектив. Своим коллегам я сегодня Хочу волшебно пожелать, Встречая праздник новогодний, Все планы реализовать. Желаю премий регулярных — Мой коллектив их заслужил. И взлетов профессиональных, И креатива, новых сил. Пусть в каждый дом любовь нагрянет, С собою счастье приведет, Еще удачу и достаток. И чудо пусть произойдет!

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15 Год ударно поработав, Отдохнуть пора пришла. С Новым годом вас, коллеги! Отложите все дела. Я желаю вам зарплату — Чтоб мешками уносить, По соседству с депутатом Домик чтоб смогли купить. Руководство чтоб хвалило, Чтобы рост карьеры был. Чтобы сильно не бранили, Если что-то подзабыл. От души я поздравляю. С вами мы одна семья. Счастья, радости желаю И успехов вам, друзья!

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17 Планам нашим исполненье Пусть подарит Новый год И добавит нам терпенья, Если дел невпроворот. Пусть, коллеги, вам работа Принесёт свои плоды: Увеличатся доходы И исполнятся мечты!

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