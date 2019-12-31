Душевные СМС-поздравления коллегам и друзьям с наступающим Новым годом Белой Крысы 2020

1 Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он для каждого из вас будет успешным и добрым, счастливым и удачным! Желаю вам новых идей и новых сил, новых ощущений радости и новых достижений в жизни!

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3 Дорогие и уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все хлопоты и неурядицы, неприятности и проблемы остались позади. А грядущий год пусть принесет только радость, улыбки, благополучие, приятные сюрпризы и великолепные новости! Счастья вам, любви и больших достижений!

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5 Наступающий Новый год Пусть несёт вам огромный доход. Старый год унесёт все печали, Пусть похвалит вас щедро начальник. Чтоб зарплата была все растущей, А удача ― вам в руки плывущей. Чтобы премии все прибавлялись, И почаще они начислялись. Я желаю любви и удачи, Чтобы лёгкими были задачи. Вам здоровья желаю и счастья, Стороной пусть обходят ненастья. Пусть развеются бури, невзгоды, Поздравляю коллег с Новым годом!

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7 С наступающим Новым годом, мои дорогие коллеги! Желаю весело встретить новый год, а вместе с ним на свой порог пустить и радость, и счастье, и любовь. Пусть в новом году будет море успешных идей, высоких зарплат, щедрых премий, высших похвал и значительных достижений в работе, океан новых возможностей, красивых сюжетов и чудесных свершений в жизни!

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9 Дорогие коллеги, поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы он принес благополучие и мир в ваши семьи, богатство и уют в ваши дома, спокойствие и гармонию в ваши души, перспективы и успех в дела!

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11 Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать огромного заряда положительной энергии и здоровья на весь год, больших успехов даже при самых малых усилиях. Будьте счастливы, и пусть с вами непременно случится что-то чудесное и прекрасное!

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13 Пускай в этот Новый год Подрастет у всех доход, Дел, забот поменьше станет, И во всем удача правит! Будней легких, беззаботных, Но успешных и доходных, Выходных активных, ярких, Развлечений самых жарких!

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15 С наступающим, коллеги, Вас сердечно поздравляю. В Новый год войти с улыбкой От души я всем желаю. Пусть он будет необычным, Принесет любовь, успех, Продвижение по службе, Денег много, детский смех. Заберет год уходящий Все проблемы, неудачи, Будут силы и желание Новые решать задачи.

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17 Мои дорогие коллеги! Совсем не за горами Новый год и поэтому, я поздравляю вас с приближающимся праздником, и хочу пожелать, чтобы для каждого из вас, этот год стал гораздо успешнее, чем предыдущий. Желаю, чтобы каждый из нас верил в свои силы, в общий успех нашей дружной команды и немножечко в чудеса. С Новым годом!

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19 Поздравляю Вас, коллеги, К нам приходит Новый год. Всем желаю по телеге Увлекательных работ. Чтобы было много премий И космических зарплат. Чтобы шеф сказал: Ты гений! И повысил нам оклад.

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21 Пускай всем наступающий год Лишь добро и успех принесет, Пусть сбываются ваши желания, И в карьере ждет процветание! Вам, коллеги, хочу пожелать На Мальдивах всегда отдыхать, Колесить очень часто по миру, И машину иметь, и квартиру! Будьте счастливы, будьте здоровы И к открытиям новым готовы! В Новый год пусть ликуют сердца, Позитиву не будет конца!

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23 С наступающим, коллеги. Желаю успеть завершить все важные дела, чтобы встретить Новый год со спокойной душой. И пусть все неудачи останутся в прошлом, а впереди пусть будет только успех. Желаю вам, дорогие коллеги, чудесного праздника в компании хороших людей, крутого года больших достижений и свершений. Будьте здоровы, любимы и счастливы в Новом году!

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25 Дорогие коллеги, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом! Пускай этот новый год станет более успешным, чем предыдущий. Пусть каждый наш работник раскроет свой потенциал и способности на полную, и станет еще лучшим профессионалом. Желаю покорять новые карьерные вершины, стремиться к лучшему, получить от работы больше материального и морального удовольствия, чем в старом году. Пусть в рабочем пространстве царит организованность и доброжелательность, а в личной жизни будет много счастья и радости!

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