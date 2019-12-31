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Душевные СМС-поздравления коллегам и друзьям с наступающим Новым годом Белой Крысы 2020

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Душевные СМС-поздравления коллегам и друзьям с наступающим Новым годом Белой Крысы 2020
12:10 Сегодня Телеграф

Оригинальные пожелания в стихах и прозе на Новый 2020 год Белой Металлической Крысы коллегам и друзьям.

  • 1

    Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он для каждого из вас будет успешным и добрым, счастливым и удачным! Желаю вам новых идей и новых сил, новых ощущений радости и новых достижений в жизни!

  • 2

  • 3

    Дорогие и уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все хлопоты и неурядицы, неприятности и проблемы остались позади. А грядущий год пусть принесет только радость, улыбки, благополучие, приятные сюрпризы и великолепные новости! Счастья вам, любви и больших достижений!

  • 4

  • 5

    Наступающий Новый год

    Пусть несёт вам огромный доход.

    Старый год унесёт все печали,

    Пусть похвалит вас щедро начальник.

    Чтоб зарплата была все растущей,

    А удача ― вам в руки плывущей.

    Чтобы премии все прибавлялись,

    И почаще они начислялись.

    Я желаю любви и удачи,

    Чтобы лёгкими были задачи.

    Вам здоровья желаю и счастья,

    Стороной пусть обходят ненастья.

    Пусть развеются бури, невзгоды,

    Поздравляю коллег с Новым годом!

  • 6

  • 7

    С наступающим Новым годом, мои дорогие коллеги! Желаю весело встретить новый год, а вместе с ним на свой порог пустить и радость, и счастье, и любовь. Пусть в новом году будет море успешных идей, высоких зарплат, щедрых премий, высших похвал и значительных достижений в работе, океан новых возможностей, красивых сюжетов и чудесных свершений в жизни!

  • 8

  • 9

    Дорогие коллеги, поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы он принес благополучие и мир в ваши семьи, богатство и уют в ваши дома, спокойствие и гармонию в ваши души, перспективы и успех в дела!

  • 10

  • 11

    Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать огромного заряда положительной энергии и здоровья на весь год, больших успехов даже при самых малых усилиях. Будьте счастливы, и пусть с вами непременно случится что-то чудесное и прекрасное!

  • 12

  • 13

    Пускай в этот Новый год

    Подрастет у всех доход,

    Дел, забот поменьше станет,

    И во всем удача правит!

     

    Будней легких, беззаботных,

    Но успешных и доходных,

    Выходных активных, ярких,

    Развлечений самых жарких!

  • 14

  • 15

    С наступающим, коллеги,

    Вас сердечно поздравляю.

    В Новый год войти с улыбкой

    От души я всем желаю.

     

    Пусть он будет необычным,

    Принесет любовь, успех,

    Продвижение по службе,

    Денег много, детский смех.

     

    Заберет год уходящий

    Все проблемы, неудачи,

    Будут силы и желание

    Новые решать задачи.

  • 16

  • 17

    Мои дорогие коллеги! Совсем не за горами Новый год и поэтому, я поздравляю вас с приближающимся праздником, и хочу пожелать, чтобы для каждого из вас, этот год стал гораздо успешнее, чем предыдущий. Желаю, чтобы каждый из нас верил в свои силы, в общий успех нашей дружной команды и немножечко в чудеса. С Новым годом!

  • 18

  • 19

    Поздравляю Вас, коллеги,

    К нам приходит Новый год.

    Всем желаю по телеге

    Увлекательных работ.

     

    Чтобы было много премий

    И космических зарплат.

    Чтобы шеф сказал: Ты гений!

    И повысил нам оклад.

  • 20

  • 21

    Пускай всем наступающий год

    Лишь добро и успех принесет,

    Пусть сбываются ваши желания,

    И в карьере ждет процветание!

     

    Вам, коллеги, хочу пожелать

    На Мальдивах всегда отдыхать,

    Колесить очень часто по миру,

    И машину иметь, и квартиру!

     

    Будьте счастливы, будьте здоровы

    И к открытиям новым готовы!

    В Новый год пусть ликуют сердца,

    Позитиву не будет конца!

  • 22

  • 23

    С наступающим, коллеги. Желаю успеть завершить все важные дела, чтобы встретить Новый год со спокойной душой. И пусть все неудачи останутся в прошлом, а впереди пусть будет только успех. Желаю вам, дорогие коллеги, чудесного праздника в компании хороших людей, крутого года больших достижений и свершений. Будьте здоровы, любимы и счастливы в Новом году!

  • 24

  • 25

    Дорогие коллеги, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом! Пускай этот новый год станет более успешным, чем предыдущий. Пусть каждый наш работник раскроет свой потенциал и способности на полную, и станет еще лучшим профессионалом. Желаю покорять новые карьерные вершины, стремиться к лучшему, получить от работы больше материального и морального удовольствия, чем в старом году. Пусть в рабочем пространстве царит организованность и доброжелательность, а в личной жизни будет много счастья и радости!

  • 26

  • 27

    В Наступающем году

    Пусть случится, что скажу:

    Пусть удача и успех

    Вас коснутся всех-всех-всех!

     

    Пусть любовь и безмятежность

    В сердце навсегда живут,

    Пусть здоровье и надежда

    У порога дома ждут!

     

    Поздравляю, Вас, коллеги,

    С наступающим, друзья,

    Всех счастливей на планете

    Будет каждый — это да!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 коллегам, открытки

С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: красивые поздравления в стихах и прозе

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