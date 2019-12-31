Душевные СМС-поздравления коллегам и друзьям с наступающим Новым годом Белой Крысы 2020

Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он для каждого из вас будет успешным и добрым, счастливым и удачным! Желаю вам новых идей и новых сил, новых ощущений радости и новых достижений в жизни!
Дорогие и уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все хлопоты и неурядицы, неприятности и проблемы остались позади. А грядущий год пусть принесет только радость, улыбки, благополучие, приятные сюрпризы и великолепные новости! Счастья вам, любви и больших достижений!
Наступающий Новый год
Пусть несёт вам огромный доход.
Старый год унесёт все печали,
Пусть похвалит вас щедро начальник.
Чтоб зарплата была все растущей,
А удача ― вам в руки плывущей.
Чтобы премии все прибавлялись,
И почаще они начислялись.
Я желаю любви и удачи,
Чтобы лёгкими были задачи.
Вам здоровья желаю и счастья,
Стороной пусть обходят ненастья.
Пусть развеются бури, невзгоды,
Поздравляю коллег с Новым годом!
С наступающим Новым годом, мои дорогие коллеги! Желаю весело встретить новый год, а вместе с ним на свой порог пустить и радость, и счастье, и любовь. Пусть в новом году будет море успешных идей, высоких зарплат, щедрых премий, высших похвал и значительных достижений в работе, океан новых возможностей, красивых сюжетов и чудесных свершений в жизни!
Дорогие коллеги, поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы он принес благополучие и мир в ваши семьи, богатство и уют в ваши дома, спокойствие и гармонию в ваши души, перспективы и успех в дела!
Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать огромного заряда положительной энергии и здоровья на весь год, больших успехов даже при самых малых усилиях. Будьте счастливы, и пусть с вами непременно случится что-то чудесное и прекрасное!
Пускай в этот Новый год
Подрастет у всех доход,
Дел, забот поменьше станет,
И во всем удача правит!
Будней легких, беззаботных,
Но успешных и доходных,
Выходных активных, ярких,
Развлечений самых жарких!
С наступающим, коллеги,
Вас сердечно поздравляю.
В Новый год войти с улыбкой
От души я всем желаю.
Пусть он будет необычным,
Принесет любовь, успех,
Продвижение по службе,
Денег много, детский смех.
Заберет год уходящий
Все проблемы, неудачи,
Будут силы и желание
Новые решать задачи.
Мои дорогие коллеги! Совсем не за горами Новый год и поэтому, я поздравляю вас с приближающимся праздником, и хочу пожелать, чтобы для каждого из вас, этот год стал гораздо успешнее, чем предыдущий. Желаю, чтобы каждый из нас верил в свои силы, в общий успех нашей дружной команды и немножечко в чудеса. С Новым годом!
Поздравляю Вас, коллеги,
К нам приходит Новый год.
Всем желаю по телеге
Увлекательных работ.
Чтобы было много премий
И космических зарплат.
Чтобы шеф сказал: Ты гений!
И повысил нам оклад.
Пускай всем наступающий год
Лишь добро и успех принесет,
Пусть сбываются ваши желания,
И в карьере ждет процветание!
Вам, коллеги, хочу пожелать
На Мальдивах всегда отдыхать,
Колесить очень часто по миру,
И машину иметь, и квартиру!
Будьте счастливы, будьте здоровы
И к открытиям новым готовы!
В Новый год пусть ликуют сердца,
Позитиву не будет конца!
С наступающим, коллеги. Желаю успеть завершить все важные дела, чтобы встретить Новый год со спокойной душой. И пусть все неудачи останутся в прошлом, а впереди пусть будет только успех. Желаю вам, дорогие коллеги, чудесного праздника в компании хороших людей, крутого года больших достижений и свершений. Будьте здоровы, любимы и счастливы в Новом году!
Дорогие коллеги, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом! Пускай этот новый год станет более успешным, чем предыдущий. Пусть каждый наш работник раскроет свой потенциал и способности на полную, и станет еще лучшим профессионалом. Желаю покорять новые карьерные вершины, стремиться к лучшему, получить от работы больше материального и морального удовольствия, чем в старом году. Пусть в рабочем пространстве царит организованность и доброжелательность, а в личной жизни будет много счастья и радости!
В Наступающем году
Пусть случится, что скажу:
Пусть удача и успех
Вас коснутся всех-всех-всех!
Пусть любовь и безмятежность
В сердце навсегда живут,
Пусть здоровье и надежда
У порога дома ждут!
Поздравляю, Вас, коллеги,
С наступающим, друзья,
Всех счастливей на планете
Будет каждый — это да!