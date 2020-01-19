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Воскресенье, 19.01.2020
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Красивые поздравления с Крещением Господним 2020 на украинском языке

Смотрите фото (10)
Красивые поздравления с Крещением Господним 2020 на украинском языке
10:11 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Лучшие пожелания и поздравительные открытки на украинском языке для самых близких.

  • 1

    З Хрещенням вітаю щиро!

    Щоб жили усі щасливо,

    В мирі, злагоді, любові,

    У достатку і здоров’ї.

     

    Ангел хай охороняє,

    І Господь благословляє.

    Радості і благодаті,

    Щастя щоб було у хаті!

  • 2

  • 3

    Прийміть мої вітання з Водохрещем!

    Здоров’я ваше буде хай як сталь.

    Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

    Хай не приходить у ваш дім печаль.

     

    І благодать Господня нехай світить

    На довгому життєвому шляху.

    Нехай будуть щасливі ваші діти,

    І ангел береже сім’ю усю!

  • 4

  • 5

    Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити всі невдачі, гріхи, та сумніви, бажаю з доброю молитвою продовжити свій життєвий шлях, і нехай він буде довгим та щасливим. Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та миру.

  • 6

  • 7

    З Хрещенням Господнім

    Щиро Вас вітаю!

    Щоб було все добре —

    Від душі бажаю!

     

    Хай Вас Бог оберігає,

    Дарувавши свою ласку,

    Ангелок охороняє

    У житті, мов казка!

  • 8

  • 9

    З Водохрещам я вітаю,

    Миру, радості, добра

    В день святий я побажаю,

    Серцю — благості, тепла.

     

    Хай вода священна нині

    Змиє ваші всі гріхи,

    Хай Господь для вас відкриє

    Лише праведні шляхи.

  • 10

  • 11

    Водохреща на порозі,

    Вас від серця я вітаю,

    Миру, злагоди і віри

    Вам сьогодні я бажаю.

     

    День чудовий хай дарує

    Силу, міцніть і добро,

    А вода холодна дасть вам

    Хай очищення й тепло.

  • 12

  • 13

    Потріскує міцний мороз,

    Із льоду хрест посеред снігу,

    В Йордані охрестивсь Христос,

    З’явившись у годину тиху.

     

    Нехай освячена вода

    Зцілить тіла і душі ваші,

    І Ви в святковий день прийміть

    Вітання найщиріші наші.

  • 14

  • 15

    Хай вода святая вмиє,

    Все погане з тебе змиє.

    Хай забере всі хвороби,

    Щоб не знать ніколи втоми.

     

    Хай біди повз проходять,

    Лиш радощі вас находять.

    Хай Божа Благодать

    Не дасть ніколи страждать.

  • 16

  • 17

    З Водохрещам вас вітаю,

    Змиє гріх нехай вода,

    Хай здоров’я лиш міцніє,

    Буде легкою хода.

     

    В серці хай не буде смутку,

    Зникне хай з душі тягар,

    Від кохання лиш кидає

    Вас періодично в жар.

  • 18

  • 19

    З Водохрещем вас вітаю,

    Хай вода дарує сили,

    Хай святий потік гріхи

    І образи з серця змиє.

     

    Хай дарує вам здоров’я

    Це прекрасне, світле свято,

    Вам бажаю жити в мирі,

    В розумінні і багато.

Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи

Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках

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