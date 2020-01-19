Красивые поздравления с Крещением Господним 2020 на украинском языке

З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров’я ваше буде хай як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити всі невдачі, гріхи, та сумніви, бажаю з доброю молитвою продовжити свій життєвий шлях, і нехай він буде довгим та щасливим. Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та миру.
З Хрещенням Господнім
Щиро Вас вітаю!
Щоб було все добре —
Від душі бажаю!
Хай Вас Бог оберігає,
Дарувавши свою ласку,
Ангелок охороняє
У житті, мов казка!
З Водохрещам я вітаю,
Миру, радості, добра
В день святий я побажаю,
Серцю — благості, тепла.
Хай вода священна нині
Змиє ваші всі гріхи,
Хай Господь для вас відкриє
Лише праведні шляхи.
Водохреща на порозі,
Вас від серця я вітаю,
Миру, злагоди і віри
Вам сьогодні я бажаю.
День чудовий хай дарує
Силу, міцніть і добро,
А вода холодна дасть вам
Хай очищення й тепло.
Потріскує міцний мороз,
Із льоду хрест посеред снігу,
В Йордані охрестивсь Христос,
З’явившись у годину тиху.
Нехай освячена вода
Зцілить тіла і душі ваші,
І Ви в святковий день прийміть
Вітання найщиріші наші.
Хай вода святая вмиє,
Все погане з тебе змиє.
Хай забере всі хвороби,
Щоб не знать ніколи втоми.
Хай біди повз проходять,
Лиш радощі вас находять.
Хай Божа Благодать
Не дасть ніколи страждать.
З Водохрещам вас вітаю,
Змиє гріх нехай вода,
Хай здоров’я лиш міцніє,
Буде легкою хода.
В серці хай не буде смутку,
Зникне хай з душі тягар,
Від кохання лиш кидає
Вас періодично в жар.
З Водохрещем вас вітаю,
Хай вода дарує сили,
Хай святий потік гріхи
І образи з серця змиє.
Хай дарує вам здоров’я
Це прекрасне, світле свято,
Вам бажаю жити в мирі,
В розумінні і багато.