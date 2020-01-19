Красивые поздравления с Крещением Господним 2020 на украинском языке

1 З Хрещенням вітаю щиро! Щоб жили усі щасливо, В мирі, злагоді, любові, У достатку і здоров’ї. Ангел хай охороняє, І Господь благословляє. Радості і благодаті, Щастя щоб було у хаті!

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3 Прийміть мої вітання з Водохрещем! Здоров’я ваше буде хай як сталь. Хай з Богом буде вам завжди безпечно, Хай не приходить у ваш дім печаль. І благодать Господня нехай світить На довгому життєвому шляху. Нехай будуть щасливі ваші діти, І ангел береже сім’ю усю!

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5 Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити всі невдачі, гріхи, та сумніви, бажаю з доброю молитвою продовжити свій життєвий шлях, і нехай він буде довгим та щасливим. Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та миру.

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7 З Хрещенням Господнім Щиро Вас вітаю! Щоб було все добре — Від душі бажаю! Хай Вас Бог оберігає, Дарувавши свою ласку, Ангелок охороняє У житті, мов казка!

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9 З Водохрещам я вітаю, Миру, радості, добра В день святий я побажаю, Серцю — благості, тепла. Хай вода священна нині Змиє ваші всі гріхи, Хай Господь для вас відкриє Лише праведні шляхи.

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11 Водохреща на порозі, Вас від серця я вітаю, Миру, злагоди і віри Вам сьогодні я бажаю. День чудовий хай дарує Силу, міцніть і добро, А вода холодна дасть вам Хай очищення й тепло.

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13 Потріскує міцний мороз, Із льоду хрест посеред снігу, В Йордані охрестивсь Христос, З’явившись у годину тиху. Нехай освячена вода Зцілить тіла і душі ваші, І Ви в святковий день прийміть Вітання найщиріші наші.

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15 Хай вода святая вмиє, Все погане з тебе змиє. Хай забере всі хвороби, Щоб не знать ніколи втоми. Хай біди повз проходять, Лиш радощі вас находять. Хай Божа Благодать Не дасть ніколи страждать.

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17 З Водохрещам вас вітаю, Змиє гріх нехай вода, Хай здоров’я лиш міцніє, Буде легкою хода. В серці хай не буде смутку, Зникне хай з душі тягар, Від кохання лиш кидає Вас періодично в жар.

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