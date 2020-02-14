День святого Валентина 2020: СМС поздравления на русском языке

В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.
Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!
В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать что такое одиночество. Чтоб всегда были руки, которые б грели, губы, которые б целовали и душа, которая б любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!
Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина.
Никогда пускай не будет
У тебя для слёз причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!
С днём прекрасным,
С днём влюблённых,
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком горит в душе,
И в глазах пускай сияет,
Отражая свет в душе!
В этом розовом сердечке
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нём моя любовь.
Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.
С Днем святого Валентина,
С днем всех любящих сердец!
Пусть его святая сила
Даст вам счастье наконец.
Пусть печали все уходят,
Им на смену мир придет,
Благоденствие, доходы,
Солнце, радость и любовь!
В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!
Самых ярких впечатлений,
Самых праздничных минут.
Счастье рядом, несомненно,
Ты об этом не забудь!