С днем святого Валентина! Прикольные поздравления в стихах, открытки

Всем тем, кто любит, кто влюблен,
Желаю счастья я вагон.
Всем тем, кто в поисках, в пути,
Желаю счастье обрести!
Пусть к каждому придет любовь,
Чтоб закипела в жилах кровь!
Желаю страсти, чувств бурлящих,
Но непременно настоящих.
И чтоб перед стрельбой Амур
Учет вел всех кандидатур,
Чтобы влюблялись мы лишь в тех,
С кем ждет нас счастье и успех!
В День святого Валентина
Я любви желаю сладкой,
Как варенье из малины,
Как с орехом шоколадка,
Как пирожные и кексы,
Как клубничный торт огромный.
С праздником тебя чудесным,
С долгожданным Днем влюбленных!
Раз сердечко, два сердечко,
Их Амур стрелой снесет,
Вот и нету человечка,
Есть влюбленный идиот.
Я желаю, чтобы разум
Все же вас не оставлял
И в амурах разобраться
Непременно помогал!
Прилетел амур-проказник
Со стрелою и в трусах,
Всем сейчас устроит праздник,
Цель приметит и ― ба-бах!
Хочешь ты или не хочешь,
А любовь тебя найдет,
И чудесной этой ночью
В жизнь решительно войдет!
С Днем святого Валентина!
Пусть твоя любовь живет
И от быта и рутины
Никогда не устает.
Раскидал носки любимый
И посуду не убрал,
После ужина улегся
С телефоном на диван.
Ты не злись и не ругайся,
Не «накручивай» себя,
Обними его нежнее,
Словно в юности, любя.
И представь, что в каждом доме
Есть посуда и носки.
Это мелочи, поверь мне,
И не повод для тоски.
Главное, чтоб сердце билось
От эмоций и страстей.
Главное, чтоб вам любилось
С каждым годом все сильней.
С Днем святого Валентина!
Пусть любовь будет звериной:
Яркой, страстной, необычной,
Нереальной, фееричной.
В сердце счастье пусть пылает,
Путь к победам освещает,
К приключениям зовет,
И вообще — во всем везет!
С Днем святого Валентина!
Чувства пусть будут взаимны,
Дни — удачными, цветными,
А все в целом — позитивно.
Каждый день — большая радость,
Чтоб печалей не осталось,
В жизни счастье состоялось,
На любви большой держалось!
Знает точно Купидон,
Кто по истине влюблен,
Кто халтурит, а кто нет —
В праздник даст тебе ответ!
Пусть Амур сердца пронзает
От души я поздравляю,
Романтик, прогулку, свечи
Пусть подарит этот вечер!
Чувств избыток и накал,
Да никто чтоб не скучал...
И услышь тогда в ответ:
«Я люблю тебя, мой свет!»
С Днём святого Валентина!
Пусть любовь, как мандарины,
Будет яркой, ароматной,
Удивительно приятной.
Будет пусть её без счёта:
В будни, в праздники, в субботу,
Но чтоб все перипетии
Обошлись без аллергии!
В День святого Валентина
Всё готово для интима:
Зажигай поярче свечи,
Оголи немного плечи.
Пусть шампанское искрится,
Поцелуй всю ночь продлится.
Пусть звучат слова любви
Жарким шепотом в ночи.
Небо будет пусть в алмазах,
И стоят пусть розы в вазах,
Унесут пусть волны страсти
К берегам любви и счастья.