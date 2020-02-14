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С днем святого Валентина! Прикольные поздравления в стихах, открытки

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С днем святого Валентина! Прикольные поздравления в стихах, открытки
14:05 Сегодня Телеграф

День святого Валентина - любимый праздник людей всех возрастов. Его обожают те, кто уже встретил свою половинку, и ждут, чтобы попросить о любви люди, которым еще не улыбнулось сердечное счастье.

  • 1

    Всем тем, кто любит, кто влюблен,

    Желаю счастья я вагон.

    Всем тем, кто в поисках, в пути,

    Желаю счастье обрести!

     

    Пусть к каждому придет любовь,

    Чтоб закипела в жилах кровь!

    Желаю страсти, чувств бурлящих,

    Но непременно настоящих.

     

    И чтоб перед стрельбой Амур

    Учет вел всех кандидатур,

    Чтобы влюблялись мы лишь в тех,

    С кем ждет нас счастье и успех!

  • 2

  • 3

    В День святого Валентина

    Я любви желаю сладкой,

    Как варенье из малины,

    Как с орехом шоколадка,

    Как пирожные и кексы,

    Как клубничный торт огромный.

    С праздником тебя чудесным,

    С долгожданным Днем влюбленных!

  • 4

  • 5

    Раз сердечко, два сердечко,

    Их Амур стрелой снесет,

    Вот и нету человечка,

    Есть влюбленный идиот.

     

    Я желаю, чтобы разум

    Все же вас не оставлял

    И в амурах разобраться

    Непременно помогал!

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  • 7

    Прилетел амур-проказник

    Со стрелою и в трусах,

    Всем сейчас устроит праздник,

    Цель приметит и ― ба-бах!

     

    Хочешь ты или не хочешь,

    А любовь тебя найдет,

    И чудесной этой ночью

    В жизнь решительно войдет!

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  • 9

    С Днем святого Валентина!

    Пусть твоя любовь живет

    И от быта и рутины

    Никогда не устает.

     

    Раскидал носки любимый

    И посуду не убрал,

    После ужина улегся

    С телефоном на диван.

     

    Ты не злись и не ругайся,

    Не «накручивай» себя,

    Обними его нежнее,

    Словно в юности, любя.

     

    И представь, что в каждом доме

    Есть посуда и носки.

    Это мелочи, поверь мне,

    И не повод для тоски.

     

    Главное, чтоб сердце билось

    От эмоций и страстей.

    Главное, чтоб вам любилось

    С каждым годом все сильней.

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  • 11

    С Днем святого Валентина!

    Пусть любовь будет звериной:

    Яркой, страстной, необычной,

    Нереальной, фееричной.

     

    В сердце счастье пусть пылает,

    Путь к победам освещает,

    К приключениям зовет,

    И вообще — во всем везет!

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    С Днем святого Валентина!

    Чувства пусть будут взаимны,

    Дни — удачными, цветными,

    А все в целом — позитивно.

     

    Каждый день — большая радость,

    Чтоб печалей не осталось,

    В жизни счастье состоялось,

    На любви большой держалось!

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    Знает точно Купидон,

    Кто по истине влюблен,

    Кто халтурит, а кто нет —

    В праздник даст тебе ответ!

     

    Пусть Амур сердца пронзает

    От души я поздравляю,

    Романтик, прогулку, свечи

    Пусть подарит этот вечер!

     

    Чувств избыток и накал,

    Да никто чтоб не скучал...

    И услышь тогда в ответ:

    «Я люблю тебя, мой свет!»

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    С Днём святого Валентина!

    Пусть любовь, как мандарины,

    Будет яркой, ароматной,

    Удивительно приятной.

     

    Будет пусть её без счёта:

    В будни, в праздники, в субботу,

    Но чтоб все перипетии

    Обошлись без аллергии!

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    В День святого Валентина

    Всё готово для интима:

    Зажигай поярче свечи,

    Оголи немного плечи.

     

    Пусть шампанское искрится,

    Поцелуй всю ночь продлится.

    Пусть звучат слова любви

    Жарким шепотом в ночи.

     

    Небо будет пусть в алмазах,

    И стоят пусть розы в вазах,

    Унесут пусть волны страсти

    К берегам любви и счастья.

Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки

День святого Валентина 2020: красивые СМС и поздравительные открытки

День влюбленных 2020: нежные стихи с Днем Святого Валентина

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