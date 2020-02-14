С днем святого Валентина! Прикольные поздравления в стихах, открытки

1 Всем тем, кто любит, кто влюблен, Желаю счастья я вагон. Всем тем, кто в поисках, в пути, Желаю счастье обрести! Пусть к каждому придет любовь, Чтоб закипела в жилах кровь! Желаю страсти, чувств бурлящих, Но непременно настоящих. И чтоб перед стрельбой Амур Учет вел всех кандидатур, Чтобы влюблялись мы лишь в тех, С кем ждет нас счастье и успех!

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3 В День святого Валентина Я любви желаю сладкой, Как варенье из малины, Как с орехом шоколадка, Как пирожные и кексы, Как клубничный торт огромный. С праздником тебя чудесным, С долгожданным Днем влюбленных!

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5 Раз сердечко, два сердечко, Их Амур стрелой снесет, Вот и нету человечка, Есть влюбленный идиот. Я желаю, чтобы разум Все же вас не оставлял И в амурах разобраться Непременно помогал!

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7 Прилетел амур-проказник Со стрелою и в трусах, Всем сейчас устроит праздник, Цель приметит и ― ба-бах! Хочешь ты или не хочешь, А любовь тебя найдет, И чудесной этой ночью В жизнь решительно войдет!

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9 С Днем святого Валентина! Пусть твоя любовь живет И от быта и рутины Никогда не устает. Раскидал носки любимый И посуду не убрал, После ужина улегся С телефоном на диван. Ты не злись и не ругайся, Не «накручивай» себя, Обними его нежнее, Словно в юности, любя. И представь, что в каждом доме Есть посуда и носки. Это мелочи, поверь мне, И не повод для тоски. Главное, чтоб сердце билось От эмоций и страстей. Главное, чтоб вам любилось С каждым годом все сильней.

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11 С Днем святого Валентина! Пусть любовь будет звериной: Яркой, страстной, необычной, Нереальной, фееричной. В сердце счастье пусть пылает, Путь к победам освещает, К приключениям зовет, И вообще — во всем везет!

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13 С Днем святого Валентина! Чувства пусть будут взаимны, Дни — удачными, цветными, А все в целом — позитивно. Каждый день — большая радость, Чтоб печалей не осталось, В жизни счастье состоялось, На любви большой держалось!

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15 Знает точно Купидон, Кто по истине влюблен, Кто халтурит, а кто нет — В праздник даст тебе ответ! Пусть Амур сердца пронзает От души я поздравляю, Романтик, прогулку, свечи Пусть подарит этот вечер! Чувств избыток и накал, Да никто чтоб не скучал... И услышь тогда в ответ: «Я люблю тебя, мой свет!»

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17 С Днём святого Валентина! Пусть любовь, как мандарины, Будет яркой, ароматной, Удивительно приятной. Будет пусть её без счёта: В будни, в праздники, в субботу, Но чтоб все перипетии Обошлись без аллергии!

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