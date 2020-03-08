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Воскресенье, 08.03.2020
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Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе

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Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
12:45 Сегодня Телеграф

Лучшие варианты поздравления с 8 Марта девушке, маме, бабушке, сестре, подруге, коллегам.

  • 1

    С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

  • 2

  • 3

    Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания, поздравляем вас с Международным женским днём! Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается!

  • 4

    Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны! С праздником!

  • 5

    Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!

  • 6

    В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

  • 7

  • 8

    Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты.

  • 9

  • 10

    Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, молодые и стройные, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!

  • 11

    Поздравляю с 8 Марта! Желаю весеннего настроения, пусть на душе всегда будет светло и радостно. Желаю, чтобы на лице всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра на подарки. В самый женский день года желаю простого женского счастья и здоровья. С праздником!

  • 12

    Поздравляю с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. В день 8 Марта от всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.

  • 13

    От всего сердца желаю расцветать вместе с этой прекрасной весной! Пускай это волшебное время года дарит много добра, позитива и тепла! Желаю море солнечных улыбок, искренней любви и неслыханной удачи!

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