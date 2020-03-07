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Лучшие поздравления с наступающим 8 марта: оригинальные стихи и открытки

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Лучшие поздравления с наступающим 8 марта: оригинальные стихи и открытки
10:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Оригинальные поздравления с наступающим 8 Марта: милые открытки, прикольные картинки и стихи.

  • 1

    С наступающим, милые дамы!

    Будьте счастливы вы и желанны,

    Пусть весна только радость приносит,

    Ведь душа обновления просит.

     

    Вам — здоровья, успехов, везения,

    Избавляйтесь от бед, огорчения.

    И, конечно, любви бесконечной,

    Жизни яркой, веселой, беспечной.

  • 2

    Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души желаю, чтобы праздник женской красоты удался на славу и подарил массу приятных впечатлений, сладких поцелуев, искренних объятий, красивых комплиментов и удивительных встреч. Еще желаю быть всегда неотразимой и восхитительной в окружении любви и счастья!

  • 3

    Пусть с наступлением праздника в Вашей душе расцветёт настоящая весна, тёплая и солнечная, и непременно заставит Вас радоваться каждому дню. В день 8 Марта пусть в Вашей жизни появится ещё больше улыбок и доброты, уюта и тепла. Пусть с Вами почаще случаются чудеса, а Господь убережёт от злых людей и подарит рядом только верных и надёжных друзей. С наступающим!

  • 4

  • 5

    8 Марта наступает

    И на душе всё расцветает,

    Желаю теплоты весенней

    И много радостных мгновений.

     

    Желаю красотой блистать,

    Вершины смело покорять

    И не было чтоб горьких слёз,

    Пусть дарят лишь букеты роз!

  • 6

  • 7

    8 марта приближенье

    Пусть вам поднимет настроенье,

    Весна пусть в сердце расцветёт,

    Надежда солнышком блеснёт,

    Проблемы словно снег растают,

    Мечты и счастье оживают,

    Успех уже не за горами,

    И чудо пусть случится с вами!

  • 8

  • 9

    С наступающим весенним праздником,

    С Международным женским Днем!

    И пусть улыбки, радость, счастье

    Приходят к вам в уютный дом.

     

    Пусть женщины будут Богинями,

    Красивыми, нежными, стильными!

    И я от души пожелаю сейчас,

    Пусть статус такой остается у вас!

     

    Желаю любимыми быть навсегда,

    Успешными, добрыми, чуткими.

    И если взгрустнется чуть-чуть иногда,

    Потешат вас близкие шутками!

  • 10

  • 11

    С наступающим, девчата!

    Всем вам серебра и злата,

    Принцев на белом коне,

    Поцелуев при луне,

    Восхищения, улыбок,

    В жизни избежать ошибок.

    И заботливых вам рук.

    От любви лишь сердца стук!

    Всем прибавки вам в зарплате

    И с иголочки одежд.

    Быть всегда при всем параде.

    Исполнения надежд!

  • 12

  • 13

    Близко Женский день уже,

    Пусть же будет на душе

    По-весеннему тепло,

    Навсегда исчезнет зло

    И ворвется счастье в дом,

    Чтобы поселиться в нем.

  • 14

    Поздравляю с наступающим 8 Марта, желаю хорошо отметить этот замечательный праздник, пусть глаза сияют от счастья, а в душе поют первые весенние птицы. Желаю самой прекрасной из дам самого лучшего рыцаря рядом. Женского счастья, здоровья и праздничного настроения!

  • 15

  • 16

    С наступающим праздником весенним,

    В день Восьмого марта — успеха, добра,

    Настроения прекрасного, удачи и везения,

    Пусть весна вам улыбается сегодня и всегда!

    Мира, светлых дней, улыбок ярких,

    А в день 8 Марта — веселья и подарков!

  • 17

  • 18

    С Наступающим днем весенним!

    Пусть он всем принесет настроенье.

    Океан цветов, и подарков,

    Объятий и поцелуев жарких.

     

    Море любви, заботы, вниманья,

    Ласки, трепета и пониманья.

    Всем радости, веселья, счастья.

    Пусть прочь уйдут ненастья.

  • 19

    Вот-вот придет этот замечательный Женский день! Пускай он принесет с собой отличное настроение, много цветов и ярких красок! Желаю тебе сверкать от счастья и наслаждаться каждым мгновением жизни! Пусть все твои желания сбудутся, чтобы душа пела от радости!

Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта

Лучшие поздравления с наступающим 8 марта

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