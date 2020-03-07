Лучшие поздравления с наступающим 8 марта: оригинальные стихи и открытки

С наступающим, милые дамы!
Будьте счастливы вы и желанны,
Пусть весна только радость приносит,
Ведь душа обновления просит.
Вам — здоровья, успехов, везения,
Избавляйтесь от бед, огорчения.
И, конечно, любви бесконечной,
Жизни яркой, веселой, беспечной.
Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души желаю, чтобы праздник женской красоты удался на славу и подарил массу приятных впечатлений, сладких поцелуев, искренних объятий, красивых комплиментов и удивительных встреч. Еще желаю быть всегда неотразимой и восхитительной в окружении любви и счастья!
Пусть с наступлением праздника в Вашей душе расцветёт настоящая весна, тёплая и солнечная, и непременно заставит Вас радоваться каждому дню. В день 8 Марта пусть в Вашей жизни появится ещё больше улыбок и доброты, уюта и тепла. Пусть с Вами почаще случаются чудеса, а Господь убережёт от злых людей и подарит рядом только верных и надёжных друзей. С наступающим!
8 Марта наступает
И на душе всё расцветает,
Желаю теплоты весенней
И много радостных мгновений.
Желаю красотой блистать,
Вершины смело покорять
И не было чтоб горьких слёз,
Пусть дарят лишь букеты роз!
8 марта приближенье
Пусть вам поднимет настроенье,
Весна пусть в сердце расцветёт,
Надежда солнышком блеснёт,
Проблемы словно снег растают,
Мечты и счастье оживают,
Успех уже не за горами,
И чудо пусть случится с вами!
С наступающим весенним праздником,
С Международным женским Днем!
И пусть улыбки, радость, счастье
Приходят к вам в уютный дом.
Пусть женщины будут Богинями,
Красивыми, нежными, стильными!
И я от души пожелаю сейчас,
Пусть статус такой остается у вас!
Желаю любимыми быть навсегда,
Успешными, добрыми, чуткими.
И если взгрустнется чуть-чуть иногда,
Потешат вас близкие шутками!
С наступающим, девчата!
Всем вам серебра и злата,
Принцев на белом коне,
Поцелуев при луне,
Восхищения, улыбок,
В жизни избежать ошибок.
И заботливых вам рук.
От любви лишь сердца стук!
Всем прибавки вам в зарплате
И с иголочки одежд.
Быть всегда при всем параде.
Исполнения надежд!
Близко Женский день уже,
Пусть же будет на душе
По-весеннему тепло,
Навсегда исчезнет зло
И ворвется счастье в дом,
Чтобы поселиться в нем.
Поздравляю с наступающим 8 Марта, желаю хорошо отметить этот замечательный праздник, пусть глаза сияют от счастья, а в душе поют первые весенние птицы. Желаю самой прекрасной из дам самого лучшего рыцаря рядом. Женского счастья, здоровья и праздничного настроения!
С наступающим праздником весенним,
В день Восьмого марта — успеха, добра,
Настроения прекрасного, удачи и везения,
Пусть весна вам улыбается сегодня и всегда!
Мира, светлых дней, улыбок ярких,
А в день 8 Марта — веселья и подарков!
С Наступающим днем весенним!
Пусть он всем принесет настроенье.
Океан цветов, и подарков,
Объятий и поцелуев жарких.
Море любви, заботы, вниманья,
Ласки, трепета и пониманья.
Всем радости, веселья, счастья.
Пусть прочь уйдут ненастья.
Вот-вот придет этот замечательный Женский день! Пускай он принесет с собой отличное настроение, много цветов и ярких красок! Желаю тебе сверкать от счастья и наслаждаться каждым мгновением жизни! Пусть все твои желания сбудутся, чтобы душа пела от радости!