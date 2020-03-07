Лучшие поздравления с наступающим 8 марта: оригинальные стихи и открытки

1 С наступающим, милые дамы! Будьте счастливы вы и желанны, Пусть весна только радость приносит, Ведь душа обновления просит. Вам — здоровья, успехов, везения, Избавляйтесь от бед, огорчения. И, конечно, любви бесконечной, Жизни яркой, веселой, беспечной.

2 Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души желаю, чтобы праздник женской красоты удался на славу и подарил массу приятных впечатлений, сладких поцелуев, искренних объятий, красивых комплиментов и удивительных встреч. Еще желаю быть всегда неотразимой и восхитительной в окружении любви и счастья!

3 Пусть с наступлением праздника в Вашей душе расцветёт настоящая весна, тёплая и солнечная, и непременно заставит Вас радоваться каждому дню. В день 8 Марта пусть в Вашей жизни появится ещё больше улыбок и доброты, уюта и тепла. Пусть с Вами почаще случаются чудеса, а Господь убережёт от злых людей и подарит рядом только верных и надёжных друзей. С наступающим!

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5 8 Марта наступает И на душе всё расцветает, Желаю теплоты весенней И много радостных мгновений. Желаю красотой блистать, Вершины смело покорять И не было чтоб горьких слёз, Пусть дарят лишь букеты роз!

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7 8 марта приближенье Пусть вам поднимет настроенье, Весна пусть в сердце расцветёт, Надежда солнышком блеснёт, Проблемы словно снег растают, Мечты и счастье оживают, Успех уже не за горами, И чудо пусть случится с вами!

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9 С наступающим весенним праздником, С Международным женским Днем! И пусть улыбки, радость, счастье Приходят к вам в уютный дом. Пусть женщины будут Богинями, Красивыми, нежными, стильными! И я от души пожелаю сейчас, Пусть статус такой остается у вас! Желаю любимыми быть навсегда, Успешными, добрыми, чуткими. И если взгрустнется чуть-чуть иногда, Потешат вас близкие шутками!

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11 С наступающим, девчата! Всем вам серебра и злата, Принцев на белом коне, Поцелуев при луне, Восхищения, улыбок, В жизни избежать ошибок. И заботливых вам рук. От любви лишь сердца стук! Всем прибавки вам в зарплате И с иголочки одежд. Быть всегда при всем параде. Исполнения надежд!

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13 Близко Женский день уже, Пусть же будет на душе По-весеннему тепло, Навсегда исчезнет зло И ворвется счастье в дом, Чтобы поселиться в нем.

14 Поздравляю с наступающим 8 Марта, желаю хорошо отметить этот замечательный праздник, пусть глаза сияют от счастья, а в душе поют первые весенние птицы. Желаю самой прекрасной из дам самого лучшего рыцаря рядом. Женского счастья, здоровья и праздничного настроения!

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16 С наступающим праздником весенним, В день Восьмого марта — успеха, добра, Настроения прекрасного, удачи и везения, Пусть весна вам улыбается сегодня и всегда! Мира, светлых дней, улыбок ярких, А в день 8 Марта — веселья и подарков!

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18 С Наступающим днем весенним! Пусть он всем принесет настроенье. Океан цветов, и подарков, Объятий и поцелуев жарких. Море любви, заботы, вниманья, Ласки, трепета и пониманья. Всем радости, веселья, счастья. Пусть прочь уйдут ненастья.