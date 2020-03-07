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Красивые поздравления с наступающим 8 Марта для самых лучших и красивых

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Красивые поздравления с наступающим 8 Марта для самых лучших и красивых
13:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Это торжество ежегодно празднуют миллионы людей. Оно посвящено прекрасной половине человечества: внучкам, дочерям, сестрам, женам, девушкам, мамам и бабушкам.

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    8 Марта на подходе,

    Уж поздравленья на пороге:

    Желаю горестей не знать,

    Счастливой бабочкой порхать.

     

    Свободной птицей воспарить —

    Просторы, горы покорить.

    Надежды, веры и любви.

    И просто счастливо живи!

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    Спешу заранее я поздравить с 8 Марта,

    И праздник пусть еще не наступил,

    Скажу, пусть водопад любви, эмоций,

    Как минимум на год по полной закружил.

     

    Пусть настроение будет лишь отличным,

    Мужчины пусть одарят с головой

    Цветами, комплементами и прочим,

    А жизнь всегда пусть будет белой полосой.

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    Восьмое марта к нам идет,

    Чтоб в сердце принести тепло,

    Чтоб все, чего душа так ждет,

    Сегодня вмиг произошло!

     

    Пусть будет каждое мгновение

    Дарить удачу, яркий свет,

    Только цветное настроение

    И добрых чувств большой букет!

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    С наступающим праздником! Желаю, чтобы этой весной, все в жизни закрутилось хороводом хороших эмоций, воспоминаний и действий. Пусть зародятся новые успешные начинания, а проблемы и невзгоды утекут вместе с весенними ручьями. Я желаю, чтобы красота распустилась, как весенние цветы, а здоровье крепло, как тепло за окном!

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    С наступающим: мамы, сестрёнки!

    Поздравляю, я Вас: и девчонки,

    Бабушки, тёти, подруги и дамы

    Ну и, конечно же, крёстные мамы!

     

    Счастливы будьте, всегда улыбайтесь,

    Пришедшей весной от души наслаждайтесь,

    Лучики солнца в сердца Вы впустите

    И с этого дня, никогда не грустите!

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    На душе пусть расцветают

    Розы, астры — все цветы,

    Женский праздник наступает,

    Всех прекрасней будешь ты!

     

    Будет счастье и веселье,

    Вера, радость и любовь,

    Распахни же в сердце двери,

    Праздник вступит пускай вновь!

     

    Мира, радости, покоя,

    И, конечно же, здоровья,

    С наступающим, ура,

    Вдохновения и добра!

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    Скоро Женский день наступит

    С этим поздравляю вас,

    Пожелать хочу удачи,

    Счастья, мудрости запас,

    Пусть знакомые мужчины

    Дарят вам охапки роз,

    Пусть весна вас вдохновляет,

    А в глазах не будет слез!

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    Международный женский день

    Вот-вот уж в двери постучится,

    В душе пускай цветет сирень,

    Весна пусть солнцем озарится!

     

    Желаю радостных мгновений,

    Взаимной, искренней любви,

    Побольше яркий впечатлений,

    Пусть сбудутся мечты твои!

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    Восьмое Марта наступает,

    Весна нас праздником встречает!

    Мы милых женщин поздравляем,

    И от души любви желаем!

     

    Чтоб щебетали для Вас птицы,

    Наши прекрасные девицы,

    Чтобы лучами грело солнце,

    Пробиваясь к Вам в оконце.

     

    Чтоб свое счастье обрели,

    Проблемы чтоб сожгли в угли,

    Лишь улыбались и смеялись,

    И чтоб этой весной влюблялись!

Лучшие поздравления с наступающим 8 марта

Лучшие поздравления с наступающим 8 марта: оригинальные стихи и открытки

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