Красивые поздравления с наступающим 8 Марта для самых лучших и красивых

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2 8 Марта на подходе, Уж поздравленья на пороге: Желаю горестей не знать, Счастливой бабочкой порхать. Свободной птицей воспарить — Просторы, горы покорить. Надежды, веры и любви. И просто счастливо живи!

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4 Спешу заранее я поздравить с 8 Марта, И праздник пусть еще не наступил, Скажу, пусть водопад любви, эмоций, Как минимум на год по полной закружил. Пусть настроение будет лишь отличным, Мужчины пусть одарят с головой Цветами, комплементами и прочим, А жизнь всегда пусть будет белой полосой.

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6 Восьмое марта к нам идет, Чтоб в сердце принести тепло, Чтоб все, чего душа так ждет, Сегодня вмиг произошло! Пусть будет каждое мгновение Дарить удачу, яркий свет, Только цветное настроение И добрых чувств большой букет!

7 С наступающим праздником! Желаю, чтобы этой весной, все в жизни закрутилось хороводом хороших эмоций, воспоминаний и действий. Пусть зародятся новые успешные начинания, а проблемы и невзгоды утекут вместе с весенними ручьями. Я желаю, чтобы красота распустилась, как весенние цветы, а здоровье крепло, как тепло за окном!

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9 С наступающим: мамы, сестрёнки! Поздравляю, я Вас: и девчонки, Бабушки, тёти, подруги и дамы Ну и, конечно же, крёстные мамы! Счастливы будьте, всегда улыбайтесь, Пришедшей весной от души наслаждайтесь, Лучики солнца в сердца Вы впустите И с этого дня, никогда не грустите!

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11 На душе пусть расцветают Розы, астры — все цветы, Женский праздник наступает, Всех прекрасней будешь ты! Будет счастье и веселье, Вера, радость и любовь, Распахни же в сердце двери, Праздник вступит пускай вновь! Мира, радости, покоя, И, конечно же, здоровья, С наступающим, ура, Вдохновения и добра!

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13 Скоро Женский день наступит С этим поздравляю вас, Пожелать хочу удачи, Счастья, мудрости запас, Пусть знакомые мужчины Дарят вам охапки роз, Пусть весна вас вдохновляет, А в глазах не будет слез!

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15 Международный женский день Вот-вот уж в двери постучится, В душе пускай цветет сирень, Весна пусть солнцем озарится! Желаю радостных мгновений, Взаимной, искренней любви, Побольше яркий впечатлений, Пусть сбудутся мечты твои!

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