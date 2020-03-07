Красивые поздравления с наступающим 8 Марта для самых лучших и красивых

8 Марта на подходе,
Уж поздравленья на пороге:
Желаю горестей не знать,
Счастливой бабочкой порхать.
Свободной птицей воспарить —
Просторы, горы покорить.
Надежды, веры и любви.
И просто счастливо живи!
Спешу заранее я поздравить с 8 Марта,
И праздник пусть еще не наступил,
Скажу, пусть водопад любви, эмоций,
Как минимум на год по полной закружил.
Пусть настроение будет лишь отличным,
Мужчины пусть одарят с головой
Цветами, комплементами и прочим,
А жизнь всегда пусть будет белой полосой.
Восьмое марта к нам идет,
Чтоб в сердце принести тепло,
Чтоб все, чего душа так ждет,
Сегодня вмиг произошло!
Пусть будет каждое мгновение
Дарить удачу, яркий свет,
Только цветное настроение
И добрых чувств большой букет!
С наступающим праздником! Желаю, чтобы этой весной, все в жизни закрутилось хороводом хороших эмоций, воспоминаний и действий. Пусть зародятся новые успешные начинания, а проблемы и невзгоды утекут вместе с весенними ручьями. Я желаю, чтобы красота распустилась, как весенние цветы, а здоровье крепло, как тепло за окном!
С наступающим: мамы, сестрёнки!
Поздравляю, я Вас: и девчонки,
Бабушки, тёти, подруги и дамы
Ну и, конечно же, крёстные мамы!
Счастливы будьте, всегда улыбайтесь,
Пришедшей весной от души наслаждайтесь,
Лучики солнца в сердца Вы впустите
И с этого дня, никогда не грустите!
На душе пусть расцветают
Розы, астры — все цветы,
Женский праздник наступает,
Всех прекрасней будешь ты!
Будет счастье и веселье,
Вера, радость и любовь,
Распахни же в сердце двери,
Праздник вступит пускай вновь!
Мира, радости, покоя,
И, конечно же, здоровья,
С наступающим, ура,
Вдохновения и добра!
Скоро Женский день наступит
С этим поздравляю вас,
Пожелать хочу удачи,
Счастья, мудрости запас,
Пусть знакомые мужчины
Дарят вам охапки роз,
Пусть весна вас вдохновляет,
А в глазах не будет слез!
Международный женский день
Вот-вот уж в двери постучится,
В душе пускай цветет сирень,
Весна пусть солнцем озарится!
Желаю радостных мгновений,
Взаимной, искренней любви,
Побольше яркий впечатлений,
Пусть сбудутся мечты твои!
Восьмое Марта наступает,
Весна нас праздником встречает!
Мы милых женщин поздравляем,
И от души любви желаем!
Чтоб щебетали для Вас птицы,
Наши прекрасные девицы,
Чтобы лучами грело солнце,
Пробиваясь к Вам в оконце.
Чтоб свое счастье обрели,
Проблемы чтоб сожгли в угли,
Лишь улыбались и смеялись,
И чтоб этой весной влюблялись!