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С наступающим 8 марта! Душевные поздравления для любимых женщин, открытки

Смотрите фото (8)
С наступающим 8 марта! Душевные поздравления для любимых женщин, открытки
16:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравления с наступающим 8 Марта, чтобы праздник женской красоты удался на славу!

  • 1

    Примите поздравления с наступающим праздником, с женским днем! Пусть этот день будет незабываемым. Хорошо вам отдохнуть и повеселиться. Пусть самые близкие мужчины сделают 8 марта праздником нежности и заботы, праздником, когда сбываются мечты. Знайте, что вы неотразимы, мы вами восхищаемся!

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  • 3

    С наступающим поздравить

    8 Марта я спешу,

    День отметить этот классно

    Пусть вам будет по плечу.

     

    Закатить девичник нужно,

    Все подарки получить,

    Насладиться днем прекрасным,

    Отдохнуть и покутить.

  • 4

  • 5

    Поздравляем Вас с наступающим праздником, Международным Женским Днем! Пусть для Вас расцветут самые прекрасные тюльпаны, пусть миллионы алых роз будут ждать Вас под окнами! Пусть Ваши любимые мужчины устроят Вам рай на земле! С наступающим 8 Марта!

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    С наступающим, красотки!

    С самым лучшим в мире днем.

    Чтоб устроил вам любимый

    Фантастический прием.

     

    Пусть 8 Марта будет

    В вашей жизни каждый день,

    Чтобы милому вас радовать

    Совсем было не лень!

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    Наступает женский день, 8 марта,

    Всем желаем настроения, азарта,

    Доброты в сердцах, благополучия,

    И капели нежного созвучия.

     

    Пусть в душе распустятся мимозы,

    Лишь от счастья выступают слёзы,

    Вмиг исполнятся все тайные желания,

    Комплименты и в любви признания.

     

    Крепкого здоровья, море счастья,

    Не познать тревоги и ненастья,

    Радости, веселья, позитива,

    Танцев, песен и корпоратива!

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  • 11

    Вот солнце ярче засияло,

    Природа вспряла ото сна,

    Хозяйкой вольной зашагала

    По всем околицам весна!

     

    А вслед за ней и праздник женский

    Уже нагрянет к нам вот-вот,

    Зажжёт огонь любви вселенской,

    Цветов охапки принесёт.

     

    Пусть наслаждаются все дамы,

    Глаза от радости блестят,

    Их в этот день, красивый самый,

    Ждёт комплиментов миллиард!

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    Чудесный день совсем уж рядом,

    Мы милых дам всех поздравляем,

    Удачи вам, любви и ласки,

    Здоровья, счастья всем желаем.

     

    Пусть будет рядом тот мужчина,

    С которым в радости и в горе,

    Улыбок вам и вдохновенья,

    Поездок частых вам на море!

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  • 15

    Примите поздравления с наступающим праздником 8 Марта! Пусть этот весенний день принесет вам только радость и улыбка расцветёт словно первый подснежник! Желаю, чтобы мужчины падали к ногам и вам не хватит ваз вместить все цветы!

Красивые поздравления с наступающим 8 Марта для самых лучших и красивых

Лучшие поздравления с наступающим 8 марта: оригинальные стихи и открытки

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