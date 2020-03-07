С наступающим 8 марта! Душевные поздравления для любимых женщин, открытки

1 Примите поздравления с наступающим праздником, с женским днем! Пусть этот день будет незабываемым. Хорошо вам отдохнуть и повеселиться. Пусть самые близкие мужчины сделают 8 марта праздником нежности и заботы, праздником, когда сбываются мечты. Знайте, что вы неотразимы, мы вами восхищаемся!

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3 С наступающим поздравить 8 Марта я спешу, День отметить этот классно Пусть вам будет по плечу. Закатить девичник нужно, Все подарки получить, Насладиться днем прекрасным, Отдохнуть и покутить.

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5 Поздравляем Вас с наступающим праздником, Международным Женским Днем! Пусть для Вас расцветут самые прекрасные тюльпаны, пусть миллионы алых роз будут ждать Вас под окнами! Пусть Ваши любимые мужчины устроят Вам рай на земле! С наступающим 8 Марта!

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7 С наступающим, красотки! С самым лучшим в мире днем. Чтоб устроил вам любимый Фантастический прием. Пусть 8 Марта будет В вашей жизни каждый день, Чтобы милому вас радовать Совсем было не лень!

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9 Наступает женский день, 8 марта, Всем желаем настроения, азарта, Доброты в сердцах, благополучия, И капели нежного созвучия. Пусть в душе распустятся мимозы, Лишь от счастья выступают слёзы, Вмиг исполнятся все тайные желания, Комплименты и в любви признания. Крепкого здоровья, море счастья, Не познать тревоги и ненастья, Радости, веселья, позитива, Танцев, песен и корпоратива!

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11 Вот солнце ярче засияло, Природа вспряла ото сна, Хозяйкой вольной зашагала По всем околицам весна! А вслед за ней и праздник женский Уже нагрянет к нам вот-вот, Зажжёт огонь любви вселенской, Цветов охапки принесёт. Пусть наслаждаются все дамы, Глаза от радости блестят, Их в этот день, красивый самый, Ждёт комплиментов миллиард!

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13 Чудесный день совсем уж рядом, Мы милых дам всех поздравляем, Удачи вам, любви и ласки, Здоровья, счастья всем желаем. Пусть будет рядом тот мужчина, С которым в радости и в горе, Улыбок вам и вдохновенья, Поездок частых вам на море!

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