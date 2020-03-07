С наступающим 8 марта! Душевные поздравления для любимых женщин, открытки

Примите поздравления с наступающим праздником, с женским днем! Пусть этот день будет незабываемым. Хорошо вам отдохнуть и повеселиться. Пусть самые близкие мужчины сделают 8 марта праздником нежности и заботы, праздником, когда сбываются мечты. Знайте, что вы неотразимы, мы вами восхищаемся!
С наступающим поздравить
8 Марта я спешу,
День отметить этот классно
Пусть вам будет по плечу.
Закатить девичник нужно,
Все подарки получить,
Насладиться днем прекрасным,
Отдохнуть и покутить.
Поздравляем Вас с наступающим праздником, Международным Женским Днем! Пусть для Вас расцветут самые прекрасные тюльпаны, пусть миллионы алых роз будут ждать Вас под окнами! Пусть Ваши любимые мужчины устроят Вам рай на земле! С наступающим 8 Марта!
С наступающим, красотки!
С самым лучшим в мире днем.
Чтоб устроил вам любимый
Фантастический прием.
Пусть 8 Марта будет
В вашей жизни каждый день,
Чтобы милому вас радовать
Совсем было не лень!
Наступает женский день, 8 марта,
Всем желаем настроения, азарта,
Доброты в сердцах, благополучия,
И капели нежного созвучия.
Пусть в душе распустятся мимозы,
Лишь от счастья выступают слёзы,
Вмиг исполнятся все тайные желания,
Комплименты и в любви признания.
Крепкого здоровья, море счастья,
Не познать тревоги и ненастья,
Радости, веселья, позитива,
Танцев, песен и корпоратива!
Вот солнце ярче засияло,
Природа вспряла ото сна,
Хозяйкой вольной зашагала
По всем околицам весна!
А вслед за ней и праздник женский
Уже нагрянет к нам вот-вот,
Зажжёт огонь любви вселенской,
Цветов охапки принесёт.
Пусть наслаждаются все дамы,
Глаза от радости блестят,
Их в этот день, красивый самый,
Ждёт комплиментов миллиард!
Чудесный день совсем уж рядом,
Мы милых дам всех поздравляем,
Удачи вам, любви и ласки,
Здоровья, счастья всем желаем.
Пусть будет рядом тот мужчина,
С которым в радости и в горе,
Улыбок вам и вдохновенья,
Поездок частых вам на море!
Примите поздравления с наступающим праздником 8 Марта! Пусть этот весенний день принесет вам только радость и улыбка расцветёт словно первый подснежник! Желаю, чтобы мужчины падали к ногам и вам не хватит ваз вместить все цветы!