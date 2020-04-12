Вход Господень в Иерусалим 2020: поздравления родным и близким

1 Господь, ты нас благослови И здоровьем награди. Ветви вербы освети, От грехов убереги! Мы в шестое воскресенье Получаем вдохновение, Можем рыбу мы вкусить И родных всех угостить. Вы примите поздравление Со светлым Вербным воскресеньем! Будьте же счастливыми, Добрыми, красивыми!

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3 В Воскресенье Вербное Пусть сбудется мечта заветная, Вас поздравляем с этим днём И с вербочкой здоровье шлём! Не будьте мрачными, пассивными, А будьте бодрыми, активными, Чтоб каждый новый божий день Трудиться было вам не лень!

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5 Пусть веточка вербы пушистой Дарует тепло, благодать И небосвод ясный, чистый, Где туч и невзгод — не видать! Прими в Воскресенье Вербное Букет пожеланий искренних, Хочу, чтоб весна волшебная Несла позитива искорки!

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7 С Вербным Воскресеньем поздравляю вас! Событий хороших и радостных глаз, Счастливых эмоций, волшебных минут. Пусть весенние дни вам счастье несут. Желаю быть крепкими телом и духом. Жить, процветая, на зло сплетням и слухам, А лучше врагов не иметь и не знать И просто отлично жить, поживать.

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9 С Вербным Воскресением вас От души я поздравляю, Мира в жизни и душе В праздник светлый вам желаю. Вербной веточкой пройдитесь По бокам своим скорее, Чтобы стать и духом и крепче И счастливей, здоровее. Вера пусть вам путь укажет К радости, покою в сердце, Светлая любовь откроет Пусть к мечтам высоким дверцы.

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11 Пусть эта верба принесет Вам счастья и везения. Спешу поздравить от души Вас с Вербным Воскресением. Пусть будет радостно всегда И на душе, и в доме. На сердце чистая любовь, И ничего чтоб кроме!

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13 Воскресение Вербное Празднует народ. И Господь великий В храм всех поведет! С праздником сегодня Поздравляю вас. Пусть же благодати Все коснутся вас! Крепкого здоровья И пускай с вербой В дом прибудут счастье, Вера и любовь!

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15 В этот светлый праздник воскресенья, Я желаю мира и добра. Радости, здоровья, настроения, Солнышка, улыбок и тепла. Божьей благодати, и надежды, Вера пусть не гаснет никогда. И всегда горит пускай, как прежде Самая счастливая звезда.

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17 Пусть хранит от всех невзгод, Зла и мыслей скверных. Вас и дом Ваш целый год, Чудесной ветка вербы. Станет светлою душа, Все уйдут обиды. Заполнит сердце доброта, Её лишь сохраните.

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