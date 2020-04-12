Вход Господень в Иерусалим 2020: поздравления родным и близким

Господь, ты нас благослови
И здоровьем награди.
Ветви вербы освети,
От грехов убереги!
Мы в шестое воскресенье
Получаем вдохновение,
Можем рыбу мы вкусить
И родных всех угостить.
Вы примите поздравление
Со светлым Вербным воскресеньем!
Будьте же счастливыми,
Добрыми, красивыми!
В Воскресенье Вербное
Пусть сбудется мечта заветная,
Вас поздравляем с этим днём
И с вербочкой здоровье шлём!
Не будьте мрачными, пассивными,
А будьте бодрыми, активными,
Чтоб каждый новый божий день
Трудиться было вам не лень!
Пусть веточка вербы пушистой
Дарует тепло, благодать
И небосвод ясный, чистый,
Где туч и невзгод — не видать!
Прими в Воскресенье Вербное
Букет пожеланий искренних,
Хочу, чтоб весна волшебная
Несла позитива искорки!
С Вербным Воскресеньем поздравляю вас!
Событий хороших и радостных глаз,
Счастливых эмоций, волшебных минут.
Пусть весенние дни вам счастье несут.
Желаю быть крепкими телом и духом.
Жить, процветая, на зло сплетням и слухам,
А лучше врагов не иметь и не знать
И просто отлично жить, поживать.
С Вербным Воскресением вас
От души я поздравляю,
Мира в жизни и душе
В праздник светлый вам желаю.
Вербной веточкой пройдитесь
По бокам своим скорее,
Чтобы стать и духом и крепче
И счастливей, здоровее.
Вера пусть вам путь укажет
К радости, покою в сердце,
Светлая любовь откроет
Пусть к мечтам высоким дверцы.
Пусть эта верба принесет
Вам счастья и везения.
Спешу поздравить от души
Вас с Вербным Воскресением.
Пусть будет радостно всегда
И на душе, и в доме.
На сердце чистая любовь,
И ничего чтоб кроме!
Воскресение Вербное
Празднует народ.
И Господь великий
В храм всех поведет!
С праздником сегодня
Поздравляю вас.
Пусть же благодати
Все коснутся вас!
Крепкого здоровья
И пускай с вербой
В дом прибудут счастье,
Вера и любовь!
В этот светлый праздник воскресенья,
Я желаю мира и добра.
Радости, здоровья, настроения,
Солнышка, улыбок и тепла.
Божьей благодати, и надежды,
Вера пусть не гаснет никогда.
И всегда горит пускай, как прежде
Самая счастливая звезда.
Пусть хранит от всех невзгод,
Зла и мыслей скверных.
Вас и дом Ваш целый год,
Чудесной ветка вербы.
Станет светлою душа,
Все уйдут обиды.
Заполнит сердце доброта,
Её лишь сохраните.
С веточкой вербы в подарок примите
Мои пожелания, счастья в семье,
Прекрасных мгновений, чудесных событий,
Всего наилучшего, что есть на земле!