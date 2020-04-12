Вход Господень в Иерусалим 2020: поздравления родным и близким

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Воскресенье, 12.04.2020
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16:04 Сегодня Телеграф

Праздник Вербного воскресенья - один из значимых в православной церкви.

  • 1

    Господь, ты нас благослови

    И здоровьем награди.

    Ветви вербы освети,

    От грехов убереги!

     

    Мы в шестое воскресенье

    Получаем вдохновение,

    Можем рыбу мы вкусить

    И родных всех угостить.

     

    Вы примите поздравление

    Со светлым Вербным воскресеньем!

    Будьте же счастливыми,

    Добрыми, красивыми!

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  • 3

    В Воскресенье Вербное

    Пусть сбудется мечта заветная,

    Вас поздравляем с этим днём

    И с вербочкой здоровье шлём!

     

    Не будьте мрачными, пассивными,

    А будьте бодрыми, активными,

    Чтоб каждый новый божий день

    Трудиться было вам не лень!

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  • 5

    Пусть веточка вербы пушистой

    Дарует тепло, благодать

    И небосвод ясный, чистый,

    Где туч и невзгод — не видать!

     

    Прими в Воскресенье Вербное

    Букет пожеланий искренних,

    Хочу, чтоб весна волшебная

    Несла позитива искорки!

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    С Вербным Воскресеньем поздравляю вас!

    Событий хороших и радостных глаз,

    Счастливых эмоций, волшебных минут.

    Пусть весенние дни вам счастье несут.

     

    Желаю быть крепкими телом и духом.

    Жить, процветая, на зло сплетням и слухам,

    А лучше врагов не иметь и не знать

    И просто отлично жить, поживать.

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    С Вербным Воскресением вас

    От души я поздравляю,

    Мира в жизни и душе

    В праздник светлый вам желаю.

     

    Вербной веточкой пройдитесь

    По бокам своим скорее,

    Чтобы стать и духом и крепче

    И счастливей, здоровее.

     

    Вера пусть вам путь укажет

    К радости, покою в сердце,

    Светлая любовь откроет

    Пусть к мечтам высоким дверцы.

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    Пусть эта верба принесет

    Вам счастья и везения.

    Спешу поздравить от души

    Вас с Вербным Воскресением.

     

    Пусть будет радостно всегда

    И на душе, и в доме.

    На сердце чистая любовь,

    И ничего чтоб кроме!

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    Воскресение Вербное

    Празднует народ.

    И Господь великий

    В храм всех поведет!

     

    С праздником сегодня

    Поздравляю вас.

    Пусть же благодати

    Все коснутся вас!

     

    Крепкого здоровья

    И пускай с вербой

    В дом прибудут счастье,

    Вера и любовь!

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    В этот светлый праздник воскресенья,

    Я желаю мира и добра.

    Радости, здоровья, настроения,

    Солнышка, улыбок и тепла.

     

    Божьей благодати, и надежды,

    Вера пусть не гаснет никогда.

    И всегда горит пускай, как прежде

    Самая счастливая звезда.

  • 16

  • 17

    Пусть хранит от всех невзгод,

    Зла и мыслей скверных.

    Вас и дом Ваш целый год,

    Чудесной ветка вербы.

     

    Станет светлою душа,

    Все уйдут обиды.

    Заполнит сердце доброта,

    Её лишь сохраните.

  • 18

  • 19

    С веточкой вербы в подарок примите

    Мои пожелания, счастья в семье,

    Прекрасных мгновений, чудесных событий,

    Всего наилучшего, что есть на земле!

С Вербным воскресеньем 2020! Лучшие СМС-поздравления, открытки

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СМС поздравления с Вербным воскресеньем 2020

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