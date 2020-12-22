Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020

Во вторник, 22 декабря, в Украине отмечается День энергетика.
Праздник был установлен в 1993 году Указом Президента Украины № 522/93 в поддержку инициативы работников энергетики и электротехнической промышленности страны
Символичным является то, что этот праздник, совпадает с самым коротким днем и самой длинной ночью в году, когда работа энергетиков наиболее заметна.
"Телеграф" собрал для вас самые лучшие поздравления с Днем энергетика в прозе, стихах и открытках.
Энергетикам — респект
За уют, тепло и свет.
Мы вас ценим, господа,
Ведь без вас мы ― никуда.
Пусть же в вашей жизни личной
Будет все всегда отлично.
Светлых дней вам, долгих лет
И наш пламенный привет!
Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем легких трудовых недель, бесперебойного энергоснабжения, налаженной работы всех механизмов, полноты ресурсов, много сил, энергии, крепкого здоровья и личного счастья!
Чтобы был в розетке ток,
В кофеварке — кипяток,
В холодильнике — мороз,
И работал пылесос,
Нам поможет энергетик,
Самый лучший спец на свете,
Пожелаем ему в жизни
Бодрых дней и оптимизма!
Хочеться привітати зі святом володарів найяснішої професії - енергетиків! Бажаю вам у роботі, як і в житті, мати безперебійний джерело енергії, продуктивності у вашій справі, затишку і тепла поруч із сімейним вогнищем і найголовніше - відмінного здоров'я!
Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень,
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров'я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.
Поздравляю с Днём энергетика и хочу пожелать, чтобы в жизни не было повода для напряжения, чтобы ни одна твоя мечта не встречала сопротивления, чтобы своим славным трудом и важной работой ты заслуживал всеобщее уважение, чтобы жить тебе удавалось всегда в достатке и комфорте!
Вітаємо людей, які в буквальному сенсі слова, забезпечують наше світле, тепле і комфортне «завтра». Людей, завдяки яким в наших будинках світять лампочки і працюють електроприлади. Бажаємо, щоб і у вас завжди було тепло і затишно в будинках, світло і радісно на серці, успішно і прибутково на роботі. З днем енергетика!
Енергетиком бути круто,
Без сумнівів, це так -
Світло включив, і за хвилину
Відступає тьма і мрак.
Нехай завжди у вас контачить,
Струм біжить по дротах.
Щастя, радості, удачі
У свято ми бажаємо вам!
Поздравляю с профессиональным праздником — днем энергетика! Желаю, чтобы неистощимы были энергетические запасы и появлялись новые альтернативы в энергетических системах. Пусть каждая разработка или проектировка приносит только желанный результат. Будьте находчивы, бдительны, внимательны и всегда в безопасности. Пусть случается как можно меньше пробоев и неполадок. Успехов в работе и ежедневном труде!