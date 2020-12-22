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Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020
Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020

Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020

Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020
Обновлено 07:40 Сегодня Телеграф

Во вторник, 22 декабря, в Украине отмечается День энергетика.

Праздник был установлен в 1993 году Указом Президента Украины № 522/93 в поддержку инициативы работников энергетики и электротехнической промышленности страны

Символичным является то, что этот праздник, совпадает с самым коротким днем и самой длинной ночью в году, когда работа энергетиков наиболее заметна.

"Телеграф" собрал для вас самые лучшие поздравления с Днем энергетика в прозе, стихах и открытках.

Энергетикам — респект

За уют, тепло и свет.

Мы вас ценим, господа,

Ведь без вас мы ― никуда.

Пусть же в вашей жизни личной

Будет все всегда отлично.

Светлых дней вам, долгих лет

И наш пламенный привет!

Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем легких трудовых недель, бесперебойного энергоснабжения, налаженной работы всех механизмов, полноты ресурсов, много сил, энергии, крепкого здоровья и личного счастья!

Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты

Чтобы был в розетке ток,

В кофеварке — кипяток,

В холодильнике — мороз,

И работал пылесос,

Нам поможет энергетик,

Самый лучший спец на свете,

Пожелаем ему в жизни

Бодрых дней и оптимизма!

Хочеться привітати зі святом володарів найяснішої професії - енергетиків! Бажаю вам у роботі, як і в житті, мати безперебійний джерело енергії, продуктивності у вашій справі, затишку і тепла поруч із сімейним вогнищем і найголовніше - відмінного здоров'я!

Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень,

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров'я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

Поздравляю с Днём энергетика и хочу пожелать, чтобы в жизни не было повода для напряжения, чтобы ни одна твоя мечта не встречала сопротивления, чтобы своим славным трудом и важной работой ты заслуживал всеобщее уважение, чтобы жить тебе удавалось всегда в достатке и комфорте!

Вітаємо людей, які в буквальному сенсі слова, забезпечують наше світле, тепле і комфортне «завтра». Людей, завдяки яким в наших будинках світять лампочки і працюють електроприлади. Бажаємо, щоб і у вас завжди було тепло і затишно в будинках, світло і радісно на серці, успішно і прибутково на роботі. З днем енергетика!

Енергетиком бути круто,

Без сумнівів, це так -

Світло включив, і за хвилину

Відступає тьма і мрак.

Нехай завжди у вас контачить,

Струм біжить по дротах.

Щастя, радості, удачі

У свято ми бажаємо вам!

Поздравляю с профессиональным праздником — днем энергетика! Желаю, чтобы неистощимы были энергетические запасы и появлялись новые альтернативы в энергетических системах. Пусть каждая разработка или проектировка приносит только желанный результат. Будьте находчивы, бдительны, внимательны и всегда в безопасности. Пусть случается как можно меньше пробоев и неполадок. Успехов в работе и ежедневном труде!

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Все по теме:

Праздник, Поздравления, День энергетика.

Автор:

Телеграф
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