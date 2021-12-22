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Чудові картинки та привітання з Днем енергетика 2021

Автор
Марія Пономаренко Марія Пономаренко
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День енергетика святкують 22 грудня Новина оновлена 22 грудня 2021, 08:32
День енергетика святкують 22 грудня

Найкрасивіші вітання з Днем енергетика 2021 спеціально для наших читачів.

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначається День енергетика.

Свято було встановлено у 1993 році Указом Президента України № 522/93 на підтримку ініціативи працівників енергетики та електротехнічної промисловості країни

"Телеграф" зібрав для вас найкращі вітання з Днем енергетика у прозі, віршах та листівках.

Вітаємо із професійним святом! Бажаємо легких трудових тижнів, безперебійного енергопостачання, налагодженої роботи всіх механізмів, повноти ресурсів, багато сил, енергії, міцного здоров’я та особистого щастя!

Хочеться привітати зі святом володарів найяснішої професії — енергетиків! Бажаю вам у роботі, як і в житті, мати безперебійне джерело енергії, продуктивності у вашому справі, затишку і тепла поруч із сімейним вогником і найголовніше — відмінного здоров’я!

Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати, щоб у житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своєю славною працею та важливою роботою ти заслуговував на загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку та комфорті!

Вітаємо людей, які в буквальному сенсі слова, забезпечують наше світле, тепле та комфортне «завтра». Людей, завдяки яким у наших будинках світять лампочки і працюють електроприлади. Бажаємо, щоб і у вас завжди було тепло та затишно в будинках, світло та радісно на серці, успішно та прибутково на роботі. З днем енергетика!

Вітаю з професійним святом – днем енергетика! Бажаю, щоб невичерпні були енергетичні запаси та з’являлися нові альтернативи в енергетичних системах. Нехай кожна розробка або проектування дає лише бажаний результат. Будьте винахідливі, пильні, уважні та завжди в безпеці. Нехай трапляється якнайменше пробоїв і неполадок. Успіхів у роботі та щоденній праці!

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні ми відзначаємо ще одне свято – День Анни. "Телеграф" розповідав, що не можна робити цього дня, а також підготував для вас гарні листівки зі святом.

Теги:
#Свято #Поздоровлення #День енергетика
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