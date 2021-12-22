З Днем ангела Анни! Зворушливі привітання з іменинами у віршах, прозі та листівках
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Обов’язково привітайте всіх знайомих Ань зі святом.
У середу, 22 грудня, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці, що означає, що всі дівчата, яких назвали іменем святої, відзначають свої іменини.
Свята Анна народилася в I столітті до нашої ери в Єрусалимі у сім’ї священника. Анна була одружена з Йоакимом, у них довго не було дітей. І лише через 50 років у них народилася дочка Марія, яка після народить Ісуса Христа.
Ім’я Анна — одне з найпоширеніших у світі. Воно має давньоєврейське коріння, і в перекладі з івриту означає "милість", "сила", "благодать", "хоробрість".
Дівчата, яких назвали Аннами, дуже веселі та товариські. Вони легко йдуть на контакт, і можуть порозумітися практично з кожним. Однак якщо Анни бачать, що їх добротою та безкорисливістю нахабно користуються і зловживають ними, вони можуть і "вжалити".
"Телеграф" вітає всіх дівчат, яких звуть Анна, і бажає їм усіх благ. Ми зібрали для вас найкрасивіші та зворушливі привітання зі святом, щоб ви могли надіслати всім своїм знайомим.
Привітання з Днем ангела Анни у картинках
Привітання з Днем ангела Анни у віршах та прозі
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає,
Ангел покровитель!
Люба Анюто, вітаю тебе від щирого серця! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитись у майбутнє з доброю надією, не озиратися назад та жити щасливим сьогоденням. Нехай все в твоєму житті вдається, нехай буде світлим і чудовим твій щодня.
Бажаєм, що мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.
Анюто, вітаю тебе. Бажаю завжди йти у вірному напрямку, постійно приймати правильні рішення, ніколи не відмовлятися від своїх бажань та ідей, нізащо не прогаяти свого щастя. Успіхів тобі, Аню, і всіх благ!
В день Ангела Ганнусі бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
Анно, вітаю зі святом! Бажаю, щоб ти завжди була впевнена в собі, ніколи не сумнівалася у своїх рішеннях, цвіла та радувала оточуючих своєю красою, добрим серцем та щедрою душею. Будь щаслива щомиті, зустрічай дивовижних людей, надихайся навколишнім світом і чаруй своїм шармом!
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім’я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аня, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
Нехай радість, везіння і доброта нескінченним потоком увірвуться в твоє життя і поселяться в ньому назавжди, а душа буде переповнена задоволенням від досконалих справ та вчинків. Нехай завжди ранок починається з чудового настрою, а день проходить у приємній метушні.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів українці відпочиватимуть у період новорічно-різдвяних свят.
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