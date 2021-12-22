З Днем ангела Анни! Зворушливі привітання з іменинами у віршах, прозі та листівках

Обов’язково привітайте всіх знайомих Ань зі святом.

У середу, 22 грудня, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці, що означає, що всі дівчата, яких назвали іменем святої, відзначають свої іменини.

Свята Анна народилася в I столітті до нашої ери в Єрусалимі у сім’ї священника. Анна була одружена з Йоакимом, у них довго не було дітей. І лише через 50 років у них народилася дочка Марія, яка після народить Ісуса Христа.

Ім’я Анна — одне з найпоширеніших у світі. Воно має давньоєврейське коріння, і в перекладі з івриту означає "милість", "сила", "благодать", "хоробрість".

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Дівчата, яких назвали Аннами, дуже веселі та товариські. Вони легко йдуть на контакт, і можуть порозумітися практично з кожним. Однак якщо Анни бачать, що їх добротою та безкорисливістю нахабно користуються і зловживають ними, вони можуть і "вжалити".

"Телеграф" вітає всіх дівчат, яких звуть Анна, і бажає їм усіх благ. Ми зібрали для вас найкрасивіші та зворушливі привітання зі святом, щоб ви могли надіслати всім своїм знайомим.

Привітання з Днем ангела Анни у картинках

Привітання з Днем ангела Анни у віршах та прозі

В день святковий гріють душу, Теплі побажання, Настрій свята в серці творять, Щирі привітання! В іменини ми бажаєм, І щодня й щомиті, Хай же Анні помагає, Ангел покровитель!

Люба Анюто, вітаю тебе від щирого серця! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитись у майбутнє з доброю надією, не озиратися назад та жити щасливим сьогоденням. Нехай все в твоєму житті вдається, нехай буде світлим і чудовим твій щодня.

Бажаєм, що мрії здійснились, Бажаємо миру й добра, І серце щоб Анни зігріли Теплі та щирі слова! Хай сяють на небі всі зорі, Та доля нехай посміхається, І навіть найважчії гори З успіхом легко долаються.

Анюто, вітаю тебе. Бажаю завжди йти у вірному напрямку, постійно приймати правильні рішення, ніколи не відмовлятися від своїх бажань та ідей, нізащо не прогаяти свого щастя. Успіхів тобі, Аню, і всіх благ!

В день Ангела Ганнусі бажаю я любові І від душі успішних перемог, Натхнення, щастя світлого, здоров’я І хай тебе оберігає Бог!

Анно, вітаю зі святом! Бажаю, щоб ти завжди була впевнена в собі, ніколи не сумнівалася у своїх рішеннях, цвіла та радувала оточуючих своєю красою, добрим серцем та щедрою душею. Будь щаслива щомиті, зустрічай дивовижних людей, надихайся навколишнім світом і чаруй своїм шармом!

Голос морських стихій, Сонця грайливий промінь. Ім’я твоє — наче хвиль прибій, Що завжди приходить на спомин. Аня, яскравих днів У день іменин тобі! Вірних друзів та гарних снів, Багато добра та долі!

Нехай радість, везіння і доброта нескінченним потоком увірвуться в твоє життя і поселяться в ньому назавжди, а душа буде переповнена задоволенням від досконалих справ та вчинків. Нехай завжди ранок починається з чудового настрою, а день проходить у приємній метушні.

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