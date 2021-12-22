Рус

З Днем ангела Анни! Зворушливі привітання з іменинами у віршах, прозі та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
116
Найяскравішою якістю характеру Анни є доброта.
Найяскравішою якістю характеру Анни є доброта.

Обов’язково привітайте всіх знайомих Ань зі святом.

У середу, 22 грудня, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці, що означає, що всі дівчата, яких назвали іменем святої, відзначають свої іменини.

Свята Анна народилася в I столітті до нашої ери в Єрусалимі у сім’ї священника. Анна була одружена з Йоакимом, у них довго не було дітей. І лише через 50 років у них народилася дочка Марія, яка після народить Ісуса Христа.

Ім’я Анна — одне з найпоширеніших у світі. Воно має давньоєврейське коріння, і в перекладі з івриту означає "милість", "сила", "благодать", "хоробрість".

Дівчата, яких назвали Аннами, дуже веселі та товариські. Вони легко йдуть на контакт, і можуть порозумітися практично з кожним. Однак якщо Анни бачать, що їх добротою та безкорисливістю нахабно користуються і зловживають ними, вони можуть і "вжалити".

"Телеграф" вітає всіх дівчат, яких звуть Анна, і бажає їм усіх благ. Ми зібрали для вас найкрасивіші та зворушливі привітання зі святом, щоб ви могли надіслати всім своїм знайомим.

Привітання з Днем ангела Анни у картинках

Привітання з Днем ангела Анни у віршах та прозі

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

Люба Анюто, вітаю тебе від щирого серця! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитись у майбутнє з доброю надією, не озиратися назад та жити щасливим сьогоденням. Нехай все в твоєму житті вдається, нехай буде світлим і чудовим твій щодня.

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

Анюто, вітаю тебе. Бажаю завжди йти у вірному напрямку, постійно приймати правильні рішення, ніколи не відмовлятися від своїх бажань та ідей, нізащо не прогаяти свого щастя. Успіхів тобі, Аню, і всіх благ!

В день Ангела Ганнусі бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Анно, вітаю зі святом! Бажаю, щоб ти завжди була впевнена в собі, ніколи не сумнівалася у своїх рішеннях, цвіла та радувала оточуючих своєю красою, добрим серцем та щедрою душею. Будь щаслива щомиті, зустрічай дивовижних людей, надихайся навколишнім світом і чаруй своїм шармом!

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

Нехай радість, везіння і доброта нескінченним потоком увірвуться в твоє життя і поселяться в ньому назавжди, а душа буде переповнена задоволенням від досконалих справ та вчинків. Нехай завжди ранок починається з чудового настрою, а день проходить у приємній метушні.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів українці відпочиватимуть у період новорічно-різдвяних свят.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #День Святої Анни #День Ангела Анни #День Анни #День Анни Зимової
Головні підсумки 21 грудня
Україна
Підсумки дня 21 грудня: Зеленський наполягає на переговорах із Путіним, Порошенко у Польщі, українець переміг "Омікрон"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні підсумки 21 грудня
Підсумки дня 21 грудня: Зеленський наполягає на переговорах із Путіним, Порошенко у Польщі, українець переміг "Омікрон"
Дата публікації
Категорія
До фіналу конкурсу на керівника дійшло лише двоє кандидатів
Справжнє свавілля: зрив призначення голови САП став топ-темою обговорення в соцмережах
Дата публікації
Категорія
Чиновники сподіваються, що заборона пакетів допоможе екології
Мільярди за пакети: скільки грошей українці витратить на упаковку продуктів у магазинах
Дата публікації
Категорія
2022 року в Україні намічаються п’ять етапів підвищення пенсій
Мінімалка понад 2000 гривень та 12 підвищеннь: що очікує українських пенсіонерів у 2022 року
Дата публікації
Категорія
Маріуполь вже зазнав ворожих обстрілів і став проукраїнським
"Ми вважаємо, що Росія вже наступила": як живе Маріуполь під загрозою вторгнення військ РФ