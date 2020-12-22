Красивые поздравления и открытки с Днем святой Анны 2020

Во вторник, 22 декабря, православные отмечают важный религиозный праздник — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Кроме того, церковь чтит память святой пророчицы Анны, матери Самуила.
В народе этот день известный как день Анны зимней и день ангела Анны.
Девушка названая этим именем, обычно покладиста и мила, однако имеет внутренний стержень. Так что залезть к ней на шею и свесить ножки не получится — Аня добра и отзывчива до поры до времени, а точнее пока ее добротой не станут злоупотреблять. Еще больше характеристик об обладателях имени Анна читайте здесь.
Анна – одно из самых популярных имен на постсоветском пространстве, поэтому каждому есть кого поздравить сегодня.
"Телеграф" собрал для вас самые яркие поздравительные картинки и открытки на русском и украинском языках.
Желаю быть любимой и любить,
Радоваться жизни каждый миг!
Пусть в сердце сохраняется покой.
Хорошие люди будут с тобой.
Ангел твій зиму приносить,
І для тебе в небі просить:
Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сім'ї любов та шану
Із днем ангела Анно!
Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!
Ганнуся, з днем Ангела! Бажаю, щоб вищі сили ніколи не залишали тебе наодинці з проблемами, захищали від невдач і проблем. Будь щасливою!
Анной при рождении назвали
Неспроста, как видимо, тебя!
Ангелов тобой очаровали
И в восторге абсолютном я!
Пожелаю разного богатства:
Яхт, бриллиантов, денег и машин.
Но еще, счастливой оставаться
И в гармонии достичь вершин!
Тебе, Аню, вітаю,
Будь прекрасною, як квітка,
І хай щастя заповнює
В житті кожен куточок.
Будуть радісні зустрічі
Дні собою розбавляти,
І любов теплом навічно
Тебе буде зігрівати!
Не зря тебя Анной решили назвать,
Ведь в имени этом любовь, благодать!
В тебе есть заботливость и доброта,
Для близких ты, Анечка, просто мечта!
Пусть яркая внешность удачу несет,
Твой славный характер к успеху ведет,
Пусть каждый денек украшает задор,
Улыбки друзей и для счастья простор!
Дорога Анюта, вітаю тебе від щирого серця з днем Ангела! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. З іменинами!
Желаю, милая Анюта,
Тебе счастливой быть всегда!
Пусть дарит каждая минута
Тебе лишь яркие цвета!
Пускай улыбка освещает
Лучами солнца все вокруг!
Пусть все, чего душа желает,
Легко осуществится вдруг!