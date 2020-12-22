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Красивые поздравления и открытки с Днем святой Анны 2020

Красивые поздравления и открытки с Днем святой Анны 2020
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф

Во вторник, 22 декабря, православные отмечают важный религиозный праздник — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Кроме того, церковь чтит память святой пророчицы Анны, матери Самуила.

В народе этот день известный как день Анны зимней и день ангела Анны.

Девушка названая этим именем, обычно покладиста и мила, однако имеет внутренний стержень. Так что залезть к ней на шею и свесить ножки не получится — Аня добра и отзывчива до поры до времени, а точнее пока ее добротой не станут злоупотреблять. Еще больше характеристик об обладателях имени Анна читайте здесь.

Анна – одно из самых популярных имен на постсоветском пространстве, поэтому каждому есть кого поздравить сегодня.

"Телеграф" собрал для вас самые яркие поздравительные картинки и открытки на русском и украинском языках.

Желаю быть любимой и любить,

Радоваться жизни каждый миг!

Пусть в сердце сохраняется покой.

Хорошие люди будут с тобой.

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 22 декабря

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім'ї любов та шану

Із днем ангела Анно!

Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!

Ганнуся, з днем Ангела! Бажаю, щоб вищі сили ніколи не залишали тебе наодинці з проблемами, захищали від невдач і проблем. Будь щасливою!

День Анны: красивые поздравления в стихах и прозе

Анной при рождении назвали

Неспроста, как видимо, тебя!

Ангелов тобой очаровали

И в восторге абсолютном я!

Пожелаю разного богатства:

Яхт, бриллиантов, денег и машин.

Но еще, счастливой оставаться

И в гармонии достичь вершин!

Тебе, Аню, вітаю,

Будь прекрасною, як квітка,

І хай щастя заповнює

В житті кожен куточок.

Будуть радісні зустрічі

Дні собою розбавляти,

І любов теплом навічно

Тебе буде зігрівати!

Не зря тебя Анной решили назвать,

Ведь в имени этом любовь, благодать!

В тебе есть заботливость и доброта,

Для близких ты, Анечка, просто мечта!

Пусть яркая внешность удачу несет,

Твой славный характер к успеху ведет,

Пусть каждый денек украшает задор,

Улыбки друзей и для счастья простор!

Дорога Анюта, вітаю тебе від щирого серця з днем Ангела! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. З іменинами!

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

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Все по теме:

Поздравления, Празник, Именины, День Анны.

Автор:

Телеграф
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