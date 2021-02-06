С днем ангела, Оксана! Красивые открытки и картинки с поздравлением

В субботу, 6 февраля, православная церковь чтит память святой блаженной Ксении Петербургской.

Ксения рано овдовела. Чтобы принести покаяния за своего супруга, девушка обратилась к Богу и всю жизнь вымаливала у него прощения. После похорон Ксения отдала все вещи мужа и приняла на себя подвиг юродства. За смирение и кротость она была наделена даром исцеления, а в 1988 году была причислена к лику святых.

Имена Оксана и Ксения имеют общее происхождения и переводится с греческого языка как "чужестранка", "странница", "гостья".

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По характеру Оксана принципиальная и прямолинейная, часто непредсказуема и способна совершать неожиданные для всех поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения и достояно выходить из сложных ситуаций.

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