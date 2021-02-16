С днем ангела, Анна! Красивые открытки, картинки и поздравления

16 февраля церковь почитает память Анны Пророчицы, а это значит, что все девушки, которых нарекли именем святой отмечают свои именины.

Анна Пророчица известна тем, что предсказала появление Иисуса Христа. Вместе с Симеоном Богоприимецем она встречала еще маленького сына Божьего в Иерусалимском храме. К святой обращаются для защиты детей.

Специально по этому поводу "Телеграф" приготовил красивые поздравления с днем ангела Анны.

Имя Анна одно из самых популярных в мире. Анна происходит с древнееврейского языка. И означает «милость», «сила», «благодать», «храбрость». Также католики и православные приписывают имени еще одно значение – «милость божья».

Анны - легко идут на контакт, очень общительны, доверчивые и открытые. Носительницы имени целеустремленные, умные и коммуникабельные, обладают прекрасным красноречием. У девушек и именем Анна хорошо развитая интуиция и аналитические способности.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить Ань с именинами:

Также, "Телеграф" предлагает Вам поздравления с днем ангела Анны в прозе и стихах.