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С днем ангела, Анна! Красивые открытки, картинки и поздравления

С днем ангела, Анна! Красивые открытки, картинки и поздравления
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

16 февраля церковь почитает память Анны Пророчицы, а это значит, что все девушки, которых нарекли именем святой отмечают свои именины.

Анна Пророчица известна тем, что предсказала появление Иисуса Христа. Вместе с Симеоном Богоприимецем она встречала еще маленького сына Божьего в Иерусалимском храме. К святой обращаются для защиты детей.

Специально по этому поводу "Телеграф" приготовил красивые поздравления с днем ангела Анны.

Имя Анна одно из самых популярных в мире. Анна происходит с древнееврейского языка. И означает «милость», «сила», «благодать», «храбрость». Также католики и православные приписывают имени еще одно значение – «милость божья».

Анны - легко идут на контакт, очень общительны, доверчивые и открытые. Носительницы имени целеустремленные, умные и коммуникабельные, обладают прекрасным красноречием. У девушек и именем Анна хорошо развитая интуиция и аналитические способности.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить Ань с именинами:

Также, "Телеграф" предлагает Вам поздравления с днем ангела Анны в прозе и стихах.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Праздник, Поздравления, День ангела, Именины, Именины Анны.
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