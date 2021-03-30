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Теплый Алексей 30 марта 2021: открытки и картинки к празднику

Теплый Алексей 30 марта 2021: открытки и картинки к празднику
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Во вторник, 30 марта, православные почитают память Преподобного Алексия, человека Божия. В народе это праздник называют Теплым Алексеем, ведь считается, что именно с этого дня приходит весеннее тепло.

В этот праздник принято веселиться и собираться за большим праздничным столом. 

Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник

Также 30 марта все Алексеи отмечают свои именины. Имя Алексей происходит от греческого Алексиос, что в переводе означает "защитник". 

Алексеи ответственные, порядочные, честные, всегда стремятся защищать женщин. Имеет отличное чувство юмора, любит веселиться и дурачиться, поэтому ему всегда рады. Помимо позитивных качеств, стоит отметить, что Леши - упрямые и могут навязывать свое мнение, не умеют идти на компромисс, и не любят уступать.

"Телеграф" собрал красивые картинки и открытки на русском и украинском языках по случаю праздника.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

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Праздник, Приметы, Поздравления, Картинки.
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