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Теплий Олексій 30 березня 2022: листівки та картинки до свята

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Олексій Теплий відзначається 30 березня Новина оновлена 30 березня 2022, 10:55
Олексій Теплий відзначається 30 березня

30 березня православні святкують день святого Олексія. “Телеграф” зібрав найкращі листівки та картинки зі святом.

У середу, 30 березня, православні вшановують пам’ять Преподобного Алексія, людини Божої. У народі це свято називають "теплим Олексієм", адже вважається, що саме з цього дня приходить весняне тепло.

У це свято прийнято веселитися та збиратися за великим святковим столом.

Також 30 березня усі Олексії відзначають свої іменини. Ім’я Олексій походить від грецького Алексіоса, що в перекладі означає "захисник".

Олексії відповідальні, порядні, чесні, завжди прагнуть захищати жінок. Має відмінне почуття гумору, любить веселитися та дуріти, тому йому завжди раді. Крім позитивних якостей, варто зазначити, що Льоші — вперті й можуть нав’язувати свою думку, не вміють іти на компроміс і не люблять поступатися.

"Телеграф" зібрав красиві картинки та листівки російською та українською мовами з нагоди свята.

Листівки із Теплим Олексієм

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в році відзначається два Великодня та у чому головні відмінності свята у західних та східних християн.

Теги:
#Свято #Прикмети #Поздоровлення #Картинки
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