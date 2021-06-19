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Поздравления с Троицей 2021: красивые открытки и картинки на русском и украинском

Поздравления с Троицей 2021: красивые открытки и картинки на русском и украинском
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф

Ежегодно на 50 день после Пасхи, православная церковь отмечает один из самых больших праздников - Троица. В 2021 году этот праздник выпал на 20 июня.

Святая Троица - один из двенадцати важнейших христианских праздников. Этот день посвящен Пресвятой Троице: Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу. Согласно Библии,  именно на Троицу на Марию и апостолов снизошел Святой Дух в Иерусалиме. После этого, апостолы получили способность исцелять и пророчить, а также говорить на разных языках.

Троица символизирует расцвет природы и приход настоящего лета.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых:

Ранее, "Телеграф" писал, какое значение у этого праздника и что категорически запрещено делать на Троицу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, Троица.
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