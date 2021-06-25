День ангела Анны: красивые открытки и картинки

25 июня свои именины отмечают все девушки и женщины по имени Анна. Именно в этот день почитается память святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, дочери ростовского князя Димитрия Борисовича.

Имя Анна происходит от древнееврейского имени Ханна - "благодать", "милость божья", "миловидная", "симпатичная".

Самым ярким качеством характера Анны является доброта. Очень привязана к родным людям. В самых сложных ситуациях готова прийти на помощь или оказать моральную поддержку.

В этот день "Телеграф" собрал подборку лучших поздравительных открыток и картинок с именинами Анны. Поздравьте носительниц этого красивого имени и подарите хорошее настроение.

Напомним, что 25 июня также почитается память Петра Афонского, жившего в IV веке.