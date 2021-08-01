Когда именины Ильи: дата, красивые поздравления в открытках и картинках

В понедельник, 2 августа, христиане празднуют Ильин день (Илья пророк). Предки называли эту дату "грозным праздником", ведь пророк считался повелителем грозы и молнии.

Интересно, что в год Илью чтят 23 раза, из них три - приходится на август. Это почитание памяти пророка Илию Фесвитянина (2 августа), священномученика Илию, иеромонаха Свято-Николаевского монастыря (25 августа) и преподобного Илию Калабрийского (30 августа).

С древнееврейского имя Илья переводится как "крепость Господня", "сила Божья".

Носители данного церковного имени хорошо воспитаны, самостоятельны, но также эмоциональны, импульсивны и вспыльчивы. Илья обладает острым умом, всегда придет на помощь и не убегает от проблем. Может поддаться на провокации или плохое влияние.

"Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок с Днем ангела Ильи на русском и украинском языках. Не забудьте поздравить родных и близких - носителей этого имени.

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: zoloti.com.ua

Источник: vitay.com.ua

Когда чтится память Николая Чудотворца в последнем месяце лета, узнайте по ссылке.