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Когда именины Ильи: дата, красивые поздравления в открытках и картинках

Когда именины Ильи: дата, красивые поздравления в открытках и картинках
15:18 Сегодня Телеграф

В понедельник, 2 августа, христиане празднуют Ильин день (Илья пророк). Предки называли эту дату "грозным праздником", ведь пророк считался повелителем грозы и молнии.

Интересно, что в год Илью чтят 23 раза, из них три - приходится на август. Это почитание памяти пророка Илию Фесвитянина (2 августа), священномученика Илию, иеромонаха Свято-Николаевского монастыря (25 августа) и преподобного Илию Калабрийского (30 августа).

С древнееврейского имя Илья переводится как "крепость Господня", "сила Божья".

В августе украинцы будут отмечать День независимости: календарь праздников на последний месяц лета

Носители данного церковного имени хорошо воспитаны, самостоятельны, но также эмоциональны, импульсивны и вспыльчивы. Илья обладает острым умом, всегда придет на помощь и не убегает от проблем. Может поддаться на провокации или плохое влияние.

"Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок с Днем ангела Ильи на русском и украинском языках. Не забудьте поздравить родных и близких - носителей этого имени.

Открытки

Источник: bonnycards.ru

открытки

Источник: bonnycards.ru

открытки

Источник: bonnycards.ru

открытки

Источник: bonnycards.ru

открытки

Источник: bonnycards.ru

открытки

Источник: zoloti.com.ua

открытки

Источник: vitay.com.ua

Когда чтится память Николая Чудотворца в последнем месяце лета, узнайте по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Поздравления, Праздники, Открытки, Ильин день, Именины.
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