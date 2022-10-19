Дешевый и эффективный – украинский БПЛА «Punisher» работает в интересах Сил специальных операций Украины

Украинский дрон один из самых лучших в мире по критерию размера, стоимости и эффективности

Известный украинский журналист Игорь Цаплиенко продемонстрировал видео на котором БПЛА "Punisher" наносит удар по наблюдательному пункту оккупантов в интересах ССО Украины.

Несмотря на иностранное название, которое переводится как "Каратель", данный БПЛА является полностью украинской разработкой, которая действует в интересах ВСУ с 2016 года, когда была разработана и начала производиться компанией UA Dynamics.

Конструктивно, "Каратель" построен по классической самолетной схеме, запускается с катапульты может выполнять задания на максимальной дальность от оператора до 45 км, поднимаясь на высоту до 400 метров. При этом максимальная скорость дрона – 198 км/ч, а крейсерская, которую он может развивать постоянно – 80 км/час. С помощью аккумуляторов БПЛА может держаться в небе до 3 часов и имеет общий вес всего до 7,5 кг, что делает его одним из самых малых ударных дронов в мире.

В качестве вооружения дрон использует свободно падающие неуправляемые бомбы UB-75HE калибром 75 мм и весом до 2 кг, которые могут быть фугасными против легкобронированных целей, кумулятивными против танков и зажигательными. При этом точность при сбрасывании с высоты до 400 м не превышает 4 метров.

Стоимость БПЛА составляет порядка 60 тысяч долларов, причем сам дрон стоит лишь около 10 тысяч, а остальное приходится на комплект оборудования для его запуска. Обслуживают оборудование расчет из 3 подготовленных операторов.

"Каратель" далеко не единственный дешевый украинский ударный дрон, служащий на передовой, к ним относится также и R-18.