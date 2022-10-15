Украинский дрон-бомбардировщик R18: дешевый, но эффективный, и окупает себя в 670 раз

Дрон стоисотью в 25 тысяч способен уничтожить вражескую технику в миллионы

Беспилотники – это неотрывная часть современного поля боя, над которым парят как дроны-камикадзе, чья задача – нанести один удар и погибнуть, так и БПЛА, которые используются как самолеты и вертолеты для нанесения многократных авиаударов. Разве что боеприпасы у них куда меньше.

И в Украине есть не только такие дроны, поступившие по программе ленд-лиза или купленные ранее, как "Байрактары", но и собственные разработки всего спектра – от разведывательных, до ударных.

На этом фоне одна из наиболее интересных разработок – ударный дрон многоразового использования R18. Хотя его показатели кому-то могут показаться скромными – беспилотник может нести полезную нагрузку в виде боеприпасов весом до 5 кг и на довольно небольшую дальность – он полностью отвечает концепции использования БПЛА, а кое в чем даже уникален.

"R18 – мультироторного типа (вертикального взлета-посадки не самолетной, а условно "вертолетной" схемы с 8 роторами – ред.), но при этом выполняет боевые задачи. Аналогичные дроны, скажем, в США используются только как разведывательные и вооружения не несут. У них ударные — это обычно самолетный тип, камикадзе или что-то подобное", — рассказал "Телеграфу" об уникальной особенности R18 руководитель направления роботизированной техники ОО "Аэроразведка" Вадим Юник.

Выбор именно такой уникальной схемы БПЛА объяснялся выбранной разработчиком концепцией дрона – дешевого, но эффективного. Так, R18 производили с расчетом на низкую себестоимость выстрела, и с этой задачей он справился, ведь дрон бомбит, грубо говоря, примитивными дешевыми боеприпасами, что делает его экономически очень эффективным.

"Стоимость комплекса R18, в который входят два октокоптера (название БПЛА от латинского "октос", что в переводе значит 8 и равно числу роторов R18 – ред.) и наземная станция, составляет около $45 000. R18 имеет высокую окупаемость, мы подсчитали: каждый доллар, вложенный в создание коптера равен $670 потерь врага из-за уничтоженной и поврежденной военной техники", — приводит экономический расчет Вадим Юник.

Точно неизвестно, сколько именно дронов имеют ВСУ, но, по оценкам специалистов, уж точно не меньше тысячи единиц.