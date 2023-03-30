В Польше показывают сериал, круто изменивший судьбу Зеленского и Украины: о чем речь и кто сыграл главную роль

Ремейк украинского телесериала "Слуга народа" показывают в соседней стране

Украинский сериал "Слуга народа" вышел на экран в ноябре 2015 года. Политическая сатира рассказывает об обычном учителе истории, который внезапно становится президентом. Проект стал очень популярен, что подтолкнуло студию "Квартал 95" снять три сезона и полнометражный фильм. Сменил сериал и судьбу главного героя — Владимира Зеленского. Тот на волне популярности стал президентом, использовав сериал в качестве предвыборной технологии.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Зеленский стал самым популярным политиком на планете, а сериал "Слуга народа" получил всемирную известность. Телеканалы по всей Европе купили права на его трансляцию, в США можно смотреть на Netflix, а Polsat решил снять собственную версию "Слуги". На польских платформах сериал дебютировал 4 марта. Пока было показано только 8 из 24 эпизодов.

Главным героем выступает учитель истории Игнаций Конечный, который в результате разных интриг становится президентом. Сцены польского аналога почти идентичны и часто совпадают в мельчайших деталях (сцена с велосипедом, распыление духов в лицо, слепок ноги для Музея футбола, "посиделки" президента с медиками, рабочими или девушкой в народном костюме).

"Мы делаем достаточно близкую версию оригинала, но проблемы о которых мы говорим и политические перспективы Украины в то время отличаются от настоящего. Да и проблемы в Польше тоже другие. Поэтому время от времени мы отступаем от оригинала и добавляем собственные решения. Например, у нас президент не имеет столько полномочий, как в Украине, он не так много дел решает», – рассказал режиссер Мацей Белинский.

Создатели сериала предупреждают, что не стоит в сериале искать комментарии текущей политической ситуации в Польше. Это об истории обычного человека, попадающего в неожиданную ситуацию и в результате переживающего многочисленные приключения. Идея заключается в том, что кто-то хороший и честный тоже может найти место в политике.

Кого избрали на главную роль сериала?

С самого начала в СМИ чаще всего появлялось имя Петр Адамчик. Информацию перепечатали несколько порталов, поэтому актер решил официально опровергнуть этот слух. Позже в сети появились имена Бориса Шица и Мацея Штура. Интернет-пользователи также предполагали, что у Томаша Каролака есть шанс. Однако ни один из них не сыграл главную роль — Polsat сделал ставку на замечательного театрального актера Марчина Гицнара, не только очень талантливого, но и очень похожего на оригинального героя сериала.

"Выбор Марчина Гицнара был обусловлен его замечательным мастерством, а также идеально соответствующей характеру внешностью и манерой. В кастинге приняли участие более 150 актеров, мы искали человека в возрасте около 40 лет", — говорит польскому изданию источник, связанный с производством . сериала.

Кто такой Марчин Гицнар?

Марцин Гицнар

Марчину Гицнару 39 лет он актер и театральный режиссер. В основном он известен своими ролями в театре, сериалах и дубляже. Мы могли наблюдать его в "Далеко от растяжки" на Polsat, "Prawie Agata", "На добро и на зло" или в "Цвета счастья".

Он является лауреатом многочисленных наград за свои роли, в частности, он был награжден премией "Феликс Варшавский" в 2008 году и премией Анджея Нарделли в 2006 году. В 2017 году он получил государственное отличие – Серебряный Крест Заслуги – за свои заслуги перед государством и гражданами. Кроме того, Марчин Гицнар имел десятилетний опыт игры в Национальном театре в Варшаве и был художественным руководителем Театра им. Сольского в Тарнове. Последние два года он работал директором театра им. Стефана Ярача в Лодзи. Интересно, что его брат Энджей Гицнар также является актером.

"Украинский оригинал сериала, в котором Владимир Зеленский исполнил главную роль, помог ему достичь власти. Сможет ли Марчин Гикнар повторить этот успех? Это остается неизвестным. Однако мы можем засвидетельствовать, что этот сериал принесет много хорошего настроения и интересных размышлений о политике", — анонсируют сериал поляки.

Именно сериал стал одним из самых успешных предвыборных шагов Владимира Зеленского и фактически стартом его политического пути. Значительная часть украинцев видела в Зеленском его персонажа Голобородько, который был простым учителем, а стал главой государства.

На пост президента Украины Владимир Зеленский вступил с бэкграундом актера и комика. После первых встреч с Зеленским дипломаты западных стран были шокированы его низким уровнем осведомленности в вопросах создания государства и мировой безопасности. Его не воспринимали как лидера, потому что карьера шоумена мало пересекалась с политикой. Однако с началом войны, неожиданно для многих, он стал одним из самых влиятельных политиков в мире. Именно Зеленский для мира стал олицетворением борьбы и устойчивости украинского народа в битве против российских агрессоров.

Что Зеленский думает о польском римейке "Слуги народа"?

Владимир Зеленский

Режиссер Окол Хамидов ответил на этот вопрос в интервью Świat Seriali и рассказал, что о постановке сказал президент Украины.

"Зеленский когда-то приезжал во Вроцлав на встречу, мы пошли в паб, посидели и поговорили. Эти разговоры были в основном о "Сватах" и об идее общего польско-украинского полнометражного фильма. Тогда его партнершей должна была быть польская актриса. Мы сидели за бокалом вина" и Зеленский говорит: "Может, ты купишь у меня "Слугу народа". Это веселый сериал", – сказал режиссер.

Идея сериала лежала два года, потому что особого интереса к политическим темам не было. Однако начало войны в Украине значительно изменило ситуацию. Популярность подобных телевизионных проектов стала настолько велика, что появились предложения по выкупу прав на сериал. Некоторые даже предлагали цену в сто раз выше, чем в контракте с Зеленским. Все предложения выкупа были отклонены.

Как только было принято решение о производстве сериала, поклонники оригинала начали гадать, имел ли президент Украины удовольствие видеть хотя бы фрагменты.

"Номер по которому я мог когда-то связаться с ним до сих пор есть, сигнал есть, но никто не отвечает. Но я позвонил его помощнице. Она попросила меня прислать ему первую серию, и мы это сделали. Позже она сказала, что Зеленскому наш вариант понравился. Шоу веселое, и я рад, что нам удалось", – с нескрываемой радостью рассказал один из режиссеров.