У Польщі показують серіал, який круто змінив долю Зеленського та України: про що мова та хто зіграв головну роль

Ремейк українського телесеріалу "Слуга народу" показують у сусідній країні

Український серіал "Слуга народу" вийшов на екрани у листопаді 2015 року. Політична сатира розповідає про звичайного вчителя історії, який раптово стає президентом. Проєкт став дуже популярним, що підштовхнуло студію "Квартал 95" зняти три сезони та повнометражний фільм. Змінив серіал і долю головного героя — Володимира Зеленського. Той на хвилі популярності став президентом, використавши серіал як передвиборну технологію.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Зеленський став чи не найпопулярнішим політиком на планеті, а серіал "Слуга народу" отримав всесвітню популярність. Телеканали по всій Європі купили права на його трансляцію, у США його можна дивитися на Netflix, а Polsat вирішив зняти власну версію "Слуги". Зрештою на польських платформах серіал дебютував 4 березня. Поки що було показано лише 8 з 24 епізодів.

Головним героєм постає вчитель історії Ігнацій Конєчний, який в результаті різних інтриг стає президентом. Сцени польського аналога майже ідентичні та часто збігаються у найдрібніших деталях (сцена з велосипедом, розпилення парфумів в обличчя, зліпок ноги для Музею футболу, "посиденьки" президента з медиками, робітниками чи дівчиною в народному костюмі).

"Ми робимо досить близьку версію оригіналу, але проблеми про які ми говоримо та політичні перспективи України на той час відрізняються від сьогодення. Та і проблеми у Польщі теж інші. Тож час від часу ми відступаємо від оригіналу й додаємо власні рішення. Наприклад, у нас президент не має стільки повноважень, як в Україні, він не так багато справ вирішує", – розповів режисер Мацей Бєлінський.

Творці серіалу попереджають, що не варто в серіалі шукати якісь коментарі поточної політичної ситуації в Польщі. Це про історію звичайної людини, яка потрапляє в несподівану ситуацію і в результаті переживає численні пригоди. Ідея полягає в тому, що хтось хороший і чесний теж може знайти собі місце в політиці.

Кого обрали на головну роль серіалу?

Від початку в ЗМІ найчастіше з’являлося ім’я Пьотр Адамчик. Інформацію передрукували кілька порталів, тому актор вирішив офіційно спростувати цю чутку. Пізніше у мережі з’явилися імена Бориса Шица та Мацея Штура. Інтернет-користувачі також припускали, що Томаш Каролак має шанс. Однак жоден із них не зіграв головну роль — Polsat зробив ставку на чудового театрального актора Марціна Гицнара, який не лише дуже талановитий, але й дуже схожий на оригінального героя серіалу.

"Вибір Марціна Гицнара був зумовлений його чудовою майстерністю, а також зовнішністю та манерою, що ідеально відповідала характеру. У кастингу взяли участь понад 150 акторів, ми шукали людину у віці близько 40 років", — каже польському виданню джерело, пов'язане з виробництвом серіалу.

Хто такий Марцін Гицнар?

Марцін Гицнар

Марціну Гицнару 39 років, він актор і театральний режисер. В основному він відомий своїми ролями в театрі, серіалах і дубляжі. Ми могли спостерігати його у "Далеко від розтяжки" на Polsat, "Prawie Agata", "На добро і на зло" чи в "Кольори щастя".

Він є лауреатом численних нагород за свої ролі, зокрема він був нагороджений премією "Фелікс Варшавський" у 2008 році та премією Анджея Нарделлі у 2006 році. У 2017 році він отримав державну відзнаку — Срібний Хрест Заслуги — за свої заслуги перед державою та громадянами. Окрім того, Марчін Гіцнар мав десятирічний досвід гри в Національному театрі у Варшаві та був художнім керівником Театру ім. Сольського в Тарнові. Останні два роки він працював директором Театру ім. Стефана Ярача в Лодзі. Цікаво, що його брат Єнджей Гіцнар також є актором.

"Український оригінал серіалу, у якому Володимир Зеленський виконав головну роль, допоміг йому досягти влади. Чи зможе Марчін Гікнар повторити цей успіх? Це залишається невідомим. Однак ми можемо засвідчити, що цей серіал принесе багато хорошого настрою та цікавих роздумів про політику", — анонсують серіал поляки.

Саме телесеріал став одним з найуспішніших передвиборчих кроків Володимира Зеленського та фактично стартом його політичного шляху. Значна частина українців вбачала у Зеленському його персонажа Голобородька, який був простим вчителем, а став главою держави.

На пост президента України Володимир Зеленський заступив з бекграундом актора та коміка. Після перших зустрічей із Зеленським дипломати західних країн були неприємно шоковані його низьким рівнем обізнаності у питаннях державотворення та світової безпеки. Його не сприймали як лідера, оскільки кар’єра шоумена мало перетиналася з політикою. Однак з початком війни, неочікувано для багатьох, він став одним з найвпливовіших політиків у світі. Саме Зеленський для світу став уособленням боротьби та стійкості українського народу у битві проти російських агресорів.

Що Зеленський думає про польський рімейк "Слуги народу"?

Володимир Зеленський

Режисер Окіл Хамідов відповів на це запитання в інтерв’ю Świat Seriali та розповів, що про постановку сказав сам президент України.

"Зеленський колись приїжджав до Вроцлава на зустріч, ми пішли в паб, посиділи та поговорили. Ці розмови були в основному про "Сватів" та про ідею спільного польсько-українського повнометражного фільму. Тоді його партнеркою мала бути польська актриса. Ми сиділи за келихом вина і Зеленський каже: "Може, ти купиш у мене "Слугу народу". Це веселий серіал", – сказав режисер.

Ідея серіалу лежала два роки, тому що особливого інтересу до політичних тем не було. Однак початок війни в Україні значно змінив ситуацію. Популярність подібних телевізійних проєктів стала настільки великою, що з'явилися пропозиції щодо викупу прав на серіал. Деякі навіть пропонували ціну у сто разів вищу за ту, що була в контракті із Зеленським. Усі пропозиції викупу були відхилені.

Щойно було прийнято рішення про виробництво серіалу, шанувальники оригіналу почали гадати, чи мав президент України задоволення бачити хоча б фрагменти.

"Номер за яким я міг колись зв’язатися з ним досі є, сигнал є, але ніхто не відповідає. Але я подзвонив його помічниці. Вона попросила мене надіслати йому першу серію, і ми це зробили. Пізніше вона сказала, що Зеленському наш варіант сподобався. Шоу веселе, і я радий, що нам вдалося", – з неприхованою радістю розповів один із режисерів.