Patreon помогает россиянам собирать средства на геноцид и блокирует украинцев: разгорелся громкий скандал

Американская интернет-платформа попала в позорное событие

6 апреля активист Сергей Стерненко написал резонансный (более 1,1 млн охвата) пост в твиттере о том, как Patreon помогает россиянам собирать средства на геноцид и блокирует украинцев. Твит начали распространять многие американцы, а также советник Конгресса США Павел Массаренко (Пол Массаро).

Все началось с того, что Patreon удалил аккаунт Сергея Стерненко по причине "финансирования военных целей". Такой случай не первый. В прошлом году Patreon также заблокировал украинского журналиста и блогера Айдера Муждабаева. А еще раньше был удален профиль благотворительного фонда "Вернись живым".

"Да, я фактически помогаю украинской армии. Чтобы защитить свой народ от геноцида, который совершают русские, я отдаю часть своих денег от монетизации и бизнеса YouTube. Я не нарушал правила платформы и попросил Patreon предоставить по крайней мере одно доказательство этому. Но Patreon отклонил мою апелляцию без объяснений. На мои следующие письма они перестали отвечать. Интересно, почему команда Patreon так предвзято относится к украинцам? Что больше, аккаунты российских пропагандистов и их приспешников Patreon не удаляет", — говорит Сергей.

К примеру, вот страница Patreon War Gonzo. Это проект Кремля по пропаганде геноцида украинцев. Ее автора Семена Пегова наградил Владимир Путин. War Gonzo открыто собирает деньги на войну против Украины, но Patreon не удалил его профиль, хотя украинский активист подавал жалобу полгода назад.

Россиянин Алексей Смирнов также имеет аккаунт на Patreon. Он российский пропагандист, оправдывающий геноцид и лично ходящий на фронт убивать украинцев.

На Татьяну Монтян также были поданы многие жалобы в Patreon. Она поддерживает агрессию против Украины и передавала российской армии координаты ракетных ударов. Имеет награду русской армии. Патреон категорически отказался удалить ее аккаунт.

Джон Марк BadVolf Дуган пытал военнопленных на оккупированных территориях Украины и распространяет российскую пропаганду. Патреон помогает ему. Военные преступления стоят денег. Украинцы писали много жалоб на Джона, но Патреон не удалил его аккаунт.

Patreon увидел огласку, но аккаунты россиян он не удалил. Написал, что политика компании не позволяет финансировать военную деятельность, а россияне способствуют только гуманитарным собраниям.

"По мнению дегенератов из Patreon, пытать пленных, участвовать в войне, заниматься пропагандой геноцида или просто собирать деньги на российскую армию это гуманитарная деятельность. За это блокировать не следует. А вот если ты украинец, даже не через Patreon помогает своей стране и людям выжить, это ты ужасный человек, и твой аккаунт заблокируют", — отмечает украинский активист.

Как считает блоггер, это дело должно стать расследованием ФБР или других органов власти в Соединенных Штатах. Потому что содействие финансированию геноцида тоже является преступлением.

Сейчас украинцы ищут альтернативные платформы для монетизации своих аккаунтов по системе подписок.