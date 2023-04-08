Patreon допомагає росіянам збирати кошти на геноцид та блокує українців: розгорівся гучний скандал

Американська інтернет-платформа потрапила у ганебну подію

6 квітня активіст Сергій Стерненко написав резонансний (понад 1,1 млн охоплення) пост у твіттері про те, як Patreon допомагає росіянам збирати кошти на геноцид та блокує українців. Твіт почали поширювати чимало американців, та навіть радник Конгресу США Павло Массаренко (Пол Массаро).

Все почалося з того, що Patreon видалив акаунт Сергія Стерненка з причини "фінансування військових цілей". Такий випадок не перший. Минулого року Patreon також заблокував українського журналіста та блогера Айдера Муждабаєва. А ще раніше був видалений профіль благодійного фонду "Повернись живим".

"Так, я фактично допомагаю українській армії. Щоб захистити свій народ від геноциду, який чинять росіяни, я віддаю частину своїх грошей від монетизації та бізнесу YouTube. Я не порушував правил платформи та попросив Patreon надати принаймні один доказ цього. Але Patreon відхилив мою апеляцію без жодних пояснень. На мої наступні листи вони перестали відповідати. Цікаво, чому команда Patreon так упереджено ставиться до українців? Щобільше, акаунти російських пропагандистів та їхніх поплічників Patreon не видаляє, — каже Сергій.

Наприклад, ось сторінка Patreon War Gonzo. Це проєкт Кремля з пропаганди геноциду українців. Її автора Семена Пегова нагородив володимир путін. War Gonzo відкрито збирає гроші на війну проти України, але Patreon не видалив його профіль, хоча український активіст подавав скаргу пів року тому.

Росіянин Олексій Смирнов також має акаунт на Patreon. Він російський пропагандист, який виправдовує геноцид і особисто ходить на фронт вбивати українців.

На Тетяну Монтян також було подано багато скарг в Patreon. Вона підтримує агресію проти України та передавала російській армії координати для ракетних ударів. Має нагороду російської армії. Патреон категорично відмовився видалити її обліковий запис.

Джон Марк "BadVolf" Дуган катував військовополонених на окупованих територіях України та поширює російську пропаганду. Патреон йому допомагає. Воєнні злочини коштують грошей. Українці писали багато скарг на Джона, але Патреон не видалив його акаунт.

Patreon побачив розголос, але акаунти росіян він не видалив. Натомість написав, що політика компанії не дозволяє фінансувати військову діяльність, а росіяни сприяють лише гуманітарним зборам.

"На думку дегенератів з Patreon, катувати полонених, брати участь у війні, займатись пропагандою геноциду чи просто збирати гроші на російську армію це гуманітарна діяльність. За це блокувати не слід. А от якщо ти українець, який навіть не через Patreon допомагає своїй країні та людям вижити, то ти жахлива людина, і твій акаунт заблокують", — відзначає український активіст.

Як вважає блогер, ця справа має стати розслідуванням для ФБР або інших органів влади в Сполучених Штатах. Тому що сприяння фінансуванню геноциду також є злочином.

Наразі, українці шукають альтернативні платформи для монетизації своїх аккаунтів за системою підписок.