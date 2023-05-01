Сохранить и не приумножить. Как волонтеры спасают домашних животных от войны и бесконтрольного размножения

С началом весны зоозащитные организации направляют все усилия на стерилизационные миссии

Война – это не только человеческая трагедия, но и трагедия для животных. В сложных условиях оказались сотни приютов, а четырехлапые столкнулись с потерей владельцев и невероятной жестокостью. В итоге число бездомных животных возросло больше, чем в полтора раза.

Часто во время эвакуации из зоны боевых действий люди не могли забирать с собой своих домашних любимцев. А некоторые потеряли хозяев из-за обстрелов. Брошенные животные бродят без присмотра, подрываются на минах, медленно умирают от полученных травм, обезвоживания, голода и холода. Уже скоро проблема этих животных может стать очень острой, ведь с началом весны начался период хаотического размножения.

Чтобы предотвратить бесконтрольное размножение и спасти четвероногих, общественные организации и волонтеры прилагают все усилия.

Так, в Украине была создана глобальная инициатива Save Pets of Ukraine. "Телеграф" поговорил с представителями организации, чтобы узнать о вызовах, с которыми сталкиваются ежедневно зооволонтеры. А также выяснить, почему стерилизационные миссии сейчас так необходимы.

Несмотря на все трудности, были спасены сотни тысяч животных

"Наша компания Kormotech (крупнейший производитель кормов для домашних животных в Украине. — Ред.) спасала животных еще с начала 2014 года. Мы помогали эвакуировать четвероногих из Донецкой и Луганской областей. С началом полномасштабного вторжения получили кучу запросов от других организаций и волонтеров. Тогда мы решили основать всеукраинскую инициативу спасения животных Save Pets of Ukraine, которая на сегодняшний день является глобальной. Понимали, что сами не справимся, поэтому запартнерились с ОО "Элемент жизни", которая помогает нам операционно реализовать эту программу, и литовским благотворительным фондом "U-hearts", который привлекают финансирование в международном сообществе", — рассказывает координатор Save Pets of Ukraine Екатерина Ковалюк.

Екатерина Ковалюк, директор по коммуникациям и КСВ компании Kormotech, координатор инициативы Save Pets of Ukraine

"Сначала было очень сложно, ведь мы не понимали, с чего начинать и как доставлять свою помощь. Но к концу года мы смогли построить целую систему. Целью инициативы стала комплексная помощь животным через обеспечение питанием, базовым ветеринарным уходом и чтобы четырехлапые обязательно были с любящими людьми. Сейчас у нас есть координаторы по всей Украине, которые помогают реализовывать спасательные и стерилизационные миссии, следят за заявками, помощью и отчитываются нам. С начала марта 2022 нам удалось передать более 1170 тонн корма и спасти более 300 тысяч животных", — продолжает Екатерина.

В прифронтовых областях брошенных животных стало больше на 100%

Как рассказала Екатерина Ковалюк, организация провела целое исследование, так называемую перепись приютов. Она впервые проводится в Украине и для этого команда обратилась в исследовательский центр "Socioinform".

"Они помогли выполнить это исследование. Оно происходило в два этапа. Сначала проводился поиск агентов, которые заботятся о бездомных четырехлапых — собственно сами приюты, стерилизационные центры, зооволонтеры. Поиск проходил через Google, ведь кто-то зарегистрирован юридически как благотворительная организация или другая форма. На втором этапе каждый агент, попавший в базу, рекомендовал своих коллег в городе и области. Дополнительно мы проводили опросы в социальных сетях. Например, волонтеры на своем районе заботились около 20 животных. Много животных на деоккупированных территориях и линии фронта на попечении военных, которые держат связь с нами. Это все тоже считалось", — говорит координатор Save Pets of Ukraine.

Так выяснилось, что более 45 000 четырехлапых находятся на попечении зоозащитников. Так было в начале 2023 года. Конечно, цифра эта варьируется. Самый большой приход животных под их опеку произошел как раз после начала полномасштабного вторжения. Таким образом, в среднем количество этих подопечных выросло на 60%.

Результаты исследования

Пока сосчитать точное количество бездомных животных на улицах невозможно. Но приюты, особенно на линиях столкновений, сейчас переполнены; эвакуируемые обустраиваются на новых местах.

На улицах оказалось много породистых животных, не способных выжить самостоятельно

"После оккупации у нас собралось очень много животных. Очень досадным открытием стало то, что многие из них были породистыми и дорогими животными, которые до этого были семейными любимцами, но в конце концов оказались в приюте. В начале войны в приютах было много французских бульдогов, мопсов, немецких овчарок, хаски, ретриверов, лабрадоров, чихуахуа. Иногда животные убегали от своих владельцев, когда слышали взрывы и пугались, иногда владельцы самостоятельно оставляли их на улице или подбрасывали в приюты", — делится операционная директор ОО "Элемент жизни" Анастасия Иваниченко.

Новой проблемой стало то, что после того, как животные массово начали оказываться в приютах, они стали передавать друг другу инфекционные заболевания. Конечно, были такие инфекции, которые передавались только животным, но страшным стало то, что возникла проблема бешенства. А как известно, бешенство передается также и людям. Более того, эта болезнь неизлечима. Что для животного, что для человека – это кончается смертью.

"Я бы хотела обратить внимание на то, что многие некогда домашние животные, попавшие на улицу, оказались невакцинированными. Очень важно, чтобы все владельцы животных относились к своим любимцам ответственно. Ведь потом, если возникнет риск, что они окажутся на улице, то они становятся объектом для инфекций. И, в конце концов, им просто сложнее будет выжить", — отмечает Анастасия.

Анастасия Иваниченко, директор ОО "Элемент жизни", координатор программы "Патронаж приютов" Save Pets of Ukraine

Также разумным решением является процедура чипирования животных. Это очень удобно, ведь если животное потеряется, найти его владельцев будет легче. У каждого ветеринара есть свой сканер, которым он проводит по животному. В секунду открывается база и по этому чипу открывается номер животного и все контакты, по которым можно найти владельца. Ведь адресники, которые могут быть на ошейнике, часто срываются и теряются.

Модельное агентство для бездомных животных

Животные з приюта Save Pets of Ukraine

"Проблема бесконтрольного размножения и бешенства подтолкнула нас к чему-то большему. Поэтому мы создали проект патронажа. Кроме того, что помогаем животным социализироваться, мы также вносим в реестр, ставим чипы, вакцинируем и стерилизуем.Делаем все, чтобы быстрее найти им новый дом. Часто потенциальные владельцы боятся брать животное из приюта, думая, что это сложнее и нужно больше вкладываться, но мы предлагаем им рассмотреть большой выбор пушистых друзей, полностью здоровых и ухоженных, то есть паспорта, полной идентификации, стерилизации и вакцинации. Мы даже говорим, что наши приюты — это модельное агентство для беспризорных животных. Мы стараемся правильно презентовать их. Тогда потенциальный владелец понимает, что уже много проблем закрыто, нужно только взять это животное, кормить его и любить", — говорит представитель Save Pets of Украина.

Главный вызов — стерилизация кошек и собак

Проблема бесконтрольного размножения животных существовала еще до полномасштабного вторжения. А с моментом, когда животных на улицах стало гораздо больше и началась первая весна, это размножение обострилось.

Как рассказала организатор стерилизационных миссий Лала Тарапакина, летом они получили кучу щенков и котят, с которыми нужно было что-то делать, ведь все приюты не справлялись. Тогда большинство инициатив и организаций, занимающихся животными, направили все свои усилия именно на стерилизацию.

"В каждый город, который мы приезжаем, повсюду находим аномальное количество щенков. Поэтому мы занимаемся стерилизационной миссией, которая называется "Доступная стерилизация". Это бесплатная стерилизация раз в месяц, которую мы проводим в сложных регионах — это "серые" зоны, прифронтовые территории, фронтовые города и деоккупированные территории, откуда выехало много людей. Это наиболее проблемные города, ведь иногда животных в городе становится больше, чем людей, и их некому кормить. Например, сейчас мы в Херсоне. Здесь на каждого человека приходится по меньшей мере десяток животных", – говорит Лала.

Партнеры Save Pets of Ukraine кормят бездомных животных в Херсоне

"Есть такой миф, что животное должно сначала родить, прежде чем быть стерилизованным. Однако роды очень плохо влияют на животное, живущее в условиях войны и улицы. Ведь это инфекции, вирусы, куча всего. Животные, которые живут по своему усмотрению и гуляют сами по себе — не защищены. Конечно, рождение детей вредит в принципе домашним животным тоже. Например, есть породы, для которых вообще стерилизация, это способ продления их жизни. К примеру, у меня голден ретривер и я стерилизовала ее, это было мое решение. Потому что у этой породы предрасположенность к онкозаболеваниям по "женскому" направлению, поэтому я стерилизовала, чтобы избежать в будущем каких-либо рисков", — продолжает Лала.

Лала Тарапакина. Советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам развития Зоны отчуждения

"Мы делаем стерилизацию, вакцинацию от бешенства, обязательно обрабатываем от клещей и паразитов. Иногда попутно можем сделать операцию животному, если делаем стерилизацию и там оказывается опухоль. Тогда мы удаляем опухоль и такую собаку, конечно, забираем с собой, потому что она уже на улице не выживет", — добавляет женщина.

Как поддержать инициативу?

Помочь организации финансово можно, сделав донат на сайте. Сейчас также проводится продажа благотворительной книги "Спасая четырехлапых (и людей) в Украине". Она продается за донат от 200 грн. Для этого нужно сделать донат по ссылке и сбросить скриншот и данные для отправки книги в директ любой соцсети Save Pets of Ukraine.

Если вы готовы присоединиться к команде зооволонтеров, предоставить товары для животных или транспорт — оставьте свои контакты на сайте. Кроме того, скоро на странице появятся списки приютов по каждой области, поэтому можно будет обращаться к ним напрямую.