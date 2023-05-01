"Злые украинские фашисты и российские герои": в самом центре Неаполя устроили выставку картин для путинистов (видео/фото)

Мероприятие в центре Неаполя было пропитано ненавистью к Украине

Россияне устроили в центре итальянского Неаполя пропагандистскую выставку картин, прославляющую российский терроризм. Туда пришли украинцы, которые попытались сорвать мероприятие.

Событие произошло еще в субботу 29 апреля. В одной из центральных неапольских галерей Principe di Napoli состоялась выставка двух рашистских художниц под названием "ResistenZa" в переводе на украинский — Сопротивление. Буква "Z" выделена там не просто так, поскольку мероприятие было наполнено российской Z-символикой и георгиевскими лентами. На афише выставки "злой украинец" направляет оружие у несчастных бабушек.

Афиша выставки

Картины выполнены в стиле советских плакатов

Украину сравнивают с фашистской Германией

Об этом стало известно с TikTok-страницы украинского мальчика — 13-летнего Александра, опубликовавшего видео из середины галереи. Он и другие украинцы пришли протестовать против возмутительной выставки:

"Страна-террорист устроила выставку в пропагандистском стиле, где якобы украинцы убивали россиян. На следующем видео они напали на меня за то, что я украинец и один из представителей русского мира начал меня душить, выталкивать меня на улицу", — пишет школьник на своем видео.

От гостей слышен преимущественно итальянский язык. Одна из присутствующих женщин — короткостриженная пожилая блондинка с флагом "ДНР" на воротнике — убеждала Сашу, что все дончане и остальные украинцы — это россияне.

Парень начал спорить, и женщина начала повышать на него голос, а потом активно бросаться. Она пыталась выхватить телефон, но парень успел его убрать. Женщину держали ее товарищи-итальянцы, которые потом вышли с мальчиком во двор и стали высказывать ему претензии.

"Итальянцы говорят, зачем вы сюда пришли — эта выставка только для частных персон", — пишет Александр. Хотя, как видно из сети, выставка была далеко не приватной. Россияне в Италии и другие паутинисты призывали приходить на нее всех желающих. Вот к примеру, Марина Алдухова, активно пропагандирующая "русский мир" в своих соцсетях.

Россияне за границей призывают идти на рашистскую выставку

Авторами выставки выступили очень колоритные персоны. Это русская и итальянская художницы. Первая - россиянка Елена Бегма. Ее Telegram-канал так и называется – "Художник Z патриот". Елена рисует "героические" картины о ЧВК "Вагнера" и российской армии, активно пользуясь Z-символикой.

Скриншот из Telegram-канала художницы "Z-патриотки"

Ее итальянская коллега Федерика Васселли (на фото ниже — слева) также занимается российской пропагандой и пишет похожие картины. Как пишут о ней пророссийские СМИ, женщина считает, что все новости на Западе подаются "через фильтр США". Очевидно, изюминкой их выставки была совместная работа об "украинских фашистах". Мероприятие было посвящено трагическому пожару в здании профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, который российская пропаганда активно использует. Отметим, что это не единственная тема выставки — все мероприятие было пропитано ненавистью к Украине и расхваливанием российского терроризма.

Федерико Васселли и Олега Бегма

Организаторы выставки назвали украинскую акцию протеста в стенах галереи "провокацией украинских фашистов". Об этом сообщили в своих Telegram-каналах Бегма и ее итальянская коллега Васселли. В настоящее время украинцы активно занижают рейтинг галереи Principe di Napoli и пишут негативные отзывы Google.

Работа украинцев за несколько дней

По состоянию на сегодняшний день из почти 5 оценка снизилась до почти 2. История на этом не завершается. Как сообщили сами россияне и возмущенные украинцы в соцсетях — "рашисты" будут собираться в Неаполе 7 числа, в воскресенье праздновать "День победы".

Напомним, что на Кипре ранее приговорили к заключению украинку, которая пришла с ножом на пророссийскую акцию. Россияне, размахивавшие своим триколором, добились, чтобы женщину приговорили к 6 месяцам лишения свободы. А в последние дни на Кипре подожгли Российский центр науки, считающийся оплотом российских агентов на острове. По свидетельству очевидцев, в здание бросили несколько коктейлей Молотова.