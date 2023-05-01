"Злі українські фашисти та російські герої": в самому центрі Неаполя влаштували виставку картин для путіністів (відео/фото)

Захід в центрі Неаполя був просочений ненавистю до України

Росіяни влаштували в центрі італійського Неаполя пропагандистську виставку картин, яка прославляє російський тероризм. Туди навідалися українці, які спробували зірвати захід.

Подія сталася ще у суботу 29 квітня. В одній із центральних неапольських галерей Principe di Napoli відбулася виставка двох рашистських художниць під назвою "ResistenZa", що у перекладі на українську спротив. Літера "Z" виділена там не просто так, оскільки захід був наповнений російською Z-символікою та георгіївськими стрічками. На афіші виставки "злий українець" направляє зброю у нещасних бабусь.

Афіша виставки

Картини виконані у стилі радянських плакатів

Україну порівнюють із фашистською Німеччиною

Про це стало відомо з TikTok-сторінки українського хлопчика — 13-річного Олександра, який опублікував відео з середини галереї. Він та інші українці прийшли протестувати проти обурливої виставки:

"Країна-терорист влаштувала виставку в пропагандистському стилі, де нібито українці вбивали росіян. На наступному відео вони напали на мене за те, що я українець і один із представників "русского міра" почав мене душити, виштовхувати мене на вулицю", — пише школяр на своєму відео.

Від гостей чути переважно італійську мову. Одна з присутніх жінок — короткострижена літня білявка із прапором "ДНР" на комірі — переконувала Сашу, що всі донеччани та й решта українців — це росіяни.

Хлопець почав сперечатися, тож жінка почала підвищувати на нього голос, а потім активно кидатися. Вона намагалася вихопити телефон, але хлопець встиг його забрати. Її тримали її товариші-італійці, які потім вийшли з хлопчиком на двір і почали висловлювати йому претензії.

"Італійці кажуть, чого ви сюди прийшли — ця виставка тільки для приватних персон", — пише Олександр. Хоча, як видно з мережі, виставка була далеко не приватна. Росіяни в Італії та проросійські українці закликали приходити на неї усіх охочих. Ось до прикладу, Маріна Алдухова, яка активно пропагує "русскій мір" в своїх соцмережах.

Росіяни за кордоном закликають йти на рашистську виставку

Авторками виставки є дуже колоритні персони. Це російська та італійська художниці. Перша, росіянка Олена Бегма. Її Telegram-канал так і називається — "Художник Z патриот". Олена малює "героїчні" картини про ПВК "Вагнера" та російську армію, активно користуючись Z-символікою.

Скриншот із Telegram-каналу художниці "Z-патріотки"

Її італійська колега Федеріка Васселлі (на фото нижче — ліворуч) також займається російською пропагандою та пише подібні картини. Як пишуть про неї проросійські ЗМІ, жінка вважає, що всі новини на Заході подаються "через фільтр США". Вочевидь, родзинкою їхньої виставки була спільна робота про "українських фашистів". Захід був присвячений до трагічної пожежі в будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року, що російська пропаганда активно використовує. Зазначимо, що це не єдина тема виставки — увесь захід був просочений ненавистю до України та розхвалюванням російського тероризму.

Федеріка Васселлі та Олега Бегма

Організатори виставки назвали українську акцію протесту у стінах галереї "провокацією українських фашистів". Про це повідомили у своїх Telegram-каналах Бегма та її італійська колега Васселлі. Нині українці активно занижують рейтинг галереї Principe di Napoli та пишуть негативні відгуки у Google.

Робота українців за кілька днів

Станом на зараз із майже 5 оцінка знизилася до майже 2. Історія на цьому не завершується. Як повідомили самі росіяни та обурені українці у соцмережах — "рашисти" будуть збиратися у Неаполі 7 числа, в неділю святкувати "День перемоги".

Нагадаємо, що на Кіпрі раніше засудили до ув'язнення українку, яка прийшла з ножем на проросійську акцію. Росіяни, які розмахували своїм триколором, засудили жінку до 6 місяців позбавлення волі. А останніми днями на Кіпрі підпалили Російський центр науки, який вважається оплотом російських агентів на острові. За свідченнями очевидців, в будівлю кинули кілька коктейлів Молотова.