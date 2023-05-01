Зберегти і не примножити. Як волонтери рятують домашніх тварин від війни і безконтрольного розмноження

З початком весни зоозахисні організації направляють всі зусилля на стерилізаційні місії

Війна — це не тільки людська трагедія, а й трагедія для тварин. У складних умовах опинились сотні притулків, а чотирилапі зіткнулися з втратою власників і неймовірною жорстокістю. Зрештою кількість безпритульних тварин зросла більше, аніж у півтора разу.

Часто при евакуації із зони бойових дій люди не могли забирати з собою домашніх улюбленців. А дехто втратив господарів через обстріли. Покинуті тварини блукають без догляду, підриваються на мінах, повільно вмирають від отриманих травм, зневоднення, голоду та холоду. Вже скоро проблема кількості цих тварин може стати дуже гострою, адже з початком весни почався період хаотичного розмноження.

Щоб врятувати чотирилапих і запобігти безконтрольному розмноженню, громадські організації та волонтери докладають всіх зусиль.

Так, в Україні створили глобальну ініціативу Save Pets of Ukraine. "Телеграф" поговорив з представниками організації, щоб дізнатися про виклики, з якими стикаються зооволонтери щодня. А також з’ясувати, чому стерилізаційні місії зараз так необхідні.

Попри всі труднощі, було врятовано сотні тисяч тварин

"Наша компанія Kormotech (найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні. — Ред.) рятувала тваринок ще від початку 2014 року. Ми допомагали евакуювати чотирилапих з Донеччини та Луганщини. З початком повномасштабного вторгнення отримали купу запитів від інших організацій та волонтерів. Тоді ми вирішили заснувати всеукраїнську ініціативу порятунку тварин Save Pets of Ukraine, яка на сьогодні є глобальною. Розуміли, що самі ми не впораємося, тому запартнерилися з ГО "Елемент життя", яке допомагає нам операційно реалізувати цю програму, та литовським благодійним фондом "U-hearts", який залучає фінансування від міжнародної спільноти", — розповідає координаторка Save Pets of Ukraine Катерина Ковалюк.

Катерина Ковалюк, директорка з комунікацій та КСВ компанії Kormotech, координаторка ініціативи Save Pets of Ukraine

"Спочатку було дуже складно, адже ми не розуміли з чого починати і як доставляти свою допомогу. Але під кінець року ми змогли побудувати цілу систему. Метою ініціативи стала комплексна допомога тваринам через забезпечення харчуванням, базовим ветеринарним доглядом і щоб чотирилапі обов’язково були з люблячими людьми. Зараз ми маємо координаторів по всій Україні, що допомагають реалізовувати рятувальні та стерилізаційні місії, стежать за заявками, допомогою і звітують нам. Від початку березня 2022 нам вдалося передати понад 1170 тонн корму та врятувати понад 300 тисяч тварин", — продовжує Катерина.

У прифронтових областях покинутих тварин стало більше на 100%

Як розповіла Катерина Ковалюк, організація провела ціле дослідження, так званий перепис притулків. Його вперше проводять в Україні, тож команда звернулася до дослідницького центру "Socioinform".

"Вони допомогли виконати це дослідження. Воно відбувалося в два етапи. Спершу проводився пошук агентів, які опікуються безпритульними чотирилапими — власне самі притулки, стерилізаційні центри, зооволонтери. Пошук відбувався через Google, адже хтось зареєстрований юридично як благодійна організація або інша форма. У другому етапі кожен агент, який потрапив у базу, рекомендував своїх колег у місті та області. Додатково ми робили опитування у соціальних мережах. Наприклад волонтери на своєму районі опікувалися близько 20 тваринками. Багато тварин на деокупованих територіях та лінії фронту під опікою військових, що тримають зв’язок з нами. Це все теж рахувалося", — пояснює координаторка Save Pets of Ukrain.

Так, з’ясувалося, що понад 45000 чотирилапих перебувають під опікою зоозахисників. Так було на початку 2023 року. Звісно, що цифра ця варіюється. Найбільший прихід тварин під їхню опіку відбувся якраз після початку повномасштабного вторгнення. Таким чином у середньому кількість цих підопічних зросла на 60%.

Результати дослідження

Поки що порахувати точну кількість безпритульних тварин на вулицях неможливо. Але притулки, особливо на лініях зіткнень, зараз переповнені; а евакуйовані облаштовуються на нових місцях.

На вулицях опинилося багато породистих тварин, не здатних вижити самостійно

"Після окупації у нас зібралося дуже багато тварин. Дуже прикрим відкриттям стало те, що багато з них були породистими й дорогими тваринами, які до цього були сімейними улюбленцями, але зрештою опинилися у притулку. На початку війни в притулках було багато французьких бульдогів, мопсів, німецьких вівчарок, хаскі, ретриверів, лабрадорів, чіхуахуа. Іноді тварини тікали від власників, коли чули вибухи та лякалися, іноді власники самостійно залишали їх на вулиці або підкидали до притулків", — ділиться операційна директорка ГО "Елемент життя" Анастасія Іваніченко.

Новою проблемою стало те, що після того, як тваринки масово почали опинятися в притулках, вони стали передавати одне одному інфекційні захворювання. Звісно, були такі інфекції, які передавалися тільки тваринкам, але страшним стало те, що виникла проблема сказу. А, як відомо, він передається також і людям. Що більше, ця хвороба невиліковна. Що для тварини, що для людини — це закінчується смертю.

"Я б хотіла звернути увагу на те, що багато раніше домашніх тваринок, які опинилися на вулиці, виявилися невакцинованими. Дуже важливо, щоб всі власники тварин ставилися до своїх улюбленців відповідально. Бо коли вони опиняться на вулиці, то стають об’єктом для інфекцій. І зрештою, їм просто складніше буде вижити", — зауважує Анастасія.

Анастасія Іваніченко, директорка ГО «Елемент життя», координаторка програми "Патронаж притулків" Save Pets of Ukraine

Також розумним рішенням є процедура чипування тварин. Це дуже зручно, бо якщо тварина загубиться, знайти її власників буде легше. У кожного ветеринара є свій сканер, яким він проводить по тварині. За секунду відкривається база і за цим чипом відкривається номер тваринки й усі контакти, за якими можна знайти власника. Адже адресники, які можуть бути на ошийнику, часто зриваються і губляться.

Модельне агентство для безпритульних тварин

"Проблема безконтрольного розмноження та сказу підштовхнула нас до чогось більшого. Тож ми створили проєкт патронажу. Окрім того, що допомагаємо тваринкам соціалізуватися, ми також вносимо в реєстр, ставимо чипи, вакцинуємо та стерилізуємо. Робимо все, щоб швидше знайти їм новий дім. Часто потенційні власники бояться брати тваринку з притулку, бо думають, що це складніше і треба більше вкладатися, але ми пропонуємо їм розглянути великий вибір пухнастих друзів, які є повністю здоровими та доглянутими. Тобто це наявність паспорта, повної ідентифікації, стерилізації та вакцинації. Ми навіть кажемо, що наші притулки — це модельне агентство для безпритульних тварин. Ми намагаємося правильно презентувати їх. Тоді потенційний власник розуміє, що вже багато проблем закрито, треба тільки взяти цю тваринку, годувати її та любити", — каже представниця Save Pets of Ukraine.

Головний виклик — стерилізація котів і собак

Проблема безконтрольного розмноження тварин існувала ще до повномасштабного вторгнення. А з моментом, коли тварин на вулицях стало набагато більше й почалася перша весна, то це розмноження загострилося.

Як розповіла організаторка стерилізаційних місій Лала Тарапакіна, літом вони отримали купу цуценят та кошенят, з якими треба було щось робити, адже всі притулки не справлялися. Тоді більшість ініціатив та організацій, що займаються тваринами, направили всі свої зусилля саме на стерилізацію.

"В кожне місто, яке ми приїжджаємо, скрізь знаходимо аномальну кількість цуценят. Тому займаємося стерилізаційною місією, яка називається "Доступна стерилізація". Це безкоштовна стерилізація раз на місяць, яку ми проводимо в складних регіонах — це "сірі" зони, прифронтові території, фронтові міста і деокуповані території, звідки виїхало багато людей. Це власне найбільш проблемні міста, тому що інколи тварин у місті стає більше, аніж людей, і їх нема кому годувати. Наприклад зараз ми в Херсоні. Тут на кожну людину приходиться щонайменше десяток тварин", — каже Лала.

Партнери Save Pets of Ukraine годують бездомних тварин в Херсоні

"Є такий міф, що тварина має спершу раз народити, перш ніж бути стерилізованою. Однак пологи дуже погано впливають на тварину, яка живе в умовах війни та в умовах вулиці. Бо це інфекції, віруси і купа всього. Тварини, що живуть зараз на свій розсуд і гуляють самі по собі — не захищені. Звісно, що народження дітей шкодить у принципі домашнім тваринам також. Наприклад, є породи, для яких взагалі стерилізація є способом продовження їхнього життя. Як приклад, у мене голден ретривер і я стерилізувала її, це було моє рішення. Тому що ця порода має певну схильність до онкозахворювань по "жіночому" напряму, тому я стерилізувала, щоб уникнути в майбутньому якихось ризиків", — продовжує Лала.

Лала Тарапакіна. Радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань розвитку Зони відчудження

"Ми робимо стерилізацію, вакцинацію від сказу, обов'язково оброблюємо від кліщів та паразитів. Інколи ми попутно можемо зробити операцію тварині, якщо робимо стерилізацію і там виявляється є пухлина. Тоді ми видаляємо пухлину і таку собаку, звісно, забираємо з собою, бо вона вже на вулиці не виживе", — додає жінка.

Як підтримати ініціативу?

Допомогти організації фінансово можна, зробивши донат на сайті. Зараз також проводиться продаж благодійної книги "Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні". Вона продається за донат від 200 грн. Для цього треба зробити донат за лінком і скинути скріншот і дані для відправки книги у дірект будь-якої соцмережі Save Pets of Ukraine.

Якщо ви готові долучитись до команди зооволонтерів, надати товари для тварин чи транспорт — залиште свої контакти на сайті. Окрім того, скоро на сторінці з’являться списки притулків по кожній області, тож можна буде звертатись до них напряму́.