Генеральское сало, Украинский сыр и сладости: чем еще в лагере "пытают" пленных оккупантов

Ежемесячно только на питание уходят десятки тысяч гривен

Пока в россии устраивают фарсы с незаконными судилищами над украинскими военнопленными, Украина за свой счет содержит пленных российских оккупантов, согласно всем нормам Женевской конвенции. Попавшие их обеспечивают всем необходимым, начиная от носков и нижнего белья, и заканчивая футбольными мячами для досуга.

"Телеграф" изучил тендеры, которые проводит государственное учреждение "Лагерь для содержания военнопленных "Запад-1". Оно проводит тендеры на все покупки, вплоть до малярной кисточки стоимостью в 28 гривен.

Частота, с которой проводят закупку продуктов для военнопленных, говорит о том, что продовольствие закупают свежее. К примеру, в сентябре для нужд лагеря трижды закупали сало – 4, 20 и 26 сентября, всего около 50 килограммов на 14 300 гривен. Т. е., килограмм культового украинского продукта обходился почти в 300 грн.

Для сравнения — киевский рынок "Столичный" предлагает сало от 100 грн/кг, а максимальная цена не превышает 170 грн. На львовском рынке "Шувар" цены вполне сравнимы с киевскими. Поэтому можно предположить, что тюремщики закупали оккупантам как минимум "генеральское" сало, которое считают изысканным деликатесом.

На 11 900 гривен трижды в месяц закупают сыр "Украинский" — 49 кг, еще больше тратят на колбасы и мясные продукты – чуть более 100 кг на общую сумму 15,5 тыс. грн.

Подкармливают пленных оккупантов и сладостями. Ведь, кроме собственно сахара к чаю, им закупают:

сгущенное молоко – 91 банка объемом 440 граммов на 5700 гривен 4 и 22 сентября;

печенье, сладкие крекеры и вафли "Артек" — на 18 700 гривен, или 60 кг вафель и 37 пачек печенья и крекеров.

Конечно же, для пребывания в плену нужны не только продукты, но и другие предметы первой необходимости, и ими российских военнопленных также снабжают. Например, в месяц им закупают 48 пар нижнего белья на 6480 гривен и 60 пар носков на 1500 гривен. Также на 3600 гривен им закупили санитарно-гигиенических средств.

Также военнопленных приобретают сигареты. Например, в июле для курящих купили 400 пачек сигарет на общую сумму в 26,5 тыс. грн.

Тендер на сигареты

Не забывают также и о досуге: к примеру, в августе для нужд лагеря купили три футбольных мяча на 930 гривен – 7 и 25 числа.

Напомним, ранее "Телеграф" посещал один из таких лагерей для содержания военнопленных и знакомился с его бытом. Как оказалось, содержание одного российского оккупанта обходится украинской казне не менее 3000 гривен в месяц, в то время как минимальная пенсия составляет чуть более 2000 грн.