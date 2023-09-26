Генеральське сало, Український сир та солодощі: чим ще в таборі "катують" полонених окупантів

Щомісяця лише на харчування йдуть десятки тисяч гривень

Поки в росії влаштовують фарси з незаконними судилищами над українськими військовополоненими, Україна власним коштом містить полонених російських окупантів, згідно з усіма нормами Женевської конвенції. Ті, що потрапили їх забезпечують усім необхідним, починаючи від шкарпеток і спідньої білизни, і закінчуючи футбольними м’ячами для дозвілля.

"Телеграф" вивчив тендери, які проводить державна установа "Табір для утримання військовополонених "Захід-1". Вона проводить тендери на всі покупки, аж до малярського пензлика вартістю 28 гривень.

Частота, з якою проводять закупівлю продуктів для військовополонених, свідчить, що продовольство закуповують свіже. Наприклад, у вересні для потреб табору тричі закуповували сало – 4, 20 та 26 вересня, лише близько 50 кілограмів на 14 300 гривень. Тобто кілограм культового українського продукту коштував майже 300 грн.

Для порівняння – київський ринок "Столичний" пропонує сало від 100 грн/кг, а максимальна ціна не перевищує 170 грн. На львівському ринку "Шувар" ціни цілком можна порівняти з київськими. Тому можна припустити, що тюремники закуповували окупантам щонайменше "генеральське" сало, яке вважають вишуканим делікатесом.

На 11 900 гривень тричі на місяць закуповують сир "Український" — 49 кг, ще більше витрачають на ковбаси та м’ясні продукти – трохи більше ніж 100 кг на загальну суму 15,5 тис. грн.

Підгодовують полонених окупантів й солодощами. Адже, крім цукру до чаю, їм закуповують:

згущене молоко — 91 банка обсягом 440 грамів на 5700 гривень 4 та 22 вересня ;

печиво, солодкі крекери та вафлі "Артек" — на 18 700 гривень, або 60 кг вафель та 37 пачок печива та крекерів.

Звичайно ж, для перебування в полоні потрібні не лише продукти, а й інші предмети першої необхідності, і ними російські військовополонені також забезпечуються. Наприклад, на місяць їм закуповують 48 пар спідньої білизни на 6480 гривень та 60 пар шкарпеток на 1500 гривень. Також на 3600 гривень їм закупили санітарно-гігієнічні засоби.

Також військовополонених купують цигарки. Наприклад, у липні для курців купили 400 пачок цигарок на загальну суму 26,5 тис. грн.

Тендер на цигарки

Не забувають також і про дозвілля: наприклад, у серпні для потреб табору купили три футбольні м’ячі на 930 гривень – 7 та 25 числа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" відвідував один із таких таборів для утримання військовополонених та знайомився з його побутом. Як виявилося, утримання одного російського окупанта коштує українській скарбниці щонайменше 3000 гривень на місяць, тоді як мінімальна пенсія становить трохи більше 2000 грн.