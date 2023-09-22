Три роки "пилять" 300 мільйонів: у центрі Львова ніяк не закінчать ремонт вулиці

Ремонт обіцяють завершити до 31 березня 2024 року, але не факт

Поки в Кабміні запевняють, що змінили правила проведення держзакупівель, після чого скандалів із тендерами має поменшати, чергова дивна ситуація виникла у Львові. Там мерія без жодного конкурсу виділила на реконструкцію центральної вулиці понад 90 млн гривень.

Про це "Телеграф" дізнався із системи держзакупівель Prozorro. Йдеться про проведення додаткових робіт з реконструкції вулиці Степана Бандери, на що мерія хоче витратити 92,7 млн. грн.

Чому дати різні

Переможцем тендеру стало ТОВ "Онур конструкцій інтернешнл", з яким було укладено договір, причому інших учасників тендеру просто не було. Більше того, як виявилося, договір з "переможцем тендеру" було укладено ще 2 вересня, тоді як сам аукціон з єдиним учасником пройшов 15 вересня.

Договір за 2 вересня

Ця обставина була помічена не лише "Телеграфом", користувачі мережі вже намагаються привернути увагу до тендеру з боку Державної аудиторської служби. Але цікаві інші дві обставини:

датою початку ремонтних робіт у укладеному договорі значиться 26 квітня 2021 року, а строком їх закінчення – 31 березня 2024 року;

держзакупівля називається "Реконструкція вулиці Степана Бандери у місті Львові. Коригування. Додаткові роботи".

Тобто йдеться не про повноцінний тендер, а по суті, про додаткову угоду з компанією, яка раніше виконувала цю роботу. Звідси й плутанина з датами, адже сам договір був укладений раніше, ніж проведено формальний тендер, та власне назва аукціону.

Почали роботи 2021-го, а закінчать через 3 роки

Справді, ще у серпні 2020 року у Львові провели тендер на реконструкцію вулиці Степана Бандери, який виграв "Онур конструкцій інтернешнл", і вже тоді він привернув до себе увагу ЗМІ та політиків, опозиційних до міської влади.

Сумнівний переможець та підозри у розкраданні

Так, ЗМІ зазначали, що конкурент "Онур конструкцій інтернешнл" — ПАТ "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" запропонувало свої послуги всього на 10 гривень дорожче за "Онуру". За правилами перевага на тендері надається дешевшій пропозиції і тому цей спосіб часто використовують для перемог на аукціоні недобросовісні бізнесмени та чиновники, розігруючи конкуренцію між "своїми" фірмами.

А у жовтні 2020-го нардепи від партії "Європейська справедливість" підписали звернення до міської влади, в якому звернули увагу, що спочатку у бюджеті на реконструкцію заклали 112 млн грн, але потім уклали додаткові договори ще на 97 млн грн. У результаті вийшла сума в 209 млн грн, а мера Львова Андрія Садового запідозрили у спробі вивести з міської скарбниці ці гроші за допомогою додаткових угод, що також часто використовується несумлінними чиновниками та бізнесменами.

Мер Львова Андрій Садовий

У квітні 2021 року "Онур конструкцій інтернешнл" розпочала роботи на Степана Бандери, а відкрили вулицю для руху транспорту лише у грудні.

Зазначимо, що "Онур конструкцій інтернешнл" — це дочірня компанія міжнародної будівельної корпорації Onur Group, яка займається будівництвом автошляхів та відповідної інфраструктури.

В Україні компанії зі складу Onur Group неодноразово ставали переможцями держтендерів за програмою "Велике будівництво". Наприклад, той самий "Онур конструкцій інтернешнл", за даними аналітичного сервісу YouControl, виграв на державних тендерах 100,6 млрд грн.

Втім, ця цифра явно неповна, оскільки, наприклад, 301 млн грн за вулицю Степана Бандери у списку виграних "Онур конструкцій інтернешнл" тендерів, "Телеграф" не знайшов.

А тим часом навіть у СІЗО скандальний бізнесмен Ігор Коломойський продовжує заробляти на держтендерах – його фірма "Авіас" виграла їх уже на загальну суму 1,5 млрд грн.